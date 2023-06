Vaginální mykózy: co se dá zvládnout doma, kdy je to na doktora a musí se léčit i muž?

Mykózy zná 75 procent žen

Podle průzkumu, který uspořádala společnost Gynella, se s mykózou setkaly tři čtvrtiny žen. Opakovaně se s nimi potýká skoro 40 procent žen, každá dvacátá žena trpí mykózou ve chronické formě.

Návratnost obtíží je u této nemoci poměrně vysoká. „Někdo onemocní jednou za rok, někdo jednou za život. Jsou ale i ženy, které mají obtíže například každý měsíc s příchodem menstruace,“ říká gynekoložka Kristýna Koutná.

„Nejčastěji jsou to ženy v reprodukčním věku či zralé ženy, které žijí i sexuálním životem. Setkat se s tímto onemocněním mohou ale i dívky, u kterých již začal menstruační cyklus. To je ale méně často. U dětí by se to vyskytovat vůbec nemělo. V případě, že by se přeci jen objevily příznaky, je třeba zajít k lékaři,“ říká přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Germund Hensel.

U mužů jsou tyto obtíže méně časté, přesto se s nimi v životě setká až čtvrtina mužské populace. Většinou jsou přitom bez příznaků.

Kdy infekce vzniká?

Kvasinkám nahrává řada okolností – od léčby antibiotiky po nadměrnou konzumaci sladkostí, koupání (a následný pobyt ve vlhkých plavkách) či nošení těsného a málo prodyšného spodního prádla. Problémy se mohou objevit například i po delší jízdě na kole, kdy právě sed v sedle vytváří neprodyšný uzavřený prostor, ve kterém se kvasinkám začne dařit.

Přestože kandidóza není vyloženě pohlavní nemoc, je sexuálně přenosná. Žena se tak může nakazit i nechráněným pohlavním stykem.

Jak se mykózy projevují?

Mykózu žena pozná velmi snadno. „Nejčastěji se kvasinková infekce projeví tvarohovitým výtokem, svěděním a zarudnutím zevního genitálu,“ uvádí Andrej Černý.

Přidat se může i zápach, bolest a tlak v podbřišku a bolest při sexu. Pokud se infekce rozšíří až do močových cest, pak žena cítí bolest při močení a časté nucení „na malou“.





Jak infekcím předcházet?

Prevence mykózy přitom existuje: především je potřeba se nezapařit, tedy například po koupání se převléknout z mokrých plavek do suchého.

A dále? „Je důležité vyloučit rizikové faktory. Toto ale někdy nelze. Mám na mysli klientky trpící cukrovkou, skrytým vedlejším onemocněním, o kterém žena ani neví a je tím odhaleno, nebo těhotné ženy. Doporučuji dodržovat preventivní opatření, jako například nosit prodyšné, ne příliš těsné spodní prádlo. Vhodné je bavlněné bez umělých vláken. Správná hygiena, žádné zbytečné výplachy a parfémovaná mýdla či sprchové gely. Co není explicitně doporučováno, tomu se vyhýbat. Spíše vybírat produkty, které jsou určené pro intimní hygienu. Zároveň spíš používat dámské hygienické vložky než tampony a často je měnit,“ radí přednosta Hensel.

Primář Černý doporučuje ještě užívání probiotik, které pomáhají udržet poševní mikroflóru ve správném složení.

První pomocí jsou čípky a masti z lékárny

Když už se u ženy mykóza objeví, není v první chvíli zapotřebí hned kontaktovat lékaře, často si vystačí s přípravky z lékárny. „Samoléčba je velmi podstatná, hlavní je terapii nepřerušovat při první úlevě a doléčit se. Svým pacientkám doporučuji přípravky se stříbrem, které funguje proti bakteriím, virům i kvasinkám, a následně užívání probiotik na podporu mikrobiomu,“ vysvětluje Kristýna Koutná.

„Samoléčbu bych zvolil v případech, kdy se s tímto problémem žena setkává poprvé, navíc pak v prvních dnech příznaků, kdy cítí svědění a má výtok. Lékárny nabízí přípravky v podobě čípků, krémů, které mohou pomoci. Pokud však problémy trvají tři dny a déle, nebo v případě recidivy, doporučuji navštívit lékaře, aby vzal kultivaci a byla nastavena léčba,“ uvádí Hensel.

„Lékař bude formu používat stejnou, ale má k dispozici širší spektrum preparátů, které může ženě předepsat,“ dodává Černý.

Jak pomůže příroda?

Existují ale i přírodní produkty, které mohou pomoci. Jednou z možností je využít bylinné čaje nebo tinktury, které mají antifungální vlastnosti. „K prostředkům potlačujícím kvasinkovou infekci patří houbička penízovka sametonohá a také česnek. Protikvasinkové působení má také tinktura ze semen grepu,“ doporučuje bylinkářka Jarmila Podhorná.

Důležitým aspektem je podle jejích slov také správná strava. Některé potraviny, jako jsou jogurty obsahující probiotika, česnek nebo přírodní jogurt, mají příznivý vliv na rovnováhu mikroorganismů v těle a posilují imunitní systém. „Podle studie z roku 2023 publikované v časopisu Nutrition Research může strava bohatá na fermentované potraviny, jako je právě i jogurt, snížit riziko vzniku kvasinkových infekcí až o 40 procent. Důraz na vyváženou stravu bohatou na vitamíny a minerály je také cestou k posílení obranyschopnosti organismu, který se tak přemnožení bakterií umí lépe bránit,“ uvádí Podhorná.

Musí se léčit i partner?

Jak už bylo uvedeno na začátku článku, s kvasinkovou infekcí se setkávají i muži. Častou otázkou žen proto je, zda by se neměli léčit i jejich partneři. Gynekologové to však za nutné nepovažují.

„Obvykle toto není nutné. Pouze v případech, kdy má projevy i muž nebo je infekce protrahovaná, bez efektu léčby a tak dále,“ přibližuje Černý.

V takových případech společná terapie zamezí tzv. ping-pong efektu, kdy si partneři vzájemně a opakovaně předávají infekci. Obeznámenost s tímto efektem se u žen, které již řešily vaginální obtíže, pohybuje okolo 60 procent. „Partneři reagují veskrze pozitivně. Téměř polovina podstupuje léčbu se svojí partnerkou, vyloženě ji odmítá jen minimum mužů,“ říká Petra Tymešová, marketingová manažerka značky Gynella.