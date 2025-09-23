Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova  »  Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce, rodiče jsou naštvaní

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce, rodiče jsou naštvaní

Hana Válková
Dnes
Dudlík
Autor: Shutterstock
Společnost Curaden vyzvala rodiče, aby přestali používat šest šarží jejich dudlíků Grow With Love. Důvodem je test spotřebitelských organizací, které v částech výrobků určeného dětem našly škodlivý bisfenol A.

Spotřebitelné organizace v čele s českým dTestem podrobily analýze dětské dudlíky. Konkrétně 19 šidítek určených dětem starším šesti měsíců. V pětině našly nebezpečnou látku bisfenol A (na výsledek testu jsme poukázali zde).

Jeden z výrobců reagoval na zprávu tím, že část dudlíků stahuje z trhu, upozornil dTest. To znamená, že se domlouvá s obchodníky, aby je dál neprodávali, a rodiče vyzývá, aby je jejich děti přestaly používat.

Jaké dudlíky Curaden stahuje

Konkrétně jde o firmu Curaden a některé dudlíky značky Cupraprox. Test se týkal dudlíku prodávaného pod dovětkem Grow With Love. Podle Curadenu jsou stahované šarže 006, 007, 008, 009, 010, 011. Označení je uvedeno na přední straně barevné plastové části dudlíku. 

Stahování začalo 17. září poté, co firma na několik dnů pozastavila prodeje dudlíků, aby je sama nechala otestovat. Curaden nyní řeší, jakým způsobem zákazníkům vrátí peníze. Na webu uvádí, že řešení zveřejní po 23. září a nespokojeným rodičům zasílá e-mailovou adresu, na kterou se mají obrátit s informací, kde a kdy dudlík zakoupili.

Důvodem kroku je, že test zjistil přítomnost bisfenolu A (BPA) v barevné části dudlíku zakoupeného ve Slovinsku. Dudlíky se ale dodávají i na český trh a jejich cena je více než 200 Kč.

Testovaný dudlík Curaprox

Tento dudlík spotřebitelské organizace otestovaly.

Autor: Curaden/dTest

Spotřebitelské organizace zapojené do testu dudlíků zjistily, že se z testované šarže šidítka značky Curaprox uvolňoval BPA, přestože výrobce uvádí, že produkt žádné škodlivé látky, včetně BPA, neobsahuje, píše dTest v tiskové zprávě.

Dudlík Curaprox obsahoval vůbec nejvíce bisfenolu ze všech testovaných výrobků. Koncentrace dosahovala až 19 μg/kg.

Rodiče jsou naštvaní

Curaden na webu uvádí, že zvýšený obsah BPA byl identifikován pouze v barevné části dudlíku. V silikonové části, kterou si dítě vkládá do úst BPA zjištěno nebylo, píše firma. A dodává také to, že zjištění testu ji překvapilo, protože kvalitu zboží si sama kontroluje. Okamžitě po potvrzení výsledků jsme zastavili prodej produktu. Naším cílem je být naprosto transparentní a reagovat co nejrychleji, dodává firma s omluvou.

Na facebookových stránkách českého Curaproxu ale sklízí kritické reakce zejména maminek s tím, že si kvalitu výrobce měl pohlídat dříve, než drahé dudlíky dodal na trh. A vlastními testy, nikoliv až po upozornění někým jiným.

Széchenyiho termální lázně v Budapešti

Baden-Baden, Spa nebo Bath. Poznáte slavná lázeňská města?

Lázně patří mezi oblíbené turistické cíle už několik století. Ty nejslavnější známe snad všichni. Minimálně podle názvu. Víte ale, jak vypadají, a troufnete si poznat alespoň některé z nich podle fotografií?
Spustit kvíz

Proč bisfenoly škodí

Bisfenoly napodobují přirozený hormon estrogen a mohou negativně ovlivňovat plodnost, ledviny, játra, imunitní systém a metabolismus. Jsou také spojovány s předčasnou pubertou.

Podle spotřebitelských organizací testy dětských dudlíků ukázaly, že na trhu jsou stále výrobky, které zbytečně zatěžují děti chemikáliemi nebezpečnými pro jejich zdraví. Je to nepřijatelné. Tato skutečnost jasně ukazuje na potřebu přísnější regulace chemických látek v celém spektru spotřebního zboží, upozorňuje dTest.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

