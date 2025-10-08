Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky. Tohle jezte a budete mít zdravé oči, radí lékaři

Brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky. Tohle jezte a budete mít zdravé oči, radí lékaři

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Žena, která před obličejem drží půlku avokáda i s peckou
Autor: Shutterstock
Kdo někdy neslyšel, že má jíst mrkev, protože je dobrá na oči? Nejde ale jen o mrkev, na zrak toho má vliv mnohem víc. Náš jídelníček celkově hraje až překvapivě velkou roli v prevenci očních onemocnění, jako jsou makulární degenerace, šedý zákal nebo syndrom suchých očí, připomínají lékaři při příležitosti dnešního Mezinárodního dne zraku.

„Zdravý životní styl, včetně správné stravy, může významně přispět k prevenci očních onemocnění. Například potraviny bohaté na lutein a zeaxantin chrání makulu, klíčovou část sítnice, před škodlivým modrým světlem,“ říká Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

Co bychom tedy měli do jídelníčku pravidelně zařazovat? Naše oči potřebují hlavně tyto vitaminy:

  • Vitamin A a beta-karoten: Je nepostradatelný pro udržení zdravé rohovky a dobrého nočního vidění. Jeho nedostatek může způsobit tzv. „noční slepotu“. Potraviny bohaté na vitamin A zahrnují mrkev, sladké brambory, dýni nebo vaječné žloutky.
  • Vitamin C: Silný antioxidant, který chrání oči před poškozením volnými radikály a může snižovat riziko vzniku šedého zákalu. Najdeme ho v citrusových plodech, paprice, jahodách nebo brokolici.
  • Vitamin E: Další důležitý antioxidant, který pomáhá chránit oční buňky před oxidačním stresem. Vitamin E je obsažen například v mandlích, slunečnicových semínkách a avokádu.
  • Zinek: Tento minerál podporuje vstřebávání vitaminu A a hraje roli v prevenci šerosleposti. Nachází se v hovězím mase, mořských plodech, dýňových semínkách a luštěninách.
  • Omega-3 mastné kyseliny: Klíčové pro zdraví oční sítnice a zvláště důležité pro boj proti syndromu suchých očí. Najdeme je v tučných rybách, jako je losos, sardinky a makrela, nebo ve lnu a chia semínkách.
  • Lutein a zeaxantin: Tyto karotenoidy se nacházejí v makule (centrální části sítnice) a chrání oči před modrým světlem. Jsou obsaženy v listové zelenině, jako je špenát, kapusta a brokolice.

Co tedy pravidelně jíst?

Primář Zugar proto doporučuje zařadit do jídelníčku hlavně tyto potraviny:

  • Mrkev: Klasika, která obsahuje beta-karoten, pomáhá udržovat zdravou rohovku a podporuje noční vidění.
  • Losos a sardinky: Bohaté na omega-3 mastné kyseliny, které chrání oční sítnici a pomáhají při problému suchých očí.
  • Citrusové plody: Zásoba vitaminu C pro ochranu před volnými radikály.
  • Listová zelenina: Kapusta a špenát jsou významným zdrojem luteinu a zeaxantinu.
  • Vejce: Obsahují lutein, vitamin E a zinek v jednom balení.
  • Ořechy a semínka: Mandle a slunečnicová semínka jsou bohaté na vitamin E.
  • Borůvky: Obsahují antokyany, které podporují zdravou mikrocirkulaci v očních tkáních.

A důležité je taky hodně pít. „Dostatečný příjem tekutin je zásadní pro správnou hydrataci očí, zejména v zimních měsících, kdy může suchý vzduch v interiérech způsobit nepříjemné pocity pálení nebo únavy očí,“ vysvětluje primář Zugar.

Máte problémy se zrakem?

Zobraz výsledek

Kontroly jsou zapotřebí vždy

Současně ale lékař připomíná, že správné jídlo naše oči samo o sobě taky nespasí a jeho pravidelná konzumace neznamená, že máme úplně zapomínat na kontroly.

„Přestože hraje strava důležitou roli v prevenci, genetické faktory ovlivňující zdraví očí nemůžeme změnit. Proto je důležité nepodcenit pravidelné oční prohlídky a včasné řešení případných problémů,“ uzavírá oční lékař.

Proč rozkrojená jablka hnědnou a co je to calvados?

Jablka jsou nejoblíbenějším českým ovocem a populární jsou v mnoha zemích světa. Nejspíš jich běhemroku taky pár kilo zkonzumujete. Ale co o nich vlastně víte? Ukažte to v našem kvízu s patnácti otázkami.
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Související články

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).