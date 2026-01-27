Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno. Se žádankou berou do 14 dnů

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno. Se žádankou berou do 14 dnů

Hana Válková
Dnes
Dva zdravotníci vyšetřují ženu magnetickou rezonancí
Autor: Shutterstock
Posílá vás lékař v metropoli na vyšetření magnetickou rezonancí, ale všude mají na týdny až měsíce plno? Můžete si zajet do středočeských Klecan. Národní ústav duševního zdraví má volnou kapacitu a velmi krátké objednací lhůty.

Na magnetickou rezonanci si nově můžete zajet do Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), jenž sídlí ve středočeských Klecanech. Dosud tam vyšetřovali zejména vlastní pacienty, to se ale se začátkem nového roku mění. 

Od února 2026 rozšiřujeme možnosti využití magnetické rezonance i pro pacienty od jiných lékařů a z jiných zdravotnických zařízení, upozorňuje zdravotnické zařízení na facebookovém profilu.

Na vyšetření za pár dnů

Výhodou je, že oproti třeba pražským fakultním nemocnicím nebo poliklinikám, mají v Klecanech velmi krátké čekací lhůty. Podle mluvčího ústavu Jana Červenky aktuálně činí objednací doba jeden až dva týdny. 

V NUDZ lékaři provádí vyšetření v plném rozsahu včetně aplikace kontrastní látky, Objednávat se mohou pacienti, kteří potřebují snímky mozku (včetně intrakraniální angiografie), krční, hrudní a bederní páteře, kolen, kyčlí, ale i takzvaného sakroiliakálního skloubení. 

Kde a jak se objednat

Objednání je možné prostřednictvím e-mailu na ambulance@nudz.cz nebo telefonicky na 283 088 151 Tato linka funguje od pondělí do čtvrtku a pro objednání v čase od 8:00 do 12:00. Více informací je možné získat zde na webu NUDZ.

Vyšetření je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami, objednávat se mohou i samoplátci. Podmínkou je vždy platná žádanka od lékaře.

NUDZ sídlí v klecanské Topolové ulici. Parkovat je možné přímo u jeho budovy, a to zdarma. Dostupný je ale za čtvrt hodiny i autobusy z pražských Kobylis.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

