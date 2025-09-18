Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A, ukázal test

Ačkoli se v některých výrobcích pro nejmenší děti používat nesmí, mnohé ho stále obsahují. A to přesto, že výrobce tvrdí, že tomu tak není. Bisfenol A (BPA) se stále objevuje například v dudlících, které se chlubí označením bez BPA.
Odhalil to test, za kterým stojí česká spotřebitelská organizace dTest – otestovala ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Maďarska a Slovinska 19 šidítek určených dětem starším šesti měsíců. Výsledky přinesly hned několik znepokojivých zjištění. Bisfenol A se uvolňoval ze čtyř testovaných výrobků, jeden dudlík pak neprošel v mechanickém testu.
Když obal lže
Přestože 16 z 19 testovaných šidítek neslo označení BPA free, ne vždy to byla pravda. Laboratorní analýza odhalila opak. Bisfenol A se uvolňoval například ze silikonového dudlíku Curaprox Baby Grow with Love koupeného ve Slovinsku, a to v množství (19 µg/kg), kvůli kterému se výrobek zařadil do nejhorší – červené – kategorie (>10 µg/kg).
BPA se objevil i u dudlíků značek Philips Avent, Sophie La Girafe a u jednoho z levných produktů z on-line tržiště Temu. U těchto výrobků se jednalo o koncentraci 2 až 3 µg/kg, spadající do oranžové kategorie (<10 µg/kg).
Znepokojivé je především to, že přítomnost BPA jsme zaznamenali i u dudlíků s deklarací bez BPA. Ukazuje se, že spotřebitelé nemohou těmto tvrzením automaticky důvěřovat, říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest.
Proč bisfenol A vadí?
Bisfenol A je známý endokrinní disruptor – tedy látka, která může narušovat hormonální rovnováhu organismu. Je spojován s vývojovými poruchami, problémy s imunitním systémem i předčasnou pubertou. Přestože je v EU jeho použití u některých výrobků (například kojeneckých lahví nebo obalů na potraviny pro děti mladší tří let) regulováno, u dudlíků překvapivě žádné celoevropsky platné specifické limity pro uvolňování BPA dosud neexistují, i když je děti mají v ústech dennodenně i několik hodin.
Kromě chemické bezpečnosti nechaly spotřebitelské organizace posoudit také mechanickou odolnost dudlíků, konkrétně jejich saviček. Cílem bylo zjistit, zda se při běžném používání nemůže uvolnit nebezpečný kus materiálu. Všechny výrobky s výjimkou jednoho testem bez obtíží prošly.
Zcela propadl dudlík Nuk For Nature – přestože jeho savička odolala předepsané síle prorážení, v další fázi zkoušky se z ní při simulovaném trhání uvolnily drobné části, což odporuje evropské bezpečnostní normě EN 1400. Produkt proto skončil na posledním místě našeho testu, vysvětluje Hana Hoffmannová.
Zkouška ukázala i to, že kaučukové savičky jsou obecně odolnější vůči proražení než silikonové – průměrná síla potřebná pro prokousnutí byla až 188 N oproti 49 N u silikonu. Pro děti s již prořezanými zoubky jsou tedy vhodnější kaučukové dudlíky.
Aby rodiče mohli bez obav používat dudlíky ke zklidnění svých ratolestí, potřebují mít jistotu, že je produkt opravdu bezpečný – a to jak chemicky, tak i mechanicky, uzavírá za dTest Hana Hoffmannová. Kompletní výsledky testu jsou k dispozici v aktuálním zářijovém vydání časopisu dTest a na webových stránkách organizace dTest, kde jsou uvedeny i další informace o projektu ToxFree Life for All včetně výzvy evropským politikům k zákazu všech rizikových látek ve spotřebním zboží.