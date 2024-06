I malé změny vám mohou zlepšit kondici. Sokol radí, co byste určitě měli dělat každý den

Pár minut svižné chůze, schody místo výtahu nebo vytančit špatnou náladu. Zlepšit zdraví mohou i takovéto drobnosti. Na to, jak snadno a v podstatě bezbolestně přidat pohyb do života, se zaměřuje kampaň skupiny klinik EUC a Sokola při příležitosti blížícího se XVII. všesokolského sletu. Součástí jsou nejen rady, co změnit, ale i videa s návodem na cvičení nebo tzv. kalkulačka prevence.