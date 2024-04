Dva nové bezplatné screeningy pro ženy. Přehled plošné prevence, která vám může prodloužit život

Pro koho je určena prevence poruch štítné žlázy

Programu časného záchytu se může zúčastnit každá těhotná žena, a to co nejdříve po potvrzení gravidity gynekologem.

Zapojit se do něj lze v rámci návštěvy ambulantního gynekologa nebo v endokrinologické ambulanci. Účast v programu ženám může nabídnou lékař, nebo si o něj těhotné mohou požádat samy. Vyšetření je hrazené ze zdravotního pojištění.





Screening spočívá v odběru krve, který se musí uskutečnit ideálně do 11. týdne těhotenství, nejpozději do 13. týdne těhotenství. Cílem je vyšetřit protilátky a hladinu hormonu TSH (tyreoidální stimulační hormon), jenž ovlivňuje funkci štítné žlázy.

V případě zjištění rizikové hladiny je pacientka odeslána na specializované vyšetření k endokrinologovi.

Co vyšetření odhalí

Cílem screeningového vyšetření je záchyt tzv. tyreopatií v časné fázi těhotenství. Tyreopatie je zánětlivé onemocnění štítné žlázy provázené různým stupněm nedostatku tyreoidálních hormonů.

Má-li těhotná žena problémy se zvýšenou činností štítné žlázy, může mít zrychlený tep, potit se, být unavená a nepřibývat na váze. Častěji se však vyskytují případy se sníženou funkcí štítné žlázy, a to zhruba u každé dvacáté ženy.

Onemocnění štítné žlázy velmi často probíhá bez příznaků, nebo jsou příznaky nespecifické, takže snadno zaniknou v obtížích, jež mohou být spojené s těhotenstvím.





Vyšetření má význam nejen pro matku, ale také pro nenarozené dítě „Plod je zhruba do 14. týdne těhotenství plně závislý na hormonech štítné žlázy matky. Pokud jejich produkce, na kterou je v těhotenství kladen vyšší nárok, není v pořádku, může to mít neblahé důsledky jak na průběh těhotenství, tak na vývoj plodu a psychosomatický vývoj dítěte,“ popisuje Marcela Koudelková z Národního screeningového centra. To je pověřeno Ministerstvem zdravotnictví k zajištění organizace plošných preventivních programů.

Pokud lékař poruchu štítné žlázy odhalí včas, její léčbou se sníží riziko potratu, předčasného porodu a dalších porodnických komplikací.

Plošné preventivní programy

Výše uvedený program se přidává k již existujícím plošným prevencím. Těch přibývá a jejich přehled najdete níže. Programy řadíme od nejnovějších po ty již zaběhlé.

Zapojení do preventivních programů je vždy dobrovolné. Zájemci u některých ale musí vyhledat pracoviště, která jsou do nich zapojena.

Všechny screeningy jsou bezplatné, protože jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jen u programů časného záchytu osteoporózy a diabetologické retinopatie jsou zatím zapojeny jen některé zdravotní pojišťovny.

Časný záchyt rakoviny prostaty

v ČR funguje od ledna 2024

je určený mužům mezi 50 a 69 lety bez anamnézy tohoto onemocnění

bez anamnézy tohoto onemocnění zapojit se lze přes praktického lékaře nebo urologa

zájemce čeká pohovor, odběr krve, kontroly, případně vyšetření na magnetické rezonanci

seznam zapojených pracovišť je na webu prostascreening.cz

Vyšetření novorozenců na SMA a SCID

v pilotním testování byl od 1. ledna 2022, od 1. ledna 2024 se stal plně akceptovaným screeningem

je určen všem novorozencům ve věku 48 až 72 hodin po porodu, u kterých se nově testuje možný výskyt spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID)

zapojit se lze v porodnici

vyšetření se provádí z tzv. patičkové neboli suché kapky krve, která je dítěti odebírána i bez účasti ve screeningu

účast je možná v kterékoliv nemocnici v ČR

základní informace jsou dostupné na webu novorozeneckyscreening.cz

Časný záchyt rakoviny plic

v ČR funguje zatím v testovacím režimu, a to od ledna 2022, naplánován je na pět let

je určený kuřákům či bývalým kuřákům od 55 do 74 let , kteří za sebou mají vykouřených dvacet tzv. balíčkoroků, tedy kouřili jednu krabičku denně po dobu dvaceti let

