Buďte na Valentýna originální. Čokoláda jako afrodiziakum a další netuctové dárky

Jako dárek k Valentýnu můžete klidně vymyslet i něco, co na sobě žádný zamilovaný motiv mít nebude. Ať už to budou kvalitní sluchátka pro poslech muziky, voucher na taneční kurz, nebo klávesnice a myš, se kterou už vaši lásku přestanou trápit namožená zápěstí.
Něco jiného? Tak co třeba živé květiny, speciální valentýnské menu v restauraci nebo oblečení na cvičení spolu s nějakým tím proteinem? A samozřejmě, dávat k Valentýnu čokoládová srdíčka ze supermarketu je trochu ohrané, ale najde se i originálnější sladká nabídka, kterou můžete svůj protějšek potěšit.
Zapomeňte na řezané, pořiďte živou
Pokojové rostliny na Valentýna jsou víc než jen dárek. Jsou symbolem růstu a trvalé péče. Zatímco řezané květiny většinou po týdnu vadnou, pokojovky nabývají na síle a stávají se tak v bytě trvalým připomenutím vaší lásky, říká Kateřina Chuchlerová, manažerka rozkvětu e-shopu Živé Kytky, který květiny doručuje až domů. Podle ní jsou navíc pokojovky skvělými pomocníky při zlepšování kvality vzduchu v domácnosti. Řezané květiny často cestují z jednoho konce světa na druhý, než se dostanou k obdarovanému. I proto často vydrží ve váze jen pár dní. Naopak pokojové rostliny jsou často vypěstované v Česku, a jsou proto šetrnější volbou, která přispívá k udržitelnějšímu životnímu stylu.
Co vybrat?
- Pro romantiky: Kvetoucí orchideje nebo jemné anturie.
- Pro minimalistické typy: Monstery nebo sukulenty.
- Pro ty, co s pokojovkami začínají: Zamiokulkas nebo dracéna, které jsou nenáročné na péči.
Valentýnské menu v restauraci
Některé restaurace lákají na speciální jídelníček s ohledem na svátek zamilovaných – patří k nim i ty ze skupiny Pytloun Restaurants. Konkrétně designová restaurace Talíř na pražském Václavském náměstí, romantická zámecká restaurace Chateau Ctěnice v Zámeckém areálu Ctěnice na okraji Prahy a restaurace Rendlík v Krušných horách poblíž zříceniny hradu Hasištejn.
Tyto podniky zvou od 10. do 28. února na valentýnské menu a ve dnech 14. až 16. února se k nim přidává ještě stylová restaurace Zlatý kohout v Liberci ze stejného řetězce. Menu v restauracích Talíř, Chateau Ctěnice a Rendlík sestavil se svými týmy zkušený šéfkuchař Denis Wágner, valentýnské menu v restauraci Zlatý kohout v Liberci šéfkuchař Jan Martínek.
Naše valentýnské menu je oslavou čerstvých surovin, kreativních chutí a pečlivě vyvážených textur. Každý chod je inspirován láskou k jídlu a touhou nabídnout hostům nezapomenutelný kulinářský zážitek, říká šéfkuchař Denis Wágner o pětichodové degustační nabídce.
Stylové funkční prádlo a zdravé mlsání
Místo klasických dárků v podobě bonboniér či květin můžete letos vsadit na promyšlený balíček plný GymBeam produktů – od stylového oblečení na cvičení či spodního prádla přes oříšková másla až po zdravé mlsání, které si můžete dopřát bez výčitek. Pořídít můžete například stylové funkční šortky střední délky, ideální na sport. Účinně odvádí pot, neprosvítají a a mají i šikovné boční kapsy. Hodí se k běhání, jízdě na kole, silovém tréninku i na běžné nošení. K mání je i krátké sportovní tílko ve stejném designu.
Darujte pohybový kurz
V pohybovém Studiu Maiselovka v centru Prahy, které je domovskou scénou jednoho z nejprestižnějších souborů současného tance 420PEOPLE, se koná nejen mnoho jedinečných představení, ale i spousta nejrůznějších pohybových a tanečních lekcí a workshopů pro veřejnost.
Krásným dárkem pro každého milovníka tance tak může být buď vstupenka na některé představení souboru, nebo třeba permanentka na lekce jógy, cvičení pro zdravá záda nebo lekce Dance fit s profesionálními lektory. Soubor 420PEOPLE založili Václav Kuneš a Nataša Novotná po návratu z jednoho z nejprestižnějších světových souborů tanečního divadla – Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána.
