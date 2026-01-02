Oční chirurgyně: Nejčastěji řešíme zákal, operace jsou bezpečné a přesné

S jakými problémy za vámi pacienti nejčastěji přicházejí?
Co se dozvíte v článku
Nejčastěji řešíme šedý zákal, dioptrické vady jako krátkozrakost, presbyopie i astigmatismus, dále onemocnění sítnice jako je makulární degenerace či léčbu glaukomu. U dětí se zaměřujeme na včasné zachycení skrytých dioptrických vad, které mohou vést k tupozrakosti, a také na řešení krátkozrakosti, jejíž výskyt v dětské populaci v posledních letech výrazně roste – mluvíme již o epidemii krátkozrakosti.
Nejčastěji se operuje šedý zákal
Pokud jde o oční chirurgii, jaké zákroky se nejvíc provádějí?
Nejčastějším zákrokem v oční chirurgii je právě operace katarakty, tedy šedého zákalu – jde o vůbec nejčastěji prováděnou operaci na lidském těle. Následují refrakční operace, které pacienty zbavují závislosti na brýlích – jedná se především o laserové zákroky a implantaci nitroočních čoček, dále operace sítnice a sklivce a zákroky pro léčbu glaukomu (zeleného zákalu). Všechny tyto chirurgické výkony se mohou provést ambulantně.
Jak se změnily operační postupy za posledních deset nebo dvacet let?
Vývoj je skutečně ohromný. Zatímco dříve byli pacienti po operaci katarakty hospitalizováni, dnes odcházejí domů ihned po zákroku. Stejně tak se dnes ambulantně provádějí i náročnější operace sítnice. Lasery pracují s mikrometrovou přesností, diagnostické přístroje jsou rychlejší, přesnější a zároveň méně invazivní. Neustále se zdokonalují nitrooční implantáty a do každodenního provozu klinik rychle vstupuje digitalizace i technologie umělé inteligence. Celý vývoj směřuje k ještě přesnější, šetrnější a bezpečnější diagnostice i chirurgii.
Jaké novinky nebo technologie vás osobně nejvíc zaujaly?
Zcela revoluční je digitální 3D zobrazovací systém, při němž chirurg nepracuje pod mikroskopem, ale přes 3D helmu či 3D brýle. Stejný obraz mohou sledovat i další lékaři, což zlepšuje výuku a bezpečnost. Významný je také rozvoj AI v diagnostice sítnicových onemocnění jako je diabetická retinopatie nebo makulární degenerace.
Laser se hodí hlavně pro mladé
Zmínila jste laserové operace. Pro koho jsou vhodné a kdo by se jim měl spíše vyhnout?
Jsou ideální pro mladší pacienty s krátkozrakostí či astigmatismem, kteří mají zdravou a dostatečně silnou rohovku. Pro ty, jejichž rohovka je tenká nebo mají příliš vysoké dioptrie, existují alternativy – například implantace fakických čoček (ICL).
Jak je to s úhradou zdravotními pojišťovnami? Které zákroky jsou hrazené a které si musí pacient platit sám?
Operace šedého zákalu je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Stejně tak jsou hrazeny i operace sítnice, sklivce a glaukomu. Pacienti si naopak hradí refrakční zákroky, které je zbavují závislosti na brýlích – z pohledu pojišťoven jsou považovány za estetické výkony. Obecně lze ale říci, že rozsah hrazené péče v oftalmologii je obrovský a pacient z toho velmi benefituje.
S pacienty si při operaci můžeme povídat
S jakými obavami pacienti nejčastěji přicházejí? A jak je během operace uklidňujete?
Pacient je pouze v lokální anestezii, což znamená, že během operace mohu pacienta informovat o jejím průběhu, uklidňovat ho, v podstatě si s ním povídat. To vše je pro pacienta velmi uklidňující a dnes žádné obavy již mít nemusí. Na co velmi upozorňujeme po zákroku, je striktně dodržovat pooperační režim v podobě aplikace kapek a nutnost kontrolního vyšetření.
Co by měli lidé vědět, než se rozhodnou pro oční operaci?
Že dnešní oční operace jsou velmi bezpečné a přesné. Klíčové je důkladné předoperační vyšetření, které určí nejvhodnější typ zákroku. Součástí přípravy je také rozhovor s pacientem o jeho životním stylu a požadavcích na vidění, aby výsledek co nejlépe odpovídal jeho potřebám a očekáváním. Pacient by měl mít realistická očekávání a po zákroku vždy dodržovat doporučení lékaře.
Jak často chodíte na vyšetření zraku?
Dá se očním onemocněním předcházet? Jaká je podle vás nejlepší prevence?
Očním onemocněním lze do určité míry předcházet. Základem je zdravý životní styl – pestrá strava bohatá na vitamíny a antioxidanty, ochrana očí před UV zářením, omezení času u obrazovek a nekouření, které významně zvyšuje riziko některých onemocnění. U chronických onemocnění, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak, je důležité dodržovat léčbu a pravidelně chodit na kontroly. Stejně tak platí, že je potřeba chodit na preventivní prohlídky zraku a jakékoli zhoršení vidění či jiné potíže řešit ihned.
