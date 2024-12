Už nabízíme 200 podniků, říká šéf aplikace, přes kterou se dá koupit nesnědené jídlo z restaurací

Začali před pěti měsíci s šedesáti pražskými podniky. Momentálně už se jich zapojily dvě stovky a přes aplikaci jde kupovat nespotřebované jídlo či pití i mimo Prahu. Jak to funguje, kolik se tím ušetří a zda se to z hlediska ekologie vyplatí, když to pro změnu generuje nějaké ty obaly, v rozhovoru vysvětluje Pavol Dzurjanin, ředitel Too Good To Go Česko.

Proč balíčkům s jídlem objednávaným prostřednictvím aplikace říkáte zrovna Dobrovak? Přiznávám, že mě ten název trochu tahá za uši a nejsem schopná ho používat, raději řeknu, že si jdu pro „balíček z aplikace“. Zvažovali jste i jiné názvy?

Dobrovak je kombinace dvou slov, která perfektně vystihují, co Dobrovak ve skutečnosti je. Jde o balíček, ve kterém najdete spoustu dobrot a jeho záchranou zároveň děláte dobrý skutek pro planetu. Je to neobvyklé slovo a bylo zajímavé sledovat názory obou stran. Ve výsledku nám pomáhá zahájit diskuzi ohledně prevence plýtvání potravinami, což je naším cílem. Už jen záchrana 1 Dobrovaku (1 kg potravin, které by jinak skončily v koši) zabrání vzniku 2,7 kg emisí CO 2 e, 810 litrům zbytečně spotřebované vody a 2,8 m2 půdy ročně.

V jaké zemi vznikl projekt Too Good To Go a kdy?





Too Good To Go bylo založeno v roce 2015 v Kodani skupinou mladých podnikatelů, kteří společně chtěli najít řešení pro obrovské množství vyplýtvaného jídla, jež produkovaly dánské bufety. Začátkem roku 2016 pak byla v Dánsku spuštěna Too Good To Go aplikace, která se okamžitě stala velkým hitem. Hned během prvních pár týdnů se do aplikace přidaly stovky podniků, z nichž začaly jídlo zachraňovat tisíce uživatelů. Ještě téhož roku se Too Good To Go úspěšně etablovalo v Norsku, Velké Británii a Francii.

Další velký milník přišel v září 2016, kdy se Mette Lykke, dánská podnikatelka a spoluzakladatelka fitness komunity Endomondo, dozvěděla o aplikaci od jedné ženy během cesty autobusem. Lykke zaujala inovativní myšlenka, oslovila zakladatele a rychle se stala investorkou. Nyní je aplikace Too Good To Go dostupná na 19 trzích, provozuje největší světový trh s přebytky potravin a udává směr dalším společnostem.

V Česku už je poměrně etablovaný projekt Nesnězeno – nebáli jste se, že trh v tomto ohledu bude nasycený? Cílíte na stejnou klientelu, nebo je tam rozdíl?

Naším hlavním posláním je inspirovat a povzbuzovat všechny, aby se zapojili do boje proti plýtvání potravinami. Důvodem je především fakt, že 40 procent veškerého globálně vyprodukovaného jídla se vyhodí, což přispívá k 10 procentům celkových emisí skleníkových plynů. Dle nejnovějších dat Eurostatu se v Česku ročně vyhodí více než jeden milion tun jídla. V přepočtu na obyvatele pak každý Čech za rok vyhodí 101 kg kvalitních potravin. Na globální úrovni průměrně zachráníme čtyři jídla za sekundu, i přes to jich ale 80 000 skončí v koši. Vše zmíněné nám dokazuje, že je zde stále hodně prostoru pro šíření pozitivního dopadu.