Kosmetika pro ženy i muže
Chybu nejspíš neuděláte ani s kosmetikou, třeba s tou od české značky Essenté, která se snaží nabízet luxusní výrobky za přijatelnou cenu a myslí nejen na ženy, ale i na muže. Na jemnější pleť se hodí například sada produktů pro intenzivní, okamžitou i dlouhodobou hydrataci Essenté Beauty Box Moisture Control Intense. Přípravky stimulují činnost buněk, aktivují ochranné mechanismy v kůži, zlepšují pevnost a pružnost pokožky a jsou vhodné i pro velmi vysušenou pleť.
Pro mužskou pokožku, která obsahuje větší množství kolagenu, je silnější, má aktivnější mazové žlázy a větší póry, se hodí Essenté Beauty Box Men Perfect. Obsahuje Sprchový gel 3 v 1, který se postará nejen o čistou a hydratovanou pleť, ale zároveň také o tělo a vlasy. Aktivní hydratační krém dodá pleti potřebnou vláhu a výživu a noční revitalizační krém pokožku barevně sjednotí a celkově vyhladí. Set doplňuje balzám po holení.
Cool klávesnice s myší
Společnost Logitech přišla s atraktivní klávesnicí POP Icon Keys, která podporuje sebeprezentaci a produktivitu uživatelů. Je to povedená kombinace stylu s jedinečnou funkčností.
Společnost Logitech se snaží, abyste mohli mít na svém pracovišti styl a design, který se vám líbí, aniž byste museli dělat kompromisy v produktivitě a pohodlí, říká Art O’Gnimh, generální manažer divize produktů pro individuální pracoviště společnosti Logitech.
Na klávesnicích POP Icon Keys s pečlivě propracovaným unikátním designem se podle něj skvěle píše, ale zároveň nabízejí i chytré vychytávky pro vyšší produktivitu. Klávesnice je k mání v několika barevných variantách růžová/krémová, oranžová/krémová, grafitová/zelená, lila/krémová a grafitová/krémová, s nimiž ladí myš POP Mouse.
Sluchátka v netradičním designu
U technického vybavení můžeme ještě chvíli zůstat. Pokud chcete být kreativnější a nezůstat u ponožek s dekorem srdíček a nevadí vám za dárek připlatit, mohou být vaší volbou třeba sluchátka v netradičním designu, nebo dokonce v limitované edici, která je na trhu jen v několika kusech. Na výběr máte například model Bose Ultra Open Earbuds Limited, což jsou špičkově hrající náušnice v limitované barvě Chilled Lilac, model je k mání i v jiných variantách. Nebo zvažte přece jen levnější typ Energy Sistem Style 4 Ultra True Wireless rosegold – designově výrazná sluchátka za přijatelnou cenu.
Když čokoláda, tak výjimečná
Brněnská čokoládová manufaktura Ajala připravila na letošního Valentýna spoustu sladké rozkoše. Zkombinovala čokoládu s exotickým ovocem a bylinami – v čokoládě Eros s těmi stimulujícími mužské libido, v Afrodíté zase těmi, které působí afrodiziakálně na ženy. Součástí Rozkošného balíčku jsou pak obě čokolády a k tomu masážní olej z dílny Rozkoššše.
Krémovou čokoládu Afrodíté pro ženy s lyofilizovaným mangem a kokosovým mlékem vytvořila Ajala speciálně pro ženy. Jméno dostala po bohyni lásky, krásy a touhy a potěší nejen šťavnatou chutí. Přidali do ní totiž bylinky damiánu a ashwagandhu, které jsou vyhledávaným přírodním afrodiziakem. Společně navozují duševní pohodu, podporují sexuální aktivitu a pomáhají ženám umocnit milostné prožitky.
Pro druhou čokoládu v balíčku byl Ajale inspirací řecký bůh lásky, touhy a plodnosti Erós a je určena především mužům. Kromě svěžího bergamotu a špetky chilli do ní přimíchali ještě macu a ženšen. Tyto bylinky posilují vytrvalost, vitalitu, zlepšují soustředění a příznivě působí také na mužské libido. Každé sousto této čokolády tak rozpálí nejen chuťové pohárky.