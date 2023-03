Body mass index upozorní na zdravotní rizika, ale je hodně zavádějící

Index tělesné hmotnosti neboli BMI stále často používanou metodou k odhadu množství tělesného tuku pomocí výšky a hmotnosti konkrétní osoby. Výpočet BMI se provádí vydělením váhy v kilogramech výškou v centimetrech na druhou. BMI může pomoci posoudit rizikové faktory pro některá onemocnění. On-line návod výpočet BMI najdete ZDE.

Také lékaři a další zdravotničtí specialisté často využívají BMI jako screeningový nástroj. Nadváha či obezita a s ní spojená vysoká míra tělesného tuku totiž může vést k srdečním onemocněním, diabetu 2. typu i mrtvici. Naopak jeho nízké množství může signalizovat podvýživu. Udržování správného množství tuku pomáhá vitamínům a minerálům k lepší průniku do těla a slouží také k udržení tělesné teploty a ochraně vnitřních orgánů.

Pokud chcete vědět, jak si v tomto ohledu stojíte vy sami, stačí použít výše uvedený, jednoduchý vzorec pro výpočet BMI. Pokud upřednostňujete snadnější cestu výpočtu, pak stačí do internetového vyhledávače zadat „kalkulačka BMI“ a můžete si vybírat z řady odkazů. Některé přitom nezohledňují pouze výšku a váhu, ale také obvod pasu a přidávají věk i pohlaví. Ale ať se spolehne na vlastní síly anebo výpočet pomocí kalkulačky, dostanete číselný údaj. Podle něj zjistíte, do které kategorie spadáte.

Kategorie existují celkem čtyři a přehledně vám je vysvětlí následující tabulka BMI:

Tato tabulka je však platná pouze pro dospělé. BMI dětí a mladých lidí do 20 let se počítá jinak, kalkulačka BMI pro děti je k dispozici ZDE (v AJ, pozn. red.) Je však ideální se v tomto ohledu raději poradit s pediatrem o optimální váze, kterou by vaše dítě s ohledem na jeho věk, výšku a celkovou tělesnou stavbu mělo mít.

Body mass index neboli BMI však neposkytuje přesné údaje. Nebere v úvahu tělesnou aktivitu ani poměr svalstva a tuku či míru tělesné aktivity. Například aktivní sportovci mohou mít kvůli váze svalstva podle BMI nadváhu, přestože mají zdravé procento tělesného tuku.

U méně aktivních jedinců může být naopak BMI v pořádku, i když mají vyšší procento tuku než svalů. Obecně přitom platí, že BMI vyšší než 30 se pojí s vyššími riziky pro zdraví. Tato rizika zahrnují zvýšenou pravděpodobnost vzniku onemocnění a zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka a vysoký krevní tlak.

Zde by se dalo připomenout, že ani v tomto ohledu neposkytuje BMI přesný obrázek. Kromě věku nebo pohlaví nezohledňuje ani etnický původ. Například dospělí jihoasijského původu mohou mít vyšší riziko některých zdravotních problémů, jako je cukrovka, už s BMI 23, což je jinak považováno za zdravou hodnotu.

Důležitým faktorem je také rozmístění tukové tkáně, přičemž nejrizikovější je nitrobřišní neboli viscerální tuk. Z tohoto pohledu se jeví jako rizikovější obezita typu jablko (androidní obezita), kdy se tuk ukládá především v oblasti břicha a horní části trupu, zatímco takzvaná obezita typu hruška (gynoidní obezita) je zdraví nebezpečná méně.

Vztah mezi BMI a mírou úmrtí také nezohledňuje činitele, jako je rodinná historie některých civilizačních onemocnění anebo naopak dlouhověkosti. Odborníci tvrdí, že pokud chcete posoudit své zdraví, pak proveďte výpočet BMI a zhodnoťte svůj životní styl.

Pokud je váš BMI nižší než 35 a pravidelně cvičíte, ideálně máte nejméně 150 minut fyzické aktivity každý týden, pak je u vás zdravotní riziko poměrně nízké. BMI nad 30 nebo vyšší bez dostatku pohybu už může zdraví ohrožovat.

V takovém případě je dobré začít pracovat na změnách, o kterých si promluvte se svým lékařem a nutričním specialistou, kteří vám poradí, jak snížit BMI. Je to dobrý krok ke zlepšení svého aktuálního zdraví i k eliminaci rizika vzniku zdravotních problémů v budoucnu.

Zdroje:

NHS UK: What is the body mass index (BMI)?

Cleveland Clinic: Body Mass Index (BMI)

Mayo Clinic: BMI is not the only indicator of your overall health

Health Line: What Is Body Mass Index?