Na jedno platí teplo, na druhé chlad. Takhle se liší artróza a artritida

Revmatoidní artritidu a artrózu spojují otoky kloubů a bolestivost, jinak ale jde o nemoci, které mají rozdílné příčiny i odlišnou léčbu. Přesto si je lidé často pletou.
A nejen laici, někdy je zaměňují i lékaři, dodává Ladislav Šenolt, jenž patří k předním odborníkům na zánětlivá revmatická onemocnění.
Co se dozvíte v článku
Zatímco nástup příznaků u artrózy trvá léta a tvorba otoků je velmi pozvolná, u revmatoidní artritidy je průběh razantnější. Nemoc přichází v řádu týdnů, někdy měsíců.
Když člověka srazí kolo, je to artróza. Když kamion, je to artritida, volí lékař pro zdůraznění rozdílu obrazné přirovnání.
Revmatoidní artritida je onemocnění závažnější. Bolest a otoky proto u ní nelze dlouho ignorovat a pacienta obtěžují natolik, že s nimi za krátko míří k lékařům. S projevem artrózy přitom někteří žijí bez pomoci léta.
Jaký je v onemocnění rozdíl
Příznaky obou těchto chorob se liší. Někdy tak moc, že specialisté dokáží onemocnění rozpoznat jen pohledem na pacienta vstupujícího do ordinace nebo při jeho podání ruky.
U revmatoidní artritidy je příčný stisk záprstních kůstek bolestivý, u artrózy záprstní klouby postižené často nejsou, vysvětluje Ladislav Šenolt.
Není to ale pravidlem, část pacientů na diagnózu revmatoidní artritidy a nasazení vhodné léčby čeká navzdory bolestem měsíce i léta. Jejich cestu komplikuje i to, že kromě kloubních projevů mohou být přítomny i revmatické uzly, záněty šlach nebo třeba osteoporóza.
Artrózu provází tuhé otoky, protože jde o kostěné návalky zvané osteofyty, zatímco revmatoidní artritidu otoky měkké, protože v kloubní dutince se vytváří tekutina a otok tvoří také zduřelá kloubní výstelka. Kvůli zánětu jsou u artritidy oteklá místa zpravidla na dotek teplejší než okolní kůže.
Každá z chorob postihuje jiné klouby. Třeba artróza často kyčle, kolena, haluxy na palcích u nohou a celou páteř. Na ruce je to typicky kořenový kloub palce, tedy ten až u dlaně, a také klouby koncových článků prstů.
Revmatoidní artritida naopak zasáhne záprstní klouby a zápěstí. Pro tuto nemoc je také typické, že jí může onemocnět téměř jakýkoliv kloub v těle včetně těch čelistních nebo v kotníku a dalších částech nohou.
Postihuje také první a druhý krční obratel a někdy klouby v oblasti dýchacích cest, ale to je opravdu vzácné, dodává profesor Šenolt. Párové klouby navíc postihuje symetricky, tedy stejné na obou stranách těla.
Rozdíl je také v tom, že zatímco u artrózy jako první odchází funkce chrupavky, revmatoidní artritida postihuje kost, která eroduje, což vede k narušení její struktury.
Léčit se dá jen jedna
Bolest je u artrózy menší než u revmatoidní artritidy, proto na ni také lépe fungují volně prodejná analgetika.
U artritidy je často spojená se ztuhlostí kloubů, která je patrná hlavně po ránu a v klidovém stavu. Pohybem během dne se tyto příznaky zmírňují, vysvětluje revmatolog. Trvá přitom hodinu i déle, než je pacient schopný kvůli otoku sevřít třeba ruku v pěst.
U artrózy je to opačně: Ráno se pacient probudí a potíže nejsou tak velké, během dne se při různých činnostech bolest zhoršuje. Také u ní dokáží klouby kvůli kostěným návalkům zatuhnout, ale tuhost se při pohybu vytrácí rychleji.
Při neléčení nebo špatné léčbě hrozí u revmatoidní artritidy poškození kloubů a jejich deformity, rozvolnění vazů a postižení jiných orgánů. Třeba očí, kůže, plic. Zdánlivě paradoxně může artritida vyvolat také artrózu.
Protože zánět způsobí destrukci kloubů a sekundárně v něm vznikne degenerace, popisuje Ladislav Šenolt.
Artróza se pořádně léčit nedá, takže ve finále může vést k výměně vlastního kloubu za náhradu.
Máte potíže s klouby?
Co na ně platí
Kloubům zasaženým artrózou ulevuje teplo, takže pomůže, když si pacient přikládá na bolavá místa obklady nebo je zabalí do deky či peřiny. Projevy revmatoidní artritidy teplo zhoršuje a otok a bolest naopak mírní chlazení.
