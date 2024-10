Hygienici každý rok řeší ve školách to samé. Špatnou hygienu i moc soli

Během druhého školního pololetí loňského roku vyrazili hygienici z Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP) na kontrolu 728 zařízení. Cílem bylo zjistit, jak se plní hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních. Z celkového počtu kontrol bylo zjištěno pochybení u 79 kontrol (11 %).

Každý rok HSHMP provádí kontroly školních zařízení, obvykle se zaměřuje na hygienu provozu školních či předškolních jídelen a kontrolu písku v pískovištích, někdy přidá i kontrolu provozu. Loni tak v rámci kontrolní činnosti identifikovala závady týkající nedodržení požadavků na hygienická zařízení a jejich vybavení, úklidu a nakládaní s prádlem a zjistila, že v prostorách se nedostatečně větrá a svítí.

Kontroly, které proběhly ve druhém školním pololetí, se týkaly primárně jídelen a pískovišť. Smutným faktem je, že naprosto identické závady z loňska se opakovaly i během posledních kontrol.

Chodí vaše dítě do školní jídelny?

Už před čtyřmi lety z porovnání několika studií jednoho z pracovišť Státního zdravotního ústavu vzešla nepříjemná novina, že školní obědy obsahují většinou tolik soli, že je statisticky nelze odlišit od pokrmů rychlého občerstvení, včetně burgerů, hranolků či stripsů.

A proto, když už hygienici ve školních jídelnách byli, změřili stejně jako loni množství soli v polévkách.

Mnoho soli je dlouhodobě jeden z největších nešvarů školního stravování, to nám ostatně nedávno potvrdil i Tom Václavík ze Skutečně zdravé školy: „Kuchařky často solí podle své chuti, nikoli podle chuti a potřeb dětských strávníků. V naší službě ‚Monitoring solení‘ vesměs pokaždé zjistíme, že množství soli v polévce odpovídá nebo překračuje celodenní doporučované množství soli pro děti.“

Potřeba edukace v dané oblasti se potvrdila i měřením krajských hygieniků, kdy bylo zjištěno vyhovující množství soli v polévce jen u 37 odebraných vzorků (47 %).

Oproti předchozím rokům však došlo k významnému zlepšení (v prvním roce měření, roce 2022, vyhovělo pouze 20 % vzorků).

Kolik soli je v pořádku?

Doporučená spotřeba soli je dle WHO u zdravé dospělé populace 5 gramů za den a u menších dětí je ještě nižší (1–3 roky 2 g, 4–6 let 3 g, 7–10 let 4 g).