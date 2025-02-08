Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  Buďte na Valentýna originální. Čokoláda jako afrodiziakum a další netuctové dárky

Buďte na Valentýna originální. Čokoláda jako afrodiziakum a další netuctové dárky

Redakce
8. 2. 2025
Tři látková srdce na šňůrce před dřevěnou stěnou
Autor: Depositphotos
Slavení svátku zamilovaných, který připadá na 14. února, se vám nemusí zamlouvat. Ale faktem je, že ho za svůj bere čím dál více lidí, zvláště mladších, kteří už si nepamatují dobu, kdy tu o něm nikdo nevěděl. Obchodníci každopádně berou Valentýna jako další příležitost, kdy mohou zákazníky pobídnout k tomu, aby u nich něco utratili.

Jako dárek k Valentýnu můžete klidně vymyslet i něco, co na sobě žádný zamilovaný motiv mít nebude. Ať už to budou kvalitní sluchátka pro poslech muziky, voucher na taneční kurz, nebo klávesnice a myš, se kterou už vaši lásku přestanou trápit namožená zápěstí.

Něco jiného? Tak co třeba živé květiny, speciální valentýnské menu v restauraci nebo oblečení na cvičení spolu s nějakým tím proteinem? A samozřejmě, dávat k Valentýnu čokoládová srdíčka ze supermarketu je trochu ohrané, ale najde se i originálnější sladká nabídka, kterou můžete svůj protějšek potěšit. 

Zapomeňte na řezané, pořiďte živou 

Pokojovky si speciálně zabalené můžete nechat doručit až domů

Autor: Živé Kytky

Autor: Živé Kytky

Pokojové rostliny na Valentýna jsou víc než jen dárek. Jsou symbolem růstu a trvalé péče. Zatímco řezané květiny většinou po týdnu vadnou, pokojovky nabývají na síle a stávají se tak v bytě trvalým připomenutím vaší lásky, říká Kateřina Chuchlerová, manažerka rozkvětu e-shopu Živé Kytky, který květiny doručuje až domů. Podle ní jsou navíc pokojovky skvělými pomocníky při zlepšování kvality vzduchu v domácnosti. Řezané květiny často cestují z jednoho konce světa na druhý, než se dostanou k obdarovanému. I proto často vydrží ve váze jen pár dní. Naopak pokojové rostliny jsou často vypěstované v Česku, a jsou proto šetrnější volbou, která přispívá k udržitelnějšímu životnímu stylu. 

Co vybrat? 

  • Pro romantiky: Kvetoucí orchideje nebo jemné anturie. 
  • Pro minimalistické typy: Monstery nebo sukulenty. 
  • Pro ty, co s pokojovkami začínají: Zamiokulkas nebo dracéna, které jsou nenáročné na péči. 

Valentýnské menu v restauraci

Některé restaurace lákají na speciální jídelníček s ohledem na svátek zamilovaných – patří k nim i ty ze skupiny Pytloun Restaurants. Konkrétně designová restaurace Talíř na pražském Václavském náměstí, romantická zámecká restaurace Chateau Ctěnice v Zámeckém areálu Ctěnice na okraji Prahy a restaurace Rendlík v Krušných horách poblíž zříceniny hradu Hasištejn. 

Restaurace Talíř na pražském Václaváku

Autor: Pytloun Hotels

Autor: Pytloun Hotels

Tyto podniky zvou od 10. do 28. února na valentýnské menu a ve dnech 14. až 16. února se k nim přidává ještě stylová restaurace Zlatý kohout v Liberci ze stejného řetězce. Menu v restauracích Talíř, Chateau Ctěnice a Rendlík sestavil se svými týmy zkušený šéfkuchař Denis Wágner, valentýnské menu v restauraci Zlatý kohout v Liberci šéfkuchař Jan MartínekNaše valentýnské menu je oslavou čerstvých surovin, kreativních chutí a pečlivě vyvážených textur. Každý chod je inspirován láskou k jídlu a touhou nabídnout hostům nezapomenutelný kulinářský zážitek, říká šéfkuchař Denis Wágner o pětichodové degustační nabídce. 

Stylové funkční prádlo a zdravé mlsání

Dámské šortky Ignite Dark Red - GymBeam

Autor: GymBeam

Autor: GymBeam

Místo klasických dárků v podobě bonboniér či květin můžete letos vsadit na promyšlený balíček plný GymBeam produktů – od stylového oblečení na cvičení či spodního prádla přes oříšková másla až po zdravé mlsání, které si můžete dopřát bez výčitek. Pořídít můžete například stylové funkční šortky střední délky, ideální na sport. Účinně odvádí pot, neprosvítají a a mají i šikovné boční kapsy. Hodí se k běhání, jízdě na kole, silovém tréninku i na běžné nošení. K mání je i krátké sportovní tílko ve stejném designu. 

Darujte pohybový kurz

Pohybové Studio Maiselovka v centru Prahy

Autor: 420PEOPLE

Autor: 420PEOPLE

V pohybovém Studiu Maiselovka v centru Prahy, které je domovskou scénou jednoho z nejprestižnějších souborů současného tance 420PEOPLE, se koná nejen mnoho jedinečných představení, ale i spousta nejrůznějších pohybových a tanečních lekcí a workshopů pro veřejnost. 

