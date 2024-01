Bundy, které dopadly špatně v testech, už nenabízíme, říká výrobce

Organizace Arika nechala otestovat mimo jiné desítky dětských outdoorových bund určených do nepříznivého počasí. Laboratorní výsledky ukázaly, že obsahují takové PFOA a PFAS – chemikálie, které se samy nerozkládají, zatěžují životní prostředí a zřejmě i přímo škodí zdraví.

Podrobně jsme o testu a jeho výsledcích psali v tomto článku: Testy odhalily nebezpečné chemikálie v dětských bundách. Nejhůře dopadl český výrobek. Mezi výrobky zakoupenými v sedmi evropských zemích bylo i deset z Česka, přičemž právě několik z nich dopadlo nejhůř.

Velmi špatně byly hodnocené výrobky firem Hannah, Husky a Nordblanc. Redakce Vitalia.cz je proto oslovila s prosbou o vyjádření, reagovala zatím jen jedna z nich. Na otázky odpovídal Petr Soška, marketingový ředitel společnosti Outdoor Concept. Ta je výrobcem i distributorem značky Hannah.

Co říkáte na výsledky testů?





O výsledcích a údajích předkládané studie jsme nevěděli. Testovaný produkt pochází z roku 2017, do prodeje šel v roce 2018. V dané době výrobek splňoval veškeré příslušné normy a plně vyhovoval požadavkům legislativy. Žádný z těchto produktů není v současnosti v naší nabídce.

Máte nějaká pravidla a normy pro používání chemikálií, které zajišťují například nepromokavost bund?

Technologie výroby a materiálů se každý rok posunují směrem k šetrnosti k přírodě a zdraví člověka. Tyto standardy následujeme a technologie nahrazujeme. Pro příklad zavádíme materiály s bluesign® certifikací a voděodolné úpravy jsme vyměnili za nové povrchové úpravy DWR-C6 a DWR-C0 (PFC free).

Neuvažujete o tom, že byste se zařadili k firmám razícím PFAS free cestu, jak to už některé učinily?

Do každé kolekce zařazujeme technologie a materiály šetrnější k životnímu prostředí. Společně s našimi partnery a dodavateli realizujeme kroky k PFAS free výrobě. Celý proces přechodu je však velmi náročnou cestou.

Jakým způsobem kontrolujete svou výrobu v Číně nebo někde jinde?

Své dodavatele vybíráme dle jejich kvalit světových standardů s takzvanou SGS certifikací. Kontrola kvality v mnoha bodech samozřejmě také probíhá přímo na místě výroby u našich partnerů. Celá kontrola výroby je vždy kontrolována nezávislou inspekční společností.

(SGS – dříve Société Générale de Surveillance, což je francouzsky General Society of Surveillance, je švýcarská nadnárodní společnost se sídlem v Ženevě, která poskytuje inspekční, ověřovací, testovací a certifikační služby v mnoha oborech – pozn. red.)

A jak coby zákazník poznám, zda mnou vybraný výrobek obsahuje rizikové látky, nebo zda už je vyroben pomocí modernějších šetrnějších technologií?





Bohužel na to asi není stručná a jednoduchá odpověď. Problematika je velmi široká a komplexní, není jeden zastřešující standard nebo označení. Pod PFAS se skrývá přes 4000 chemických látek. V outdoorovém segmentu je to o to těžší, že ze své podstaty jeho výrobky musí mít funkční vlastnosti.

Celý outdoorový segment stále pracuje s kompromisem funkce a odolnosti vůči dopadu na životní prostředí. Vývoj jde ale velmi rychle dopředu. Vzniká a testuje se řada nových materiálů a postupů, které se v rámci environmentální udržitelnosti netýkají pouze PFAS problematiky. Co se týká jasného označení, je to často na prodejci nebo výrobci, jestli daný produkt označí jako PFAS-free. Pro ověření není na škodu podívat se i na stránky www.pfasfree.org.uk.

(Web PFASFree.org zveřejňuje jména firem, jejichž výrobky tyto chemikálie neobsahují – pro některé je to snazší v tom, že například nevyrábějí vysoce funkční outdoorové oblečení, v němž se používají kvůli nepromokavosti – pozn. red).

Galerie: Dětské bundy, které obsahovaly nebezpečné chemikálie