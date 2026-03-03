VZP uvolní víc peněz na vyšetření magnetickou rezonancí. Čekací lhůty mají být kratší

Pokud si nyní pečlivě neobvoláte pracoviště s magnetickou rezonancí v širokém okolí, může se vám stát, že na toto zobrazovací vyšetření budete čekat měsíce. A to třeba i v situaci, kdy jde o akutní zdravotní problém. Čekání se mezi pracovišti velmi liší a neexistuje garantovaná lhůta, do kdy nemocnice či soukromé kliniky musí pacienta vyšetřit.
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) proto udělala krok, jenž má z měsíců udělat týdny. Pro nemocnice uvolňuje zastropování peněz na tento typ vyšetření, aby navýšily kapacity a rychleji se dostalo na více pacientů.
V 81 českých nemocnic, které disponují magnetickou rezonancí, nabídneme možnost rozšíření diagnostiky nad rámec limitů úhradové vyhlášky 2026, oznámila v tiskové zprávě.
VZP platí za vyšetření s pomocí MR zhruba 1,4 miliardy korun za rok, odstropováním tuto částku navýší o 150 milionů korun.
Zkrátí se čekání, věří VZP
Pojišťovna je přesvědčená, že uvolnění financí nepovede k tomu, že vyšetření budou lékaři předepisovat častěji, ale že zdravotnická zařízení rozšíří ordinační hodiny, takže odbaví více pacientů a tím zkrátí čekací lhůty.
Možné je prodloužit ordinační hodiny ve všední dny a další zavést o víkendech. Nejspíš ale jen tam, kde budou zdravotníci ochotní pracovat nad rámec běžného úvazku nebo kde personálně posílí. A to není samozřejmost, protože ve zdravotnictví už léta chybí radiologové, radiologičtí asistenti a nazbyt není ani speciálně proškolených zdravotních sestřiček.
Nicméně peníze uvolněné VZP mohou se lhůtami skutečně pohnout.
Myslím, že všechny nemocnice se budou snažit kapacitu nějakým způsobem navýšit. Odhad VZP, který hovoří o deseti procentech, by měl být reálný, řekl pro Události ČT Michal Čarvaš, předseda Asociace českých a moravských nemocnic, jenž zároveň vede prachatickou nemocnici.
O peníze se hlásí první nemocnice
Provoz MR plánuje rozšířit třeba Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.
Díky nové dohodě s VZP můžeme plně vytížit kapacitu našich magnetických rezonancí i mimo standardní pracovní dobu, což nám dovolí vyšetřit výrazně vyšší počet čekajících pacientů, a tím dojde ke zrychlení celého diagnostického procesu, uvádí Tomáš Hrubý, generální ředitel Krajské zdravotní nemocnice Ústeckého kraje.
A podobné plány už se rodí také v Kolíně, kde mají dva přístroje a ve všední den ordinační dobu osm a půl hodiny.
Rozšířili bychom počty pacientů jak ve všední den, tak o dvou víkendech měsíčně, což by přineslo zhruba 80 vyšetřených pacientů za měsíc, potvrdil pro ČT ředitel Nemocnice Kolín Petr Chudomel. Taková úprava provozu by měla přinést zkrácení čekacích lhůt o týden až dva. Nyní ve Středočeském kraji pacient čekají v průměru čtyři týdny.
Vytížit stávající, nepořizovat další
VZP peníze uvolnila i proto, aby si nemocnice nepořizovaly nové přístroje, ale naplno využily ty, co už v nich stojí.
„Pokud by se zapojily všechny, které dnes přístroj využívají, a zvýšily jeho produkci o pouhou desetinu, nahradil by takto zvýšený objem vyšetření zavedení 13 nových magnetických rezonancí,“ vypočítává Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. Zda peněz navíc nemocnice využijí a jak, nechává pojišťovna na nich.
Jen pro nemocnice a pojištěnce VZP
V navýšení peněz ovšem vidíme dva limity. Prvním je ten, že peníze navíc půjdou jen do nemocnic. Tam je sice většina přístrojů, ale vlastní MR mají také soukromé subjekty na některých poliklinikách. Mapa zdravotnické techniky z roku 2022 uvádí, že v ČR je 93 přístrojů u 77 poskytovatelů.
Z tiskové zprávy VZP vyplývá, že zdravotnická zařízení, která nejsou nemocničního typu, ale MR přesto mají, se k penězům navíc nedostanou. Nicméně pokud se uvolní kapacity v nemocnicích, projeví se to na lhůtách i mimo ně.
Druhým limitem je, že peníze navyšuje jen VZP, takže vyšetřeno bude rychleji více klientů této pojišťovny. Jiné ústavy uvolnění dalších financí neavizují. Nicméně třeba RBP nabízí už několik let bonus s názvem Magnet213, v rámci nějž klientům zprostředkovává vyšetření na MR tam, kde je čekání nejkratší. Lhůty tak dokáže stlačit i na dva týdny.
Je ovšem pravděpodobné, že z uvolnění stropů úhrad ze strany největší tuzemské zdravotní pojišťovny budou profitovat i pacienti jiných pojišťoven. Pokud totiž nemocnice navýší vyšetřovací kapacity, čekání se může zkrátit pro všechny.