Krásným dárkem pro každého milovníka tance tak může být buď vstupenka na některé představení souboru, nebo třeba permanentka na lekce jógy, cvičení pro zdravá záda nebo lekce Dance fit s profesionálními lektory. Soubor 420PEOPLE založili Václav Kuneš a Nataša Novotná po návratu z jednoho z nejprestižnějších světových souborů tanečního divadla – Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána. 

Kosmetika pro ženy i muže

Essenté Beauty Box Moisture Control Intense

Autor: Essenté

Autor: Essenté

Chybu nejspíš neuděláte ani s kosmetikou, třeba s tou od české značky Essenté, která se snaží nabízet luxusní výrobky za přijatelnou cenu a myslí nejen na ženy, ale i na muže. Na jemnější pleť se hodí například sada produktů pro intenzivní, okamžitou i dlouhodobou hydrataci Essenté Beauty Box Moisture Control Intense. Přípravky stimulují činnost buněk, aktivují ochranné mechanismy v kůži, zlepšují pevnost a pružnost pokožky a jsou vhodné i pro velmi vysušenou pleť. 

Pro mužskou pokožku, která obsahuje větší množství kolagenu, je silnější, má aktivnější mazové žlázy a větší póry, se hodí Essenté Beauty Box Men Perfect. Obsahuje Sprchový gel 3 v 1, který se postará nejen o čistou a hydratovanou pleť, ale zároveň také o tělo a vlasy. Aktivní hydratační krém dodá pleti potřebnou vláhu a výživu a noční revitalizační krém pokožku barevně sjednotí a celkově vyhladí. Set doplňuje balzám po holení.

Cool klávesnice s myší

Společnost Logitech přišla s atraktivní klávesnicí POP Icon Keys, která podporuje sebeprezentaci a produktivitu uživatelů. Je to povedená kombinace stylu s jedinečnou funkčností. Společnost Logitech se snaží, abyste mohli mít na svém pracovišti styl a design, který se vám líbí, aniž byste museli dělat kompromisy v produktivitě a pohodlí, říká Art O’Gnimh, generální manažer divize produktů pro individuální pracoviště společnosti Logitech. 

POP Icon Keys a myš POP Mouse

Autor: Logitech

Autor: Logitech

Na klávesnicích POP Icon Keys s pečlivě propracovaným unikátním designem se podle něj skvěle píše, ale zároveň nabízejí i chytré vychytávky pro vyšší produktivitu. Klávesnice je k mání v několika barevných variantách růžová/krémová, oranžová/krémová, grafitová/zelená, lila/krémová a grafitová/krémová, s nimiž ladí myš POP Mouse. 

Sluchátka v netradičním designu

Bose Ultra Open Earbuds Limited

Autor: Bose

Autor: Bose

U technického vybavení můžeme ještě chvíli zůstat. Pokud chcete být kreativnější a nezůstat u ponožek s dekorem srdíček a nevadí vám za dárek připlatit, mohou být vaší volbou třeba sluchátka v netradičním designu, nebo dokonce v limitované edici, která je na trhu jen v několika kusech. Na výběr máte například model Bose Ultra Open Earbuds Limited, což jsou špičkově hrající náušnice v limitované barvě Chilled Lilac, model je k mání i v jiných variantách. Nebo zvažte přece jen levnější typ Energy Sistem Style 4 Ultra True Wireless rosegold – designově výrazná sluchátka za přijatelnou cenu. 

Když čokoláda, tak výjimečná

Brněnská čokoládová manufaktura Ajala připravila na letošního Valentýna spoustu sladké rozkoše. Zkombinovala čokoládu s exotickým ovocem a bylinami – v čokoládě Eros s těmi stimulujícími mužské libido, v Afrodíté zase těmi, které působí afrodiziakálně na ženy. Součástí Rozkošného balíčku jsou pak obě čokolády a k tomu masážní olej z dílny Rozkoššše.

Rozkošný balíček z čokoládovny Ajala

Autor: Ajala

Autor: Ajala

Krémovou čokoládu Afrodíté pro ženy s lyofilizovaným mangem a kokosovým mlékem vytvořila Ajala speciálně pro ženy. Jméno dostala po bohyni lásky, krásy a touhy a potěší nejen šťavnatou chutí. Přidali do ní totiž bylinky damiánu a ashwagandhu, které jsou vyhledávaným přírodním afrodiziakem. Společně navozují duševní pohodu, podporují sexuální aktivitu a pomáhají ženám umocnit milostné prožitky. 

Pro druhou čokoládu v balíčku byl Ajale inspirací řecký bůh lásky, touhy a plodnosti Erós a je určena především mužům. Kromě svěžího bergamotu a špetky chilli do ní přimíchali ještě macu a ženšen. Tyto bylinky posilují vytrvalost, vitalitu, zlepšují soustředění a příznivě působí také na mužské libido. Každé sousto této čokolády tak rozpálí nejen chuťové pohárky.

Kvíz: Pamatujete si tyhle výrobky?

Možná jste výrobky, které byly a občas také nebyly k dostání na pultech obchodů před rokem 1989, na vlastní kůži nezažili. Nebo zažili, ale ani trochu se vám po většině z nich nestýská. V každém případě si však můžete udělat náš kvíz, abyste zjistili, jak se v nich vyznáte. 
Spustit kvíz
