Pacienti s onemocněním štítné žlázy se mohou léčit u praktiků, nemusí tak dlouho čekat na objednání

Před rokem se endokrynologové s praktickými lékaři dohodli na jednotném postupu, jak pečovat o pacienty s nekomplikovaným onemocněním štítné žlázy, a nyní hlásí, že spolupráce vesměs funguje.

„V některých regionech je výborná, ale jsou ještě oblasti, kde je to horší, ale i tam se situace postupně zlepšuje,“ podotýká Michal Kršek, předseda České endokrinologické společnosti. „S praktiky jsme v kontaktu a máme domluvený způsob spolupráce. Do péče kolegů přechází v současné době zejména nově diagnostikovaní pacienti,“ doplňuje endokrinolog Richard Stejskal.

Je to dobrá zpráva, protože k odhalení potíží i léčbě se mohou ti, co je potřebují, dostat dřív. Pacientů s poruchami štítné žlázy v mé ordinaci i ordinacích kolegů přibývá a s péčí o ně nemáme problémy. Ono je to i nutnost, protože je potřeba je léčit. Termíny u endokrinologů jsou přitom dlouhé třeba i dva nebo tři měsíce, říká místopředseda Společnosti všeobecného lékařství Cyril Mucha. Kromě zkrácení čekacích lhůt navíc praktičtí lékaři napomáhají tomu, aby ordinace endokrynologů nebyly přehlcené.

Léky předepíší praktici, s ultrazvukem je to složitější

Pomoc praktiků je možná proto, že mohou laboratoře požádat o stejná vyšetření z krve jako endokrinologové. Mohou také předepisovat shodná léčiva. Tedy alespoň u nekomplikovaných pacientů, jimž se předepisují hormony štítné žlázy. Jde třeba o ty, kteří onemocněli takzvanou hypotyreózou, tedy sníženou funkcí, jež je u onemocnění štítné žlázy nejčastější.





Jediný problém, který máme, je ultrazvuk. Ne každé pracoviště jím vybavené umí vyšetření štítné žlázy. Tam je tedy vždy potřeba odesílat pacienty jen k některým lékařům, popisuje Cyril Mucha. A dodává, že to nijak včasné nasazení léčby nebrzdí a ve snaze podchytit pacienty není žádným úzkým hrdlem. Akutní ultrazvuk není většinou třeba a obecně jde o vyšetření, které se dělá zřídka. Třeba u pacientů s raným onemocněním jednou či dvakrát za život, podotýká lékař.

Bez kontrol se léčit nelze ani u praktiků

Lékaři se setkávají také s tím, že pacient přijde jednou a pak očekává, že mu lékař bude léky posílat distančně. Praktičtí lékaři proto musí vysvětlovat, že pouhé zaslání eReceptu na mobil či e-mailem bez osobní návštěvy nemocného není dlouhodobě možné. Je nutné přijít na kontrolu, a to alespoň jednou do roka, protože my bez ní nevíme, v jakém stavu již léčený pacient štítnou žlázu má, upozorňuje Cyril Mucha.

Endokrinologové pak dodávají, že i nekomplikovaného pacienta by jednou za čas měl vidět specialista. Do ambulance by se tedy měli pacienti léčení u praktika objednat třeba jednou za dva nebo tři roky. Dozvědět by se měli mimo jiné i to, zda je vhodné pokračovat v léčbě u praktického lékaře.

Podle Cyrila Muchy ale v případě, že jde o běžného pacienta bez komplikací, není vždy odeslání jinam nutné.

Štítné žlázy se týká nový screening těhotných

S růstem počtu pacientů souvisí i to, že od ledna letošního roku se mohou gynekologové zapojit do pilotního testování nového screeningu poruch štítné žlázy zaměřeného na těhotné ženy. Ty si mohou hned zkraje gravidity nechat funkci štítné žlázy vyšetřit.

„Pokud mají sníženou hladinu hormonů, mohou zažívat řadu komplikací. Například těhotenskou cukrovku, hypertenzi, předčasný porod nebo mohou dokonce potratit,“ vysvětluje potřebu vyšetření Jan Jiskra z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Cyril Mucha ale dodává, že úskalím screeningu je, že ženy musí být vyšetřené skutečně brzy po otěhotnění. Pacientkám říkám, že se mohou nechat vyšetřit i v době, kdy teprve těhotenství plánují. Není problém, aby se obrátily na praktické lékaře nebo o vyšetření požádaly v rámci prevence, říká praktický lékař.

Odhady hovoří, že nemocnou štítnou žlázu má až desetina těhotných žen. Aby byla vyšetřena opravdu každá zájemkyně, se startem screeningu se rozbíhá i řada vzdělávacích kurzů pro lékaře. Pomohou jim s orientací v problematice screeningu a managementu nemocí štítné žlázy v těhotenství.





O vyšetření si řekněte

Se štítnou žlázou se v ČR léčí přes 620 tisíc lidí. Onemocnění je častější u žen a ve vyšším věku. Podle Cyrila Muchy je cesta k vyšetření štítné žlázy volná a bezplatná. Lidé by se proto neměli ostýchat a případně si o něj sami aktivně říci.

Na problémy se štítnou žlázou pacienty v řadě případů dopředu nic neupozorňuje a lékaři na ně narazí například až tehdy, když se rozhodnou ji zkontrolovat při preventivní prohlídce. Jejich automatickou součástí ale toto vyšetření není.

„V tuzemsku neexistuje jednoznačné doporučení, zda a od jakého věku by měla být kontrola funkce štítné žlázy součástí preventivních prohlídek u praktických lékařů. Zejména u vyšších věkových skupin a těhotných žen by to určitě bylo vhodné.“