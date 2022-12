Třídění odpadu: kam s vánočním papírem a obalem od čoko figurek?

Dle výsledků průzkumu Ipsos více než dvě třetiny Čechů neví, kam vyhodit alobal, a téměř pětina mladých lidí špatně třídí dárkový balicí papír. Společnost Nestlé proto přišla s aplikací SORTaPP, která nám s tříděním obalových materiálů pomůže.

Vánoční obaly nám dělají potíže

Přestože podle statistik společnosti EKO-KOM pravidelně třídí odpad 73 % Čechů, s obaly typickými pro Vánoce a předvánoční období už si tak dobře poradit nedokážeme.

Z průzkumu pro více než pět set respondentů dále vyplynulo, že více než dvě třetiny lidí špatně třídí alobal, ze kterého se vyrábí například obaly na mikulášské čokoládové figurky nebo čokolády do oblíbených vánočních kolekcí. Obal ukládají jinam než do sběrných nádob na drobný kovový odpad, nebo do sběrného dvora, kam správně patří (ideálně více kusů spojených do větší koule). Stejně jako zátky od piva, kovové tuby od krémů.

U dárkového balicího papíru bez povrchové úpravy jsme na tom lépe, správně jej třídí většina z nás. Mírné nedostatky zde mají lidé od 18 do 25 let, téměř 20 % z nich jej vytřídí špatně, tedy vhodí ho jinam než do kontejneru na papír. Jde-li ale o povoskovaný či znečistěný papír, nebo papír s povrchovou úpravou, je pro něj určená jen nádoba na směsný odpad.

Kam s ním? Dárkový balicí papír bez povrchové úpravy – modrý kontejner na papír

– modrý kontejner na papír Povoskovaný či znečištěný papír, nebo papír s povrchovou úpravou – směsný odpad

– směsný odpad Alobal od čokoládových figurek, zátky od piva, kovové tuby od krémů – nádoby na drobný kovový odpad

Aplikace vybere barvu nádoby za nás

Abychom měli v třídění trochu více jasno, přichází společnost Nestlé s aplikací SORTaPP, která nám s tříděním pomůže. Ačkoliv na většině produktů jsou uvedeny recyklační značky, existují jich desítky, a jejich rozpoznání tak může být složité.





„Chtěli jsme spotřebitelům tuto situaci ulehčit, aby si s tříděním už nemuseli lámat hlavu a mohli svůj čas věnovat zábavnějším věcem. Proto jsme vytvořili univerzálního chytrého pomocníka. Je jím aplikace SORTaPP, která vám pomůže rozeznat recyklační značky na všech obalech výrobků a poté vám poradí, do kterého druhu kontejneru je vyhodit. S aplikací si budete jistí, že odpad vytřídíte správně a příroda vám bude vděčná,“ přibližuje tisková mluvčí Nestlé Tereza Skrbková aplikaci SORTaPP, se kterou lze správně roztřídit obaly všech firem a značek.

Jak aplikace funguje?

Aplikace je zatím funkční pouze na zařízeních s operačním systémem Android. Stačí si ji naistalovat a povolit přístup k fotoaparátu, čočku fotoaparátu pak namířit na piktogram třídění (trojúhelník s šipkami) a pak už na displeji vidíte, kam daný obal patří, případně vám appka pomůže s vyhledáním nejbližšího místa, kde se nachází příhodný kontejner.

Vyzkoušeli jsme aplikaci na asi deseti obalech a až na jednu výjimku, kdy piktogram nenačetla, fungovala dobře. Jen neberte její výsledky vždy jako dogma, jak třídit, selský rozum se nám stále bude hodit. Když je máslo zabaleno v obalu, který aplikace vyhodnotí jako papír, do modré nádoby ho spíš neházejte, jde o papír promaštěný, který tam nepatří, stejně jako například obal od makrely.