Jak často by měl člověk chodit na preventivní prohlídku u očního lékaře?
Po 40. roce věku je vhodné absolvovat oční vyšetření, především z důvodu prevence glaukomu. Další kontroly se pak doporučují podle nálezu a doporučení lékaře. Pravidelné prohlídky jsou velmi důležité také u diabetiků, kde slouží k prevenci diabetické retinopatie, a u osob nad 60 let kvůli včasnému záchytu šedého zákalu a onemocnění sítnice.
Víc času venku na světle
Mnoho lidí dnes tráví většinu dne u obrazovky – jak to ovlivňuje zrak? Co se s tím dá dělat?
Dlouhé sledování obrazovek vede k namáhání očí, jejich únavě i ke vzniku syndromu suchého oka. Pomáhá dodržovat pravidlo 20–20–20, tj. každých 20 minut se na 20 vteřin dívat 20 stop (cca 6 metrů) do dálky. Obecně bychom měli trávit více času venku na denním světle, ideálně aktivně.
Jakou roli hraje genetika u očních onemocnění?
Významnou. Mnoho očních chorob, například glaukom nebo makulární degenerace, má dědičný podklad. Genetická predispozice ale neznamená, že se onemocnění musí projevit – pravidelné kontroly ale mohou jeho rozvoj odhalit včas.
Pamatujete si na nějaký případ, který vás obzvlášť dojal nebo motivoval?
Každý pacient, kterému po operaci pomůžeme znovu vidět, je pro mě silný zážitek. Nejvíc mě dojímá, když se pacienti vracejí s tím, že jim zákrok skutečně změnil život – že znovu mohou číst, řídit nebo vidět své blízké. Obrovský efekt zaznamenáváme především u pacientů, kterým byla implantována fakická čočka – často mají velmi vysoké dioptrie, někdy až kolem –20, a možnost vidět bez silných brýlí pro ně znamená skutečně zásadní změnu v každodenním životě.
Okamžiky, které nikdy nezevšední
Jak jste se vlastně dostala k oční chirurgii?
Rozhodnutí padlo až v posledním ročníku medicíny, během stáže ve Španělsku. Tehdy jsem si uvědomila, jak komplexní obor oftalmologie je – spojuje klinickou medicínu, moderní technologie a mikrochirurgii. Lékař může zůstat v konzervativní medicíně nebo jít cestou chirurgie, dětské oftalmologie nebo spolupracovat s jinými obory. A to mne nadchlo. Po škole jsem nastoupila do Očního centra Praha, kde jsou na lékaře kladené vysoké nároky. Měla jsem štěstí na výborné učitele – zejména svého tchána, který mě učil operovat v Klatovech. Byly to roky tvrdé práce, ale i obrovské školy pokory.
Co vás na této specializaci nejvíc baví?
Rozmanitost a možnost spojit precizní chirurgii s technologiemi, které se neustále vyvíjejí. Nejvíce mě naplňuje vidět nadšení pacienta, který po několika minutách operace znovu vidí ostře. Je to okamžik, který nikdy nezevšední.
Jak vypadá váš typický den v práci?
Můj den se většinou dělí mezi operační sál, ambulantní péči a výuku mladších kolegů. Ročně provedu téměř tři tisíce operací. Ve své praxi se zaměřuji především na chirurgii předního segmentu – nejčastěji na operace šedého zákalu a refrakční operace, ale věnuji se rovněž laserovým operacím a vitreoretinální chirurgii. Zároveň se věnuji i pacientům s komplikovanými nálezy, kde je důležitá velmi precizní diagnostika. Dělám tedy hlavou i rukama a to mě zkrátka baví.
Jak po operacích relaxujete? Umíte i po náročných zákrocích vypnout hlavu?
Když jsem doma, věnuji se naplno dětem. Bez mobilu, bez e-mailu. Kvalitní čas s rodinou je pro mě největším odpočinkem.
Co byste chtěla lidem vzkázat ohledně péče o jejich zrak?
Zrak máme jen jeden, a právě tímto smyslem vnímáme více než 80 procent podnětů okolí. Nepodceňujte prevenci a choďte na pravidelné kontroly, i když nemáte žádné obtíže. Včas zachycené onemocnění můžeme vyléčit nebo zabránit jeho zhoršení.
MUDr. Andrea Janeková
Oční lékařka s více než 10 tisíci provedenými nitroočními operacemi. Jako první žena v Česku (a teprve druhý lékař v republice) úspěšně složila prestižní evropskou zkoušku FEBOS-CR, nejvyšší mezinárodní uznání v kataraktové a refrakční chirurgii. Vede centrum kataraktové, refrakční a vitreoretinální chirurgie v Očním centru Praha, kde zároveň založila akademii pro mladé oftalmology.
Je respektovanou chirurgyní i na mezinárodní scéně – přednáší na světových kongresech, spolupracuje s rakouskou společností MTS jako lektorka mikrochirurgie oka a podílí se na vývoji nových technologií a implantátů.