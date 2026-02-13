Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Vajíčka v obchodě najdete mezi moukou a olejem. V chladicím pultu už je neuvidíte

Vajíčka v obchodě najdete mezi moukou a olejem. V chladicím pultu už je neuvidíte

Kateřina Čepelíková
Dnes
Vejce vedle mouky
Autor: Vitalia.cz
Prodej vajec
Vejce už v některých obchodech nenajdete u másla a jogurtů, protože se přesouvají do běžných regálů, třeba v Lidlu až k mouce a olejům. Umožnila to změna vyhlášky, která povoluje skladování vajec při vyšších teplotách.

Známý obchod, známé regály, chladicí pulty, možná i prodavači, každý z nás má nedaleko svého bydliště či pracoviště svůj oblíbený obchod s potravinami. Víte, jak si v něm zkrátit cestu, když jdete jen pro něco na svačinu, víte, jak dlouho vám bude trvat běžný nákup na víkend. 

Zmást vás může, když prodejce některé potraviny přestane nabízet, když výrobce změní obal nebo když obchodník přesune skupiny potravin jinam, než jste byli dosud zvyklí. Aktuálně se tak v některých obchodech děje s vejci. Ta už nemusíte najít tam, kde dřív, tedy u chlazených potravin.

Lidl je první, kdo prodává vejce mimo chladící zónu

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství totiž od letošního 1. ledna umožňuje prodejcům, skladovat a prodávat vejce při vyšších teplotách než do konce loňského roku. Vejce bylo nutné uchovávat do nejvýše 18 °C, obvykle jsme je tedy nacházeli v chladících boxech například v blízkosti másla, nebo jogurtů. Takto to míval například Lidl. 

Občas se vejce nacházela i v běžných regálech, které však byly naproti chladícím boxům, tedy stále v chladné oblasti. Což je standardní místo, v němž najdete vejce v mnoha Kauflandech. 

Prodej vajec v řetězci Lidl

Vejce v Lidlu

Autor: Vitalia.cz

Nově jsou ale vejce například v Lidlu k mání mezi moukou a oleji. A je to v pořádku, podle nové legislativy by klidně mohly být i u vstupu do prodejny, nebo u pokladny, kdyby prodejce chtěl.

V zahraničí se také vejce nenachází vždy v chladící zóně

Nižší teploty pro skladování vajec údajně v minulosti požadovali veterináři kvůli riziku salmonely. Protože se ale mimo chladící pulty skladují i vejce v jiných státech, například v Německu, Itálii a žádné zásadní problémy se tam v souvislosti se skladováním vajec mimo chladící zónu neobjevily, prodávají se nově vejce i u nás mimo chladicí zónu.

Co byste měli vědět o vejcích

  • Neudržujte vejce při kolísavých teplotách. Mohou se zkazit, nebo zplesnivět.
  • Nekupujte nakřáplá vejce.
  • Vejce skladujte v chladničce v přihrádkách k tomu určených.
  • Zpracujte je do data minimální trvanlivosti.
  • Zabraňte křížové kontaminaci tím, že se syrovými vejci manipulujete odděleně od ostatních potravin.
  • Po práci je třeba umýt použité náčiní a pracovní plochy a důkladně si umýt ruce.
  • Vyvarujte se konzumace syrových vajec. Při přípravě domácí zmrzliny, majonézy a šlehané pěny je vhodnější použít spíše pasterizované vaječné výrobky než syrová vejce.

6 stupňů k dobru sníží náklady obchodníkům. A zákazníkům cenu?

Už měsíc a půl obchodníci tedy mohou vejce skladovat při teplotách do 24 °C. Tato změna má za cíl snížit náklady na chlazení a přiblížit se evropské praxi. V srpnu 2024 řeklTomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOČR), že „se určitě vyhláška promítne do nižších cen českých vajec“. Naplnila se slova prezidenta SOČR, padá cena vajec, nebo se to chystá? To je téma, které pro vás na Vitalia.cz aktuálně připravujeme.

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

