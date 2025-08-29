Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť. K mání je 16 příchutí

Studentská pečeť, propojení kvalitní čokolády s jedinečným mixem ingrediencí, oslavuje půl století své existence. Čokoláda, původně jen se sušeným ovocem, ořechy a kousky želé, je unikátem, který ve světě nemá obdoby a zároveň se řadí mezi tři nejprodávanější značky čokolády na českém i slovenském trhu. Letos se jí v olomouckém závodě Nestlé Zora vyrobilo více než 12 milionů kusů.
K výročí si značka nadělila i nové obaly – nový design vychází z prvků původního návrhu z roku 1975, které dostaly moderní podobu. Tak starý je nápad přidat do čokolády mix ingrediencí (tzv. studentskou směs) v podobě arašídů, rozinek a želé.
„Studentská pečeť je pro mnohé víc než jen čokoláda – je to kousek historie, který nás provází už 50 let. Je to sladká odměna za vysvědčení, dárek k narozeninám nebo milá pozornost. Mix nejrůznějších ingrediencí s čokoládou je českým unikátem. Proto jsme se k oslavě půlstoletí na trhu rozhodli přijít se zcela novou vizuální identitou. Od letošního podzimu budou v obchodech vidět první nové obaly. Vycházeli jsme z původního vzhledu, zjednodušili jej a celý design jsme zmodernizovali. Hlavní roli hraje chuť a ingredience, které jsou tím, co nás odlišuje od ostatních čokolád,“ říká Roman Tiefa, marketingový manažer pro tabulkové čokolády v Nestlé.
První limitka s višněmi
Čokoláda s mixem arašídů, rozinek a želé v hořké a mléčné čokoládě si oblíbili naši rodiče i prarodiče už v roce 1975, kdy se Studentská pečeť prvně dostala na prodejní pulty. První zásadní změna proběhla až o 21 let později, kdy se Studentská pečeť začala prodávat v menším stogramovém čtvercovém balení a rovněž jako padesátigramová tyčinka. O něco později, v roce 1998, se změnily i obaly, které jasně ukázaly, co se skrývá uvnitř.
Rok 2004 přinesl opravdu velkou změnu, oříšky, želé a rozinky se prvně ponořily do bílé čokolády. A pak už rok co rok přicházelo Nestlé s novinkami a měnilo tradiční složení Studentské pečeti. První limitka obsahovala místo rozinek višně, pak švestky, meruňky, v roce 2009 přibyly hrušky, následně brusinky, černý rybíz, jablka, maliny.
Máte rádi Studentskou pečeť?
Pečeť zkusila kokos, ananas i švestky
Před jedenácti lety jsme si prvně pochutnávali na Studentské pečeti s příchutí kokosu v mléčné čokoládě, jemném ananasu v mléčné čokoládě a s pomeranči v hořké čokoládě. Podzimní dny přinesly mléčné varianty grog a rozinka, punč a švestky a svařené víno s jablkem. Pamatujete si studentskou s karotkou?
Před šesti lety zrušili v Nestlé čtverečky a nahradili je nepravidelnou formou a před třemi lety úplně rozbili koncept Studentské pečeti, když čokoládu jen smíchali s kousky křupavých sušenek, doplnili o krémovou náplň a zalili karamelem. Žádné oříšky, žádné želé. Dnes koupíte i Studentskou pečeť s Jojo bonbony či lentilkami. Ve svém současném portfoliu má Studentská pečeť aktuálně 16 různých chutí.
Studentské pečeti se v různých příchutích vyrobí více než 12 milionu kusů – v olomouckém závodě Nestlé Zora jí za rok 2025 zatím vyprodukovali 2 363 tun. Prvotní mléčná verze patří stále mezi nejoblíbenější příchutě. Z těch netradičních vede pistáciová a malinová. Letos v srpnu značka uvádí na trh oblíbené příchutě i v menších formátech o váze 90 gramů, které doplní nabídku velkých balení.
Pečeť se snaží být lokální
Studentská pečeť spolupracuje s lokálními dodavateli surovin. V olomoucké továrně používají z lokálních zdrojů plnotučné mléko, odstředěné mléko a z 90 procent také lokální cukr. V rámci svých udržitelných cílů značka také letos v lednu přecházela na nové obalové materiály, které výrazně snížily celkovou spotřebu obalů a také používání hliníku, který je vysoce náročný z pohledu uhlíkové stopy.