, kteří za sebou mají vykouřených dvacet tzv. balíčkoroků, tedy kouřili jednu krabičku denně po dobu dvaceti let zapojit se lze přes praktického lékaře nebo pneumologa

zájemce čeká pohovor s lékařem, dotazník a nízkodávkové CT vyšetření plic, kontroly

podmínkou účasti není přestat kouřit

seznam zapojených pracovišť je na webu prevenceproplice.cz

Časný záchyt rakoviny děložního hrdla

v ČR funguje od roku 2008

je určen všem dívkám nad 15 let , dospívajícím a dospělým ženám

, dospívajícím a dospělým ženám zapojit se lze přes gynekologa

zájemkyně podstoupí stěr ze sliznice z čípku, od dubna 2021 pak je možné ve věku 35 a 45 let podstoupit preventivní HPV DNA test. Nově jej lze na pojišťovnu podstoupit i ve věku 55 let

prevencí je očkování, od ledna 2024 je hrazeno dětem od 11. do 15. roku

prevence je dostupná v každé ambulanci gynekologa a nesmí být podmiňována výběrem jakéhokoliv poplatku vč. toho za plastové gynekologické zrcadlo

Časný záchyt rakoviny prsu

v ČR funguje od roku 2002

je hrazen všem ženám nad 45 let věku, a to jednou za dva roky

věku, a to jednou za dva roky zapojit se lze přes gynekologa

zájemkyně čeká vyšetření mamografem

zapojeno je do něj 73 akreditovaných center

mapu zapojených pracovišť lze najít na webu mamo.cz

Časný záchyt rakoviny tlustého střeva a konečníku

v ČR dostupný od roku 2000

určen všem mužům i ženám na 50 let, konkrétně ve věku 50 až 54 let je nárok na TOKS jednou ročně nebo kolonoskopii jednou za deset let, nad 55 let je nárok na TOKS jednou za dva roky nebo kolonoskopii jednou za deset let

zapojit se lze přes praktického lékaře nebo gynekologa

zájemce čeká test okultního krvácení do stolice (TOKS), případně kolonoskopie

do testování ve formě TOKS jsou zapojeni všichni praktici a řada gynekologů, mapu screeningových center, kde se provádí kolonoskopie, najdete na webu kolorektum.cz

Programy, které se teprve rozbíhají

Časný záchyt osteoporózy

spustila VZP v dubnu 2023, připojily se k němu již i další zdravotní pojišťovny

určen ženám rok po menopauze a u mužů ve věku nad 65

zapojit se lze u praktického lékaře nebo gynekologa

zájemce čeká vyplnění dotazníku FRAX a případně denzitometrie

do programu je zatím připojeno 139 pracovišť a další přibývají, jejich seznam je na webu VZP

Časný záchyt diabetické retinopatie

iniciovala VZP od 1. srpna 2022, dnes jej proplácí většina zdravotních pojišťoven

určen dospělým pacientům s diabetem I. i II. typu, kterým nebyla retinopatie diagnostikována

zapojit se lze u oftalmologa nebo diabetologa

zájemce čeká vyšetření zraku a vyhodnocení snímků s pomocí umělé inteligence (v případě ordinací diabetologů)

do programu je zatím zapojeno více než 60 diabetologických pracovišť, jejich neúplný seznam je na webu screeningového centra, podrobnější serveru Vitalia.cz poskytla v minulosti pojišťovna ČPZP

Časný záchyt rakoviny slinivky

iniciovala gastroenterologická společnost, fungovat začal na konci roku 2023

určena úzké skupině pacientů, kteří se již se slinivkou léčí, mají její rakovinu v rodině nebo jsou nositeli genetické zátěže

zapojit se lze prostřednictvím gastroenterologa, onkologa, genetika, chirurga nebo praktického lékaře

zájemce čekají krevní testy, vyšetření na magnetické rezonanci a endoskopie slinivky

screening provádí centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii, v ČR jich je nyní 19, jejich neúplný seznam je na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Součástí preventivních programů je také časný záchyt demence neboli vyšetření na Alzheimerovu nemoc, které zajišťují praktičtí lékaři. Více o tom, jak program probíhá, najdete na webu VZP.

Které programy se chystají

U níže uvedených programů by mělo proběhnout pilotní testování, tj. budou vyzkoušeny nejprve na několika málo místech a s jednotkami či desítkami pacientů. Pokud se osvědčí, stát je zavede celoplošně.

Níže uvádíme základní přehled. Některé podrobnosti o nových programech přineseme brzy v samostatném textu.

Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

Jde o vyhledávání novorozenců a rodin, ve kterých se dědí vrozený vysoký cholesterol. Ten nebolí, dotyčný o něm neví, ale stojí za infarktem či mrtvicí v mladé dospělosti či ve výrazně mladším věku, než je u populace běžné.