U obou nemocí projevy potlačuje pohyb, byť zanícené a zatuhlé klouby jej činí obtížnějším.
Obklady nebo třeba kloubní protizánětlivé masti dokáží zčásti ulevit, ale pravidlem to není.
Zejména u artritidy je to jen velmi omezeně, protože vyžaduje léky intenzivnějšího rázu, dodává lékař. Na artrózu žádné léky, které by ji vyléčily, neexistují, takže platí, že největší roli při její léčbě mají rehabilitační lékař a fyzioterapeut a nejdůležitější je samotné cvičení pacientem.
Různá mazání, ať už jde o konopné nebo koňské masti, pacientům podle revmatologa neublíží, a u artrózy zčásti mohou pomoci. Spíše ale těm, kteří mají otoky a bolesti kvůli postiženým úponům svalů nebo kvůli přetížení.
Ne vše, co se prodává, je ale bezpečné. Přípravky nabízené výhradně na internetu, slibující planě zázraky na počkání nejsou jen o vytahování peněz z lidí.
Kolikrát není jasné, co v nich vlastně je. Může se stát, že třeba v bylinkách, objednaných třeba z Číny, je i kortikoid. Takže pseudonesmyslů bych se raději vyvaroval, říká revmatolog. Užívání kortikoidů bez předpisu lékaře totiž může vést k řadě zdravotních problémů včetně potíží s trávením, zrakem nebo duševním zdravím.
Třetině uleví placebo efekt
A co doplňky stravy, které slibují výživu, ochranu a regeneraci zejména kloubních chrupavek? Svého času byly oblíbené i preparáty určené koním.
Podle lékaře nejsou škodlivé, protože jde o chondroitin sulfán, což je přirozená součást kloubní chrupavky.
Při artróze to může někomu ulevit. Už jen z toho důvodu, že u ní je efekt placeba třicet procent, říká lékař. Tedy téměř třetina pacientům se uleví jen proto, že věří v efekt přípravku.
U doplňků stravy ale máte jistotu, že chondroitin nebo jinou látku rozhodně nedodají přímo do chrupavky.
Nemá se to do ní jak dostat, protože v ní není žádná céva. Dostane se to tedy maximálně tak do kosti pod chrupavkou nebo kloubní výstelky, podotýká předseda České revmatologické společnosti.
Před doplňky stravy je proto lepší upřednostnit zdravý životní styl a pohyb ve smyslu chůze, nordic walkingu, plavání nebo jízdy na kole. A jen pro zajímavost: I v tuzemsku máme vrcholové sportovce, kteří mají diagnostikovanou revmatoidní artritidu a nejde to na nich poznat, protože jsou dobře léčení a léčba u nich funguje.
Co je artróza a co artritida
Artróza je degenerativní onemocnění způsobené opotřebením kloubů. Projevuje se změnami ve struktuře kosti a chrupavky včetně jejího úbytku. Změny nakonec mohou vést u postiženého kloubu až k jeho k deformaci, popisuje web Nzip. Přichází s věkem – nejčastěji jí onemocní lidé nad 45 let. Dříve může přijít u toho, kdo má nerovnoměrnou zátěž kloubů, třeba protože se v dětství léčil s kyčlemi, došlo k jejich luxaci (vychýlení z kloubní jamky) nebo si zranil meniskus. Roli hrají ale i metabolické faktory, jakými jsou cukrovka nebo metabolický syndrom.
Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění způsobené vlastní imunitou. Postihuje tzv. synoviální membránu, která obklopuje klouby. Zánět je také důvod, proč se na rozdíl do artrózy dokáže propsat i do krevního obrazu nebo hodnot CRP.
U artrózy většinou nenajdeme nic, u artritidy je většinou zvýšená sedimentace i ukazatele zánětu, popisuje Ladislav Šenolt, předseda České revmatologické společnosti. U dvou třetin pacientů jsou podle lékaře také pozitivní tzv. protilátky, jakými jsou třeba revmatoidní faktory, nebo některé ukazatele imunity.
Revmatoidní artritidou trpí nejčastěji lidé od 35 do 55 let. Onemocnět jí mohou ale i děti. Některé typy této nemoci se u nich dají vyléčit, jiné z nich dělají celoživotní pacienty.
Odborná spolupráce
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP a vedoucí pracovník laboratorního oddělení experimentální revmatologie v Revmatologickém ústavu, kde působí od roku 2001. Věnuje se primárně diagnostice a léčbě zánětlivých revmatických onemocnění. Zvláště se zaobírá revmatoidní artritidou a spondyloartritidou, časnými, ale i obtížně léčitelnými fázemi nemoci a cílenou léčbou.