Používáme jedinečný obchodní model, který je výhodný pro všechny strany: pro planetu, pro lidi i pro zisk. Koncept, který nabízíme, pomáhá řešit jeden z největších světových problémů a zároveň z něho všichni profitují. Lidé mají přístup k dobrému jídlu za dostupné ceny, podniky generují zisk z přebytků potravin a všichni společně pak díky snížení potravinového odpadu pomáháme bojovat proti změně klimatu. Čím více jídla zachráníme před vyhozením, tím lépe pro planetu.

Bylo těžké přesvědčit podniky, aby se do TGTG zapojily?

Vůbec ne. Komunita nadšenců do jídla a zejména podniky po celém světě jsou navzájem velmi propojené a sledují, co se děje jinde ve světě, jaké jsou trendy a nová řešení. Takže většina podniků již Too Good To Go zná a ví, co děláme. Proto dochází k situacím, kdy nás podniky samy oslovují, abychom je připojili, což už pro nás není neobvyklé, ale přesto pořád potěšující.

Důkazem může být to, že když jsme spouštěli aplikaci v Česku, měli jsme hned zapojených již přes 60 pražských podniků a po pěti měsících jsme překročili milník 200 partnerských podniků.

Chcete, aby zákaznícipo vyzvednutí do aplikace psali, co balíček obsahoval, což by nejspíš bylo zajímavé i pro ostatní. Ale vidět to nikde není. Vy s těmito údaji dále pracujete a jak?

V Too Good To Go shromažďujeme veškeré informace o plýtvání potravinami na celosvětové i lokální úrovni, abychom pochopili, jak mu pomoci předcházet. I z tohoto důvodu jsme v Česku provedli průzkum se společností STEM/MARK týkající se chování Čechů v oblasti plýtvání potravinami. Ukázalo se například, že 9 z 10 Čechů by ocenilo, kdyby podniky nabízely potraviny, které by jinak byly vyhozeny, na konci dne za sníženou cenu.

Každý Dobrovak je samozřejmě překvapením, protože nikdy není předem jasné, co v daný den zůstane neprodáno, a proto nám to potom uživatel, pokud chce, může sdělit. Záchrana potravin před plýtváním se tak promítá nejen do hmatatelného finančního přínosu pro partnera, ale má i vzdělávací aspekt, protože získáváme měřitelné údaje, které mohou partnerovi pomoci podniknout další kroky k efektivnímu hospodaření s potravinami. Díky těmto znalostem můžeme vzdělávat ve větším měřítku.

Podobně není vidět případné negativní hodnocení, jen celkový průměr podniku – je to záměr? Ráda bych si například přečetla, že někde coby balíček v deklarované hodnotě několika set korun vydali jednu malou porci jídla cenou odpovídající hodnotě Dobrovaku.

Každý uživatel může svou zkušenost ohodnotit, a partner tak získá odpovídající hodnocení, které je viditelné pro ostatní uživatele. Věnujeme hodně času osvětě našich partnerů o našem poslání a podmínkách, které musí Dobrovak splňovat, zejména pokud jde o jeho hodnotu. Naši partneři chápou, že pozitivní uživatelská zkušenost prospívá také jejich značce, takže mají hodně zájmu na tom poskytovat uživatelům dobrý poměr cena/výkon. Klademe velký důraz na poskytování pozitivních zkušeností s naší aplikací a chceme zajistit, aby všichni naši partneři měli stejný cíl, než jen vydělat na případných ztrátách.

V každém případě nám může každý uživatel nahlásit problém napřímo. My se pak s partnerem spojíme, abychom situaci pochopili a zajistili, že se nebude opakovat. Můžeme také nabídnout vrácení vzniklých nákladů nebo poskytnout poukaz na další Dobrovak.

Museli jste se s nějakým podnikem už rozloučit, protože například porušoval vaše podmínky nebo na něj byly stížnosti?

V Česku jsme se s touto situací nikdy nesetkali, ale jelikož jsme už na 19 trzích a naše aplikace čítá více než 170 000 podniků, občas se nějakým komplikacím nevyhneme. Není to ale něco, s čím bychom se potýkali na denní bázi. Nejprve se snažíme podniky edukovat a problém vyřešit.