Odhalení nemoci je možné prostřednictvím vyšetření DNA novorozence. Laboratoř ji získá z pupečníkové krve – původně bylo zvažováno, že by šlo o patičkovou krev.

Tento program bude probíhat v porodnicích, do pilotního testování se zapojilo 12 z nich.

Pomoc dětem s obezitou BE FIT24

Praktičtí dětští lékaři osloví rodiny dětí ve věku 6 až 11 let s obezitou a nabídnou jim balíček služeb včetně fitness náramku a aplikace do mobilního telefonu. Cílem je za symbolické odměny děti motivovat k pohybu.

Do pilotního projektu by se mělo zapojit zhruba sto ordinací a zúčastnit by se ho mělo na jeden tisíc dětí. Do ordinací by se fakticky mohlo testování dostat v září a trvat by mělo jeden rok.

Časný záchyt žloutenky typu C

V tuto chvíli se připravuje u uživatelů drog. Do pilotního testování se zapojí pět nízkoprahových programů (kontaktní centra a terénní programy) a dvacet klinických center.

V budoucnu by se do plošného testování žloutenky C mohly dostat také těhotné ženy, které by test podstoupily v rámci již prováděných odběrů v gynekologické ambulanci.

Časný záchyt podvýživy u onkologických pacientů a seniorů nad 65 let

Tento screening by měl být zaměřený na pacienty s nádorovým onemocněním, dlouhodobě hospitalizované pacienty nebo klienty domovů pro seniory ve věku nad 65 let. Spočívat bude ve vyplnění dotazníku a s pomocí výšky a váhy výpočtu tzv. BMI. Autoři také uvádí, že součástí bude test sed-stoj-sed, provedení analýzy tělesného složení pomocí bioimpedanční váhy a rozbor krve. Pacienti ohrožení malnutricí budou léčení v nutriční ambulanci.

Časný záchyt melanomu

Bude probíhat prostřednictvím aplikace v mobilu garantované státem, ke které budou mít přístup lékaři i široká veřejnost. Aplikace bude sloužit jako podpora při vyhodnocování na dálku u znamének a jiných kožních útvarů.

V současné době probíhá příprava pilotního projektu, do kterého by se mělo zapojit 12 ordinací praktických lékařů a šest dermatologických center. Testování potrvá do roku 2026.

Časný záchyt a prevence zdravotních komplikací u předčasně narozených dětí

Přípravy na tento program byly spuštěny v březnu letošního roku. Cílem je včas zachytit a zmapovat onemocnění, která se projevují v souvislosti s předčasným porodem, a tedy i nedonošeností plodu.

Program bude mít tři pilíře. První spočívá v tom, že bude podrobněji sledováno složení mateřského mléka, zavedena telemedicínská podpora rodiny při podávání kyslíku novorozenci v domácím prostředí a také pětiletá preventivní prohlídka zaměřená mimo jiné na poruchy pozornosti, autistického spektra či potíže s porozuměním mluveného a psaného slova.

Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství

Práce na pilotním projektu by měla odstartovat letos v květnu. Cílem je standardizovat již dnes prováděný prvotrimestrální screening, který se skládá z krevních testů a podrobného ultrazvukového vyšetření, a zařadit jej do prevence tak, aby jej těhotné ženy již neplatily ze svého. V budoucnu by měl být hrazen zdravotními pojišťovnami.

Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře

Program bude určen mužům i ženám s podezřením na hyperaktivní močový měchýř, který se projevuje častým nucením k močení, aniž by měchýř byl naplněn. Při běžném pitném režimu na toto onemocnění poukazuje močení šestkrát i vícekrát za den.

Prevence bude spočívat ve vyplnění sady diagnostických testů na webovém portálu sadu online diagnostických testů, po jejichž okamžitém vyhodnocení jí bude nabídnuta možnost dovyšetření u urogynekologa nebo urologa.

Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertenze

Bude se týkat úzké skupiny pacientů po prodělaní opakovaných plicní embolií.





K záchytu rakoviny plic by v budoucnu mohlo přibýt vyhledávání pacientů v riziku chronické obstrukční plicní nemoci.

V diskusi jsou nyní parametry testu plošné prevence předčasného porodu a kritických vrozených vad u zralých novorozenců.

Příští rok by mohly započít také práce na přípravě pilotního testování plošné prevence aneurysmatu abdominální aorty.

Více o plošných preventivních programech i těch připravovaných se dozvíte na webu Národního screeningového centra.