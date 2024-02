Léčí inkontinenci na speciálním křesle. Pacienti si ale připlatí tisíce

„Inkontinence je velice limitující. Nepostihuje jenom seniory či invalidní pacienty, ale i mladší generace. S únikem moči se setká téměř každá žena, která porodila přirozenou cestou. Zhoršování potíží bývá postupné. Pacienti by proto měli vyhledat odbornou pomoc co nejdříve a nečekat, že to samo přejde. V řadě případů se ukáže, že užívání hygienických pomůcek je zbytečné a posilování svalů pánevního dna pouhými cviky nestačí,“ upřesňuje doktorka Milena Mrňová, specialistka urologické ambulance nemocnice Brandýs nad Labem.