Pavol Dzurjanin, ředitel české pobočky TGTG Autor: Too Good To Go

Setkala jsem se s názorem, že ve skutečnosti o žádné zachraňování potravin nejde, ale že například restaurace a kavárny stejně musí udělat třeba o tolik pečiva více, aby jim zbylo i na balíčky – jak mohou v deset ráno vědět, že v pět budou mít třeba 5 balíčků?

Too Good To Go nabízí řešení problému s přebytkem potravin. To znamená, že naši partneři mohou aplikaci využít pouze v případě, že skutečně nebyli schopni veškeré připravené jídlo prodat. Nepodepisujeme žádné smlouvy, v nichž bychom vyžadovali minimální množství balíčků. Naši partneři přidávají nebo odebírají balíčky v aplikaci během dne podle toho, kolik přebytků v daný den mají. Každý z partnerů se může zapojit, kdykoliv potřebuje. Dalším problémem v této souvislosti je samozřejmě spotřebitelské chování, kdy například zákazníci očekávají, že pekařství budou mít plně zásobenou nabídku po celý den. Toto je další z aspektů, který je potřeba neopomínat.

Překvapilo mě, když se coby Dobrovak nabízí láhev vína – to přece nebývá zboží, které by se zkazilo, a proto má smysl ho nabídnou levněji?

Některé balíčky mohou občas obsahovat také dobré produkty s delší trvanlivostí, které ale například mají nesprávnou nebo poškozenou etiketu. Tyto faktory často přispívají k tomu, že se dané zboží neprodá. Každé jídlo i nápoj, pokud je nesprávně skladováno, může mít kratší datum expirace.

O jaký typ Dobrovaků je největší zájem, jaké jsou vždycky hned pryč?

Nejrychleji se prodávají Dobrovaky z obchodů s potravinami, na druhém místě jsou kavárny, dále pekárny a na čtvrtém místě hotely. Uvnitř Dobrovaků mohou uživatelé najít dobré produkty s krátkou trvanlivostí, čerstvé sendviče, dorty, pečivo, které by se mělo sníst v daný den, chléb, který se dá zmrazit a spotřebovávat po delší dobu, nebo například snídaně či obědy z bufetů určené k okamžité konzumaci.

Případně, pokud jde o zaměření restaurací, o jakou kuchyni? Vídám v nabídce hodně asijskou, indickou…

Jde o mix všech kuchyní. V Too Good To Go je místo pro všechny podniky.





Někteří by mohli namítnout, že vyzvedávání nesnědeného jídla, zejména v restauracích, vytváří další odpad v podobě nejrůznějších obalů. Zkoumali jste i tento aspekt – a vyvažují ho například klady?

Snížení plýtvání potravinami je krokem číslo jedna, kterým lze přispět k řešení změny klimatu, a to omezením nárůstu teploty do roku 2100 o pouhé 2 ˚C. Pomocí geolokace v naší aplikaci si mohou uživatelé vybrat z podniků, které zachraňují jídlo před vyhozením, ve svém okolí a vyzvednout si je pěšky nebo třeba po cestě domů. V aplikaci zároveň motivujeme uživatele, aby si nosili své vlastní tašky. Víme, že každé jídlo se počítá.

Pokud vím, jste zatím převážně v Praze a okolí, v aplikaci jsem viděla i Brno a Plzeň. Chystáte expanzi do dalších českých a moravských měst?

Too Good To Go bylo v Česku spuštěno teprve před pěti měsíci a bylo pro nás přirozené začít v největším městě v zemi. Samozřejmě plánujeme expanzi do dalších měst, která bude díky zájmu podniků i uživatelů dokonce rychlejší, než jsme čekali. Zároveň se ale také stále soustředíme na Prahu, která je zbožňována turisty. Mnoho z nich totiž využívá Too Good To Go i během cestování, jelikož naše aplikace funguje na globální úrovni a je stejná ve všech zemích bez potřeby další instalace.