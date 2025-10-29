Samoobslužné pizzerie. Vyberete, zaplatíte a do tří minut jíte. Kdykoliv

Asi už jste to zažili, jdete z koncertu, vinárny a přepadne vás chuť na teplé, ideálně tučnější, ne úplně nejzdravější jídlo. Variantou je koupit cestou domů něco k snědku v oblíbené restauraci, nebo objednat kurýra s jídlem přímo domů. Jenže když jsou třeba tři hodiny ráno?
Využít můžete pizza automat, který vámi vybranou a zaplacenou pizzu připraví do pár minut.
Vyberete, zaplatíte a za tři minuty jíte
Už pár týdnů funguje v Praze – Vysočanech samoobslužná Pizza 360, jejímž provozovatelem je společnost Crocodille, výrobce baget Crocodille a provozovatel pizzerie Pizza 360.
Cestou z Nádraží Libeň ve směru na centrum nemůžete automat na pizzu minout. Nasvícený stánek informuje o tom, kolik druhů pizz si za tři minuty můžete nechat upéct právě teď, když u něj stojíte na chodníku. Stačí si vybrat ze šesti druhů: Margherita za 159 Kč, Quattro Formagi za 179 Kč, Caprisiocca 169 Kč, Carbonara 179 Kč, Salami 169 Kč, Coto 169 Kč, mít u sebe platební kartu a chvilku vydržet.
Čerstvý chlazený produkt
Na automatu je uvedeno, že pizza je při objednání do půlnoci hodin vydána do tří minut, od půlnoci do 10 h dopoledne počítejte s deseti minutami. Čas na monitoru je ale odpočítáván, takže přesně víte, kdy se pizza z okýnka pod monitorem vysune. Je zabalená v krabici a položená na kovovém tácku na němž se připravovala. Pizza je velmi tenká, možná tenčí než v pizzerii, s opečenými okraji, chuť má standardní.
Podle popisků na automatu se nemusíte bát, že by šlo o pizzu mraženou, nebo snad již upečenou a pouze ohřátou. Pizza je dle provozovatele vždy čerstvá, zachlazená, minimálně každý druhý den je do automatu doplňovaná.
Pizza automatů přibývá
Automat Pizza 360, však není jediný pizza výdejník v hlavním městě. Další je umístěn v Praze Kunraticích, v Dejvicích a v Hostivaři. Jmenuje se Pizzamat a provozuje ho firma SliceToMeetYou, která se mimo jiné zabývá pořádáním kurzů, výrobou chemických látek a chemických směsí a další asi stovkou různorodých činností. Pizzamat nabízí šest druhů čerstvých pizz, připravených v profesionální restauraci. Cena začíná u Margherity na 169 Kč, o dvacet korun je draží Mexicana nebo Šunka a salám.