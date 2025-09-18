Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A, ukázal test

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A, ukázal test

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kojenec s dudlíkem
Autor: Shutterstock
Test dudlíků zjistil, že označení „bez BPA“ není vždy spolehlivé – pětina výrobků bisfenol obsahovala. Jeden dudlík navíc selhal v mechanické zkoušce. Rodiče by měli být při výběru šidítek obezřetní.

Ačkoli se v některých výrobcích pro nejmenší děti používat nesmí, mnohé ho stále obsahují. A to přesto, že výrobce tvrdí, že tomu tak není. Bisfenol A (BPA) se stále objevuje například v dudlících, které se chlubí označením bez BPA. 

Odhalil to test, za kterým stojí česká spotřebitelská organizace dTest – otestovala ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Maďarska a Slovinska 19 šidítek určených dětem starším šesti měsíců. Výsledky přinesly hned několik znepokojivých zjištění. Bisfenol A se uvolňoval ze čtyř testovaných výrobků, jeden dudlík pak neprošel v mechanickém testu. 

Když obal lže

Přestože 16 z 19 testovaných šidítek neslo označení BPA free, ne vždy to byla pravda. Laboratorní analýza odhalila opak. Bisfenol A se uvolňoval například ze silikonového dudlíku Curaprox Baby Grow with Love koupeného ve Slovinsku, a to v množství (19 µg/kg), kvůli kterému se výrobek zařadil do nejhorší – červené – kategorie (>10 µg/kg). 

BPA se objevil i u dudlíků značek Philips Avent, Sophie La Girafe a u jednoho z levných produktů z on-line tržiště Temu. U těchto výrobků se jednalo o koncentraci 2 až 3 µg/kg, spadající do oranžové kategorie (<10 µg/kg). Znepokojivé je především to, že přítomnost BPA jsme zaznamenali i u dudlíků s deklarací bez BPA. Ukazuje se, že spotřebitelé nemohou těmto tvrzením automaticky důvěřovat, říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka spotřebitelského časopisu dTest.

Díváte se při nákupu, zda plastové lahve a krabičky na jídlo obsahují BPA?

Zobraz výsledek

Proč bisfenol A vadí?

Bisfenol A je známý endokrinní disruptor – tedy látka, která může narušovat hormonální rovnováhu organismu. Je spojován s vývojovými poruchami, problémy s imunitním systémem i předčasnou pubertou. Přestože je v EU jeho použití u některých výrobků (například kojeneckých lahví nebo obalů na potraviny pro děti mladší tří let) regulováno, u dudlíků překvapivě žádné celoevropsky platné specifické limity pro uvolňování BPA dosud neexistují, i když je děti mají v ústech dennodenně i několik hodin.

Kromě chemické bezpečnosti nechaly spotřebitelské organizace posoudit také mechanickou odolnost dudlíků, konkrétně jejich saviček. Cílem bylo zjistit, zda se při běžném používání nemůže uvolnit nebezpečný kus materiálu. Všechny výrobky s výjimkou jednoho testem bez obtíží prošly. Zcela propadl dudlík Nuk For Nature – přestože jeho savička odolala předepsané síle prorážení, v další fázi zkoušky se z ní při simulovaném trhání uvolnily drobné části, což odporuje evropské bezpečnostní normě EN 1400. Produkt proto skončil na posledním místě našeho testu, vysvětluje Hana Hoffmannová.

Primář Sova, doktor House a další. Znáte filmy a seriály z lékařského prostředí?

Málokteré filmy a seriály jsou tak populární jako ty, které se odehrávají v nemocnicích či ambulancích. A vy si teď můžete vyzkoušet, kolik jste jich viděli a co všechno o nich víte.
Spustit kvíz

Zkouška ukázala i to, že kaučukové savičky jsou obecně odolnější vůči proražení než silikonové – průměrná síla potřebná pro prokousnutí byla až 188 N oproti 49 N u silikonu. Pro děti s již prořezanými zoubky jsou tedy vhodnější kaučukové dudlíky.

Aby rodiče mohli bez obav používat dudlíky ke zklidnění svých ratolestí, potřebují mít jistotu, že je produkt opravdu bezpečný – a to jak chemicky, tak i mechanicky, uzavírá za dTest Hana Hoffmannová. Kompletní výsledky testu jsou k dispozici v aktuálním zářijovém vydání časopisu dTest a na webových stránkách organizace dTest, kde jsou uvedeny i další informace o projektu ToxFree Life for All včetně výzvy evropským politikům k zákazu všech rizikových látek ve spotřebním zboží.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Cesta k superrychlému ethernetu

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).