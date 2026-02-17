Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Babiš chce odložit změny ve školním stravování až na rok 2027

Babiš chce odložit změny ve školním stravování až na rok 2027

Kateřina Čepelíková
Dnes
Skoro polovina českých školních jídelen od loňského září vaří podle nových pravidel, zatím na zkoušku. Naostro se změny, díky nimž mají děti dostávat zdravější jídlo, spustit pro všechny školní jídelny od září 2026. Premiér ale chce změny, na které se dlouho čekalo, o další rok odložit.

Průzkum, zpracovaný společností STEM/MARK pro Ministra zdraví, nezávislého expertního think tanku, ukázal, že drtivá většina rodičů podporuje hlavní principy vyhlášky o školním stravování. Chtějí omezení ultrazpracovaných produktů a vyvážení poměru ovoce, zeleniny či bílkovin z rostlinných a živočišných zdrojů. 

A protože premiér Andrej Babiš již delší dobu změny ve vyhlášce kritizuje, proběhlo minulý pátek jednání o vyhlášce o školním stravování. Jeho závěry nejsou jednoznačné, ale příznivce změn zřejmě příliš nepotěší. 

Novela vyhlášky o školním stravování vznikala několik let ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, odborných společností i mezinárodních institucí. Nový spotřební koš vychází z nejnovějších výživových doporučení v Evropě i USA. Změny získaly  také podporu zástupců České kardiologické společnosti, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, kuchařských asociací i pacientských organizací.

Má ale i své odpůrce. V červenci loňského roku dokonce vznikl Otevřený dopis odborné veřejnosti, který upozornil na rizika novely vyhlášky o školním stravování. Podepsání jsou mimo jiné kardiolog Jan Pirk, nutriční terapeutka Věra Boháčová a Hana Stříteská, gastroenterolog Pavel Kohout i celá řada další odborníků na výživu a školství. Kritici se obávají třeba toho, že by změny mohly obědy zdražit a že jídlo nebude dětem chutnat a bude se ho více vyhazovat. Podle nich jsou zaváděné změny málo vyzkoušené. 

Změny ve školním stravování 

  • méně soli, cukru a průmyslově zpracovaných potravin
  • více zeleniny, luštěnin a celozrnných výrobků
  • méně masa
  • větší flexibilita ve skladbě jídelníčku – důraz na kvalitu, ne na striktní tabulky
  • možnost donášky vlastního jídla za jasně stanovených podmínek (platí od 1. září 2025)

A právě proto, že se ani odborníci často neshodnou, zda je na změnu ten správný čas a kvůli posouzení toho, zda jsou změny dostatečné, nebo jestli nejsou příliš přehnané, se minulý pátek sešli ministři školství, zdravotnictví, sportu i autoři novely ze Státního zdravotního ústavu a její odpůrci. 

Premiér hodlá vyhlášku odložit

Novela o školním stravování původně měla platit pro všechny školní jídelny už od loňského září, nakonec se ale kvůli úpravám na poslední chvíli všechny povinné změny odsunuly až na září 2026. Školní jídelny ale mohly podle nových pravidel vařit už od září 2025. Téměř polovina školních jídelen to také učinila, pravděpodobně proto, aby si v praxi všechny změny vyzkoušela a měla čas na případné odladění nepřesností. Teď se ale zdá, že času na testování budou mít mnohem víc. 

Premiér Babiš má totiž po jednání o budoucnosti vyhlášky o školním stravování celkem jasno. Podle něj vše zatím směřuje k odložení a další debatě o tom, jak se vše bude ve školních jídelnách realizovat. Podle něj je důležité, zda vyhláška opravdu odráží to, že děti ve školních jídelnách nechají prázdný talíř. 

Průzkum z jídelen zatím není

Ministr školství Robert Plaga již na konci loňského roku řekl, že kontaktuje školní jídelny a zjistí, jak se jim dle nových pravidel vaří a zda pokrmy děti nevracejí nesnědené. Když jsme se před časem na jeho úřadě dotazovali, zda už zpětnou vazbu od školních jídelen má, dozvěděli jsme se jen, že dopad novelizace vyhlášky chce ministr nejdříve vyhodnotit a že více informací nemohou zatím nemohou poskytnout. 

Co se děje kolem školní vyhlášky, budeme i nadále sledovat.

