Na jaké preventivní prohlídky byste si letos měli udělat čas a nebudete je muset platit

Ke komu na prevenci

Praktický lékař

Mezi tradiční možnosti u preventivních prohlídek patří návštěva praktického lékaře, která je hrazená všem dospělým jednou za dva roky. Kdo tedy nebyl loni, letos by si měl zajít. Nic to nestojí, jen čas. Aby ho nebylo vynaloženo zbytečně mnoho, je lepší se předem objednat. A vzít si s sebou moč. Ani nemusí být vždy ranní. Součástí prohlídky je mimo jiné odběr krve či měření krevního tlaku.





Zubař

K zubaři na prevenci byste měli chodit každý rok, takže i letos si na ni určitě najděte čas. V platnosti zůstává u dospělých také tzv. druhá preventivní prohlídka. Část zubařů ji sice odmítá po zavedení agregované platby provádět, faktem ale je, že za ni dostávají zaplaceno a podle zdravotních pojišťoven na ni registrovaní dospělí pojištěnci mají i nadále právo.

Gynekolog

U žen platí také tradičně to, že jednou do roka by si měli zajít ke gynekologovi, protože součástí prevence je stěr z děložního čípku, jehož cílem je včas objevit změny, které by mohly vést k rakovině.

Už třetím rokem platí, že ženám ve věku 35 a 45 let pojišťovny proplácí také tzv. HPV DNA test, který má vysokou míru přesnosti.

Oční lékař

Už méně lidé ví, že si mohou nechat také vyšetřit zrak, aniž by měli nějaké zdravotní potíže. Jak často, v tom se zdroje informací liší. Loono uvádí, že zájemci mohou k oftalmologovi na pojišťovnu chodit každý rok. Podle jedné z očních klinik toto doporučení platí pro lidi nad 60 let, pro čtyřicátníky a starší pak doporučují prevenci jednou za dva roky. Jak dříve uvedla Všeobecná zdravotní pojišťovna, u mladších pojištěnců stačí pro prevenci dvou- nebo tříletý interval prohlídky.

Pokud tedy váháte, zda na prevenci jít, na oční, které máte poblíž, si zavolejte a domluvte se s nimi, zda vás na pojišťovnu vezmou. Počítejte ale s tím, že můžete čekat měsíc i déle. U prevence, kdy jdete k lékaři, aniž byste měli zdravotní potíže, to ale nevadí.





Kožní lékař

Jednou do roka můžete zajít také k dermatologovi. Dnes už vám pojišťovna proplatí i kontrolu kůže dermatoskopem, a tak budete mít vy i lékař větší jistotu, že se znaménko či šupinky na kůži nemění ve zhoubné či nezhoubné onemocnění.

Kdy si k prevenci přidat screening

U tzv. plošných screeningových programů je situace trošku komplikovanější, protože bezplatné je mají jen určité věkové skupiny. A některé jsou určeny jen pro muže a jiné zase jen pro ženy.

Na rozdíl od běžných preventivních prohlídek je screening sice také plošný, ale zaměřený přímo na skupiny obyvatel, u kterých je riziko onemocnění zvýšené. Často se screeningy zaměřují na včasné odhalení rakoviny.

Plošné programy pro ženy

Mezi screeningy patří už zmiňované vyšetření děložního čípku u dospělých žen, které je bezplatné jednou ročně.

Od 45 let pojišťovny jednou za dva roky ženám hradí vyšetření na mamografu. Mladším ženám na vyšetření zpravidla přispějí jejich pojišťovny zpětně. U Oborové zdravotní pojišťovny platí, že na mamograf mohou bezplatně ženy již od 40 let, musí ale na vybraná pracoviště.

Pro těhotné by se letos měla rozběhnout novinka – screening zaměřený na poruchy štítné žlázy. Provádět by jej měli gynekologové a endokrinologové. Půjde o vyšetření z krve.

Plošné programy pro muže

Od ledna se mohou muži od 50 do 69 let účastnit screeningu zaměřeného na rakovinu prostaty. Jde o druhou novinku spojenou s letošním rokem. Do programu jsou zapojeni praktičtí lékaři a urologové, kteří zájemcům nechají z krve vyšetřit tzv. hladinu prostatického specifického antigenu (PSA).

Dosud takové preventivní vyšetřování na pojišťovnu bylo sporadické – někteří muži se k němu dostali, jiní ne. Přitom může výrazně zvýšit zájem o prevenci, protože znamená, že v prvním kroku prevence se muži vyhnou nepříjemnému vyšetření přes konečník.

Pro muže i ženy

Na pohlaví nepřihlíží plošný screening rakoviny tlustého střeva a konečníku. Od 50 let lze na pojišťovnu podstoupit jedenkrát ročně test okultního (tedy skrytého) krvácení do stolice (tzv. TOKS) nebo jedenkrát za deset let koloskopii.





Třetím rokem probíhá v ČR pilotní verze časného záchytu rakoviny plic. Je určený současným či bývalým silným kuřákům od 55 do 74 let, kteří vykouří 20 a více cigaret denně. Program spočívá ve vyšetření pneumologem a následně také nízkodávkovým CT.

V ČR se rozbíhá také screening osteoporózy. Provádí jej gynekologové a praktičtí lékaři. Zapojily se do něj zatím tři zdravotní pojišťovny. Pro VZP a ZP ministerstva vnitra platí, že program se týká žen od jednoho roku po menopauze a mužů starších 65 let. Účast jim lékaři nabízí automaticky v rámci preventivních prohlídek. Zájemci s lékařem vyplní dotazník FRAX. Ženy nad 60 let a muži nad 70 let jsou odesláni také na vyšetření hustoty kotí, tzv. denzitometrii. Pracovišť, kde jej provádí, přibývá.

U OZP na denzitometrii mohou pojištěnci nad 50 let, a to jednou za dva roky.

Na závěr dodejme, že již druhým rokem zdravotní pojišťovny vyplácejí některé zpětné příspěvky z fondu prevence jen tomu, kdo absolvoval některá výše jmenovaná vyšetření. U VZP bez preventivních prohlídek či screeningových programů nelze dosáhnout třeba na oblíbený příspěvek na dentální hygienu.