Brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky. Tohle jezte a budete mít zdravé oči, radí lékaři

„Zdravý životní styl, včetně správné stravy, může významně přispět k prevenci očních onemocnění. Například potraviny bohaté na lutein a zeaxantin chrání makulu, klíčovou část sítnice, před škodlivým modrým světlem,“ říká Radan Zugar, primář Očního centra Praha.
Co bychom tedy měli do jídelníčku pravidelně zařazovat? Naše oči potřebují hlavně tyto vitaminy:
- Vitamin A a beta-karoten: Je nepostradatelný pro udržení zdravé rohovky a dobrého nočního vidění. Jeho nedostatek může způsobit tzv. „noční slepotu“. Potraviny bohaté na vitamin A zahrnují mrkev, sladké brambory, dýni nebo vaječné žloutky.
- Vitamin C: Silný antioxidant, který chrání oči před poškozením volnými radikály a může snižovat riziko vzniku šedého zákalu. Najdeme ho v citrusových plodech, paprice, jahodách nebo brokolici.
- Vitamin E: Další důležitý antioxidant, který pomáhá chránit oční buňky před oxidačním stresem. Vitamin E je obsažen například v mandlích, slunečnicových semínkách a avokádu.
- Zinek: Tento minerál podporuje vstřebávání vitaminu A a hraje roli v prevenci šerosleposti. Nachází se v hovězím mase, mořských plodech, dýňových semínkách a luštěninách.
- Omega-3 mastné kyseliny: Klíčové pro zdraví oční sítnice a zvláště důležité pro boj proti syndromu suchých očí. Najdeme je v tučných rybách, jako je losos, sardinky a makrela, nebo ve lnu a chia semínkách.
- Lutein a zeaxantin: Tyto karotenoidy se nacházejí v makule (centrální části sítnice) a chrání oči před modrým světlem. Jsou obsaženy v listové zelenině, jako je špenát, kapusta a brokolice.
Co tedy pravidelně jíst?
Primář Zugar proto doporučuje zařadit do jídelníčku hlavně tyto potraviny:
- Mrkev: Klasika, která obsahuje beta-karoten, pomáhá udržovat zdravou rohovku a podporuje noční vidění.
- Losos a sardinky: Bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které chrání oční sítnici a pomáhají při problému suchých očí.
- Citrusové plody: Zásoba vitaminu C pro ochranu před volnými radikály.
- Listová zelenina: Kapusta a špenát jsou významným zdrojem luteinu a zeaxantinu.
- Vejce: Obsahují lutein, vitamin E a zinek v jednom balení.
- Ořechy a semínka: Mandle a slunečnicová semínka jsou bohaté na vitamin E.
- Borůvky: Obsahují antokyany, které podporují zdravou mikrocirkulaci v očních tkáních.
A důležité je taky hodně pít. „Dostatečný příjem tekutin je zásadní pro správnou hydrataci očí, zejména v zimních měsících, kdy může suchý vzduch v interiérech způsobit nepříjemné pocity pálení nebo únavy očí,“ vysvětluje primář Zugar.
Máte problémy se zrakem?
Kontroly jsou zapotřebí vždy
Současně ale lékař připomíná, že správné jídlo naše oči samo o sobě taky nespasí a jeho pravidelná konzumace neznamená, že máme úplně zapomínat na kontroly.
„Přestože hraje strava důležitou roli v prevenci, genetické faktory ovlivňující zdraví očí nemůžeme změnit. Proto je důležité nepodcenit pravidelné oční prohlídky a včasné řešení případných problémů,“ uzavírá oční lékař.