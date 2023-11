Lepší léky na revmatoidní artritidu by mohlo dostávat dvakrát tolik lidí

Revmatoidní artritida sice postihuje nejdříve klouby, ale patří mezi autoimunítní onemocnění. Části pacientů mohou výraznou úlevu přinést biologické léky. Zatím je však nedostávají všichni, kterým by mohla taková terapie pomoci.

Bavíme se o revmatoidní artritidě. Lidé běžně mluví o tom, že jejich babička nebo oni sami mají revma. Je to totéž?

Pojem revma se běžně používá. Je takový všeobjímající, a zároveň zavádějící, neoznačuje přitom žádnou konkrétné diagnózu. Nemoc, která by se jmenovala revma, neexistuje. Lidé často pojem revma používají třeba tehdy, když mají ve skutečnosti na mysli atrtritidu, což je jakýkoli zánět kloubů provázený otokem a bolestmi, na rozdíl od revmatoidní artritidy ale nejde o systémové onemocnění. Pojmem revma se velmi často označuje také artróza.

Jak se liší artróza od revmatoidní artritidy?





Je například mnohem běžnější. Pro představu, artrózou trpí více než dvanáct procent lidí, revmatoidní artritidu má necelé procento populace. Ovšem revmatoidní artritida má pro kvalitu života i další nemocnost člověka mnohem, mnohem závěžnější důsledky a může být dokonce příčinou předčasného úmrtí. Pro prvotní jednoduché rozlišení se dá říci, že při artróze na rozdíl od revmatoidní artritidy klouby neotékají.

Jak vypadá typický pacient s revmatoidní artritidou?

Zatímco u artrózy stoupá pravděpodobnost výskytu s věkem a lidé nad osmdesát let ji mají skoro všichni, u revmatoidní artritidy se zdá, že existuje riziková skupina, do které patří lidé mezi padesátkou a šedesátkou. Častěji jde o ženy, což platí i u ostatních autoimunitních chorob. Dá se také říci, že když člověk nedostane revmatoidní atrtitidu do 60, tak už ji nejspíše nedostane nikdy, byť u mužů se může objevit i o něco později.

Artróza nebo artritida? Každé z těchto kloubních onemocnění má jiný původ a také odlišný průběh. Zatímco artritida je obecně zánět kloubu, a to jak infekčního, tak neinfekčního původu a patří sem i revmatoidní artritida, artróza označuje degenerativní kloubní změny. Za rozvojem artrotických změn, které v různé míře postihují až 80 procent lidí, stojí obvykle nadměrné zatěžování kloubu, obezita, úraz, cukrovka a roli hraje i dě dičnost.

Infekční artritida je vyvolána viry či bakteriemi, dnavá artritida (lidově podagra) zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi a revmatoidní artritida autoimunitním procesem, během kterého tělo vytváří z různých důvodů protilátky proti vlastním tkáním.

Revmatoidní artritidu je možné léřit konvenčními léky, ale části pacientů pomáhá jen biologická léčba. Zdroj: Revmaticke-nemoci.cz

Takže revmatoidní artritida je celková nemoc, která se nejdříve projeví na kloubech?

Ano, dá se to tak říci. Je důležité vědět, že to je autoimunitní onemocnění a že roli hraje i nějaká predispozice k němu. Nemoc má progresivní charakter, v těle se postupně rozvíjí zánět a s ním spojené symptomy, jako je bolest, otok nebo ranní ztuhlost kloubů, která většinou trvá docela dlouhou dobu.





Nemoc může začít jako problémy s jedním kloubem a po čase se přidávají další, až se vyvine zánět mnoha kloubů. Typicky jde o klouby na rukou a to symetricky na obou stranách těla, přidívají se klouby na nohou. Ovšem zánět se nemusí odehrávat jen v kloubech a pohybovém aparátu, ale do určité míry se může odehrávat i v ostatních tkáních.

Může například urychlovat například proces aterosklerózy. Pacienti s revmatoidní artritidou mají například až o padesát procent vyšší riziko, že je postihne kardiovaskulární onemocnění, jako je infarkt, mrtvice, ischemické onemocnění dolních končetin. U revmatoidní artritidy existuje dokonce i vyšší riziko rozvoje některých onkologických onemocnění, zejména jde o nádory lymfatické tkáně. Na rozdíl od toho artróza (označovaná též jako osetoartróza – pozn. red.) většinou nevede k systémovým důsledkům, protože to není zánětlivé onemocnění.

Problém pacientům hrozí tím více, pokud se s revmatoidní atritidou neléčí nebo se léčí neadekvátně.

Revmatoidní atritida se dá léčit biologicky. Dostávají tuto terapii všichni pacienti, kterým může pomoci.

Ještě té optimální dostupnosti nedosahujeme a roli hraje více faktorů. Jedním z nich je relativní nedostatek revmatologů v České republice. Celkem jich je kolem dvou set, takže na jednoho revmatologa připadá padesát tisíc lidí, kteří mohou mít různá revmatická onemocnění.

Dalším faktorem je, že ne všichni revmatologové mohou takzvané biologické léky modifikující onemocnění předepisovat. Může tak činit zhruba třicet procent z nich. V České republice je asi deset procent pacientů léčeno biologickou léčbou, ať už originální nebo pomocí similárů, zatímco v Německu nebo v Západní Evropě je podíl pacientů s touto léčbou zhruba dvojnásobný. Takže bychom rádi, aby i u nás byla tímto způsobem léčena pětina pacientů.

Existuje něco přes šedesát center biologické léčby, která schválí odborná společnost a zároveň uzavřou speciální smlouvu se zdravotními pojišťovnami, které jim poskytnou určitý budget na takovou léčbu, z kterého mohou čerpat. A ten není momentálně úplně dostatečný.

Tady je dobré používat léky zvané similáry, protože jsou ve srovnání s originální biologickou léčbou levnější. Navíc, když se začnou používat similáry, většinou klesne i cena toho původního biologického léku, protože farmaceutické firmy nechtějí přijít o