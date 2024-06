Jak rychle se zahojí tělo bývalého kuřáka? Ani roky bez cigaret neznamenají stoprocentní zdraví

Když přestanete kouřit, začne se vaše tělo téměř okamžitě uzdravovat. Platí to pro plíce, průdušky, ale i další orgány. „Přestat s kouřením je tím nejlepším, co pro sebe může kuřák udělat,“ vysvětluje docent Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno, která patří mezi tuzemské i evropské špičky v oboru plicního lékařství.

Co se stane během prvních dnů

V podstatě ihned po dokouření poslední cigarety se začnou v těle nyní již bývalého kuřáka odehrávat první změny. Zpomalí se srdeční tep a hodnota krevního tlaku začne klesat směrem k normálu.

Po několika hodinách se tělu podaří zbavit se přebytečného oxidu uhelnatého. Díky těmto prvním změnám se zvýší nasycení organismu kyslíkem a celkově se zlepší krevní oběh, z čehož profituje i srdce samotné. Sníží se i pravděpodobnost infarktu.





Již po několika dnech se uzdraví také čichové a chuťové buňky, takže člověk pak lépe vnímá chuť a vůni potravin.

Ještě během prvního týdne si pak konečně oddechnou i dříve neustále zúžené průdušky. Spolu se silnějším srdcem a lepším krevním oběhem se tak nyní bude bývalému kuřákovi i lépe sportovat, díky čemuž je snazší naskočit na vlnu zdravých návyků.

Co lze očekávat do jednoho měsíce

Již po dvou až třech týdnech je možné naměřit lepší funkci plic. Kapacitu plic lékař hodnotí při spirometrii. Konkrétně zkoumá takzvaný inspirační rezervní objem, tedy číslo, které udává, jak moc se ještě dokážete nadechnout „na sílu“ poté, co jste se už nadechli normálně.

Podobně bude lékaře zajímat i exspirační rezervní objem, tedy množství vzduchu, které jste ještě schopni vydechnout po běžném výdechu. Právě kuřáci mají tuto vzduchovou rezervu zmenšenou – chybí jim pokaždé, když od svého těla vyžadují nějaký zvýšený fyzický výkon.

Přibližně během jednoho měsíce od poslední cigarety se z kouření začne zotavovat respirační epitel. „Pod tímto názvem se skrývá tkáň složená mimo jiné z řasinkových buněk, které jemnými ‚chloupky‘ na svém povrchu posouvají hlen v plicích. Usnadňují tak vykašlávání, což na oplátku chrání plíce před infekcemi,“ doplňuje docent Milan Sova.

Dlouhodobé benefity nekouření

Během devíti měsíců od zanechání kouření začne ustupovat tzv. „kuřácký kašel“. Pozor, někdy se stává, že první týdny odvykání se kašel naopak zintenzivní, to je normální a souvisí to právě s čištěním organismu, hlavně tedy právě plic.

Během prvního roku od odložení cigaret se začne funkce plic vracet do normálu, ačkoli pouze velmi pomalu. Po roce bez tabáku se sníží riziko infarktu u bývalého kuřáka přibližně na polovinu oproti člověku, který nadále kouří. V následujících letech bude klesat i riziko výskytu rakoviny některých orgánů, jako je například jícen, hltan, ale třeba také močový měchýř nebo děložní čípek. Lékaři v těchto případech mluví o lhůtě asi deseti let.

A za 15 let pak klesne riziko infarktu a dalších chorob zhruba na úroveň nekuřáků.

Ozdravný mechanismus lidského těla je pozoruhodný. Lékaři ale varují, že ani roky bez cigaret neznamenají nulové riziko nemocí. „Pravděpodobnost výskytu rakoviny plic už nikdy nebude tak nízká jako u člověka, který v životě nevzal cigaretu do úst, proto doporučujeme se hlídat i po odložení cigaret,“ říká docent Sova.

„Přestože se zdravotní stav a celková fyzická kondice zlepšuje de facto ihned poté, co člověk přestane s kouřením, nemůžeme se spoléhat na zázraky,“ pokračuje. „Riziko úmrtí na rakovinu plic se sice může snížit až na polovinu v porovnání s aktivním kuřákem, ale nedostane se na úroveň člověka, který v první řadě nikdy kouřit nezačal.“

Screening i pro exkuřáky

To, že člověk přestane kouřit, neznamená, že by na sebe mohl přestat dávat pozor. Lékaři na to upozorňují i v rámci unikátního screeningového programu včasného záchytu karcinomu plic, kterého se mohou účastnit jak aktivní, tak i ti bývalí kuřáci.

Je určený pro lidi mezi 55 a 74 lety, kteří kouří dvacet a více let dvacet cigaret denně nebo po dobu deseti let čtyřicet cigaret denně. Vyšetření mohou podstoupit i bývalí kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let. A je jedno, jestli přestali kouřit před rokem, nebo třeba před deseti lety.

Ani věk pochopitelně není zvolen náhodně. Zatímco do čtyřiceti let se karcinom plic objevuje spíše vzácně, u lidí starších 55 let pravděpodobnost výskytu prudce stoupá.





Co když nesplňujete podmínky screeningu?

Co však dělat, když nesplňujete podmínky vstupu do screeningového programu? „Existují i jiné rizikové faktory pro vznik rakoviny plic. Pokud pacient například zjistí, že pracoval s azbestem – a přiznejme si, že se dříve nedodržovaly žádné bezpečnostní podmínky, potom je pro něj nejlepší přes praktického lékaře navštívit pneumologa, který následně provede rentgen hrudníku,“ doporučuje pneumolog Milan Sova a doplňuje: „To je základní vyšetření, podle nějž zhodnotíme, zda je potřeba pokračovat vyšetřením na CT či nějakými dalšími diagnostickými metodami.“

Stejně jako spirometrie jsou i tato následná vyšetření naprosto bezbolestná – počítačová tomografie dokonce nevyžaduje ani žádné úsilí z pacientovy strany, stačí ležet několik málo minut bez hnutí.

