Dorty a muffiny z Tchiba i bagety z benzinky můžete mít za poloviční cenu

Díky aplikacím lze dnes pořídit velmi výhodně potraviny, které jsou zcela v pořádku, a to za polovinu jejich původní ceny. Stačí mít nainstalovanou správnou aplikaci a sledovat, co se kde uvolní do prodeje.

Nesnězeno spojilo síly s prodejnami Tchibo

Platforma Nesnězeno má nově v nabídce přebytky ze sítě kaváren a obchodů Tchibo. Díky tomu si uživatelé mohou v aplikaci zakoupit zvýhodněné balíčky s pečivem nebo dezerty, které by se jinak neprodaly. Spolupráce má za sebou pilotní provoz, v němž uživatelé zachránili bezmála dva tisíce balíčků.

„Spolupráce s Tchibo je pro nás dalším potvrzením, že myšlenka boje proti plýtvání potravinami rezonuje i u velkých a zavedených značek. Věřím, že společnými silami dokážeme zachránit spoustu kvalitních potravin a ukázat, že udržitelnost není pro podobné podniky jen trend, ale znamená opravdový přínos s měřitelným ekologickým i finančním dopadem,“ říká Jakub Henni, zakladatel platformy Nesnězeno.





I vy si můžete pochutnat na přebytcích koláčů, koblížků, zákusků a dalších sladkých i slaných dobrot z aktuální nabídky konkrétní provozovny. V nabídce je malý balíček za 50 Kč nebo velký za 80 Kč – oba s 50% slevou oproti původní ceně. Obsah balíčku je vždy překvapením, protože podnik nikdy dopředu neví, co přesně zbyde. Každý balíček pro Nesnězeno je připraven v daný den před koncem otevírací doby.

Velký balíček dobrot z Nesnězeno Autor: Nesnězeno

Jak to funguje? Platforma Nesnězeno nabízí lidem balíčky s neprodanými produkty z restaurací, kaváren, obchodů, bister či hotelů. Zákazníci si je jednoduše rezervují a zaplatí prostřednictvím mobilní aplikace a následně vyzvednou přímo v konkrétní prodejně. S platformou Nesnězeno v Česku spolupracuje 1 800 partnerů.

Tchibo nabízí balíčky aktuálně ve 14 prodejnách převážně v Praze, ale také v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Kladně nebo Ústí nad Labem. V prvním pololetí bylo do pilotního provozu zapojeno 5 poboček, v červenci se jich přidalo dalších 9 a postupně budou přibývat.

Too Good To Go vám zprostředkuje jídla z benzinky

Do boje s plýtváním potravin se v Česku před časem zapojila společnost se sociálním dopadem, Too Good To Go. Nově navázala spolupráci s čerpacími stanicemi ORLEN. Startuje s vybranými benzinkami v Praze a v Brně, další rozšíření se plánuje v brzké době. Hlavním cílem spolupráce je zužitkování přebytků potravin na vybraných čerpacích stanicích, hlavně sendvičů nebo sladkého pečiva z gastronomického konceptu Stop Cafe.

Dobrovak od Too Good To Go Autor: Too Good To Go

Česko má nejhustší síť čerpacích stanic ve střední Evropě v kontextu rozlohy a počtu obyvatel, takže je tu opravdu velký potenciál pro pozitivní dopad, uvádí Anna Podkowińska-Tretyn, Country Directorka Too Good To Go pro Polsko a

Česko. Do aplikace se v počáteční fázi spolupráce přidává deset čerpacích stanic v Praze a pět v Brně.

Jak to funguje? Uživatelé aplikace Too Good To Go si mohou rezervovat Dobrovaky Stop Cafe naplněné překvapivým mixem přebytečných potravin za sníženou cenu oproti původní maloobchodní ceně obsahu. Následně si vyzvednete svůj Dobrovak jednoduchým ukázáním účtenky v aplikaci v čase, který podnik nastaví. Společnost Too Good To Go má v devatenácti zemích 120 milionů registrovaných uživatelů a 180 000 aktivních partnerů.

Cena je 49 Kč za sladký Dobrovak Stop Cafe s původní hodnotou 150 Kč a 79 Kč za slaný Dobrovak Stop Cafe s původní hodnotou 240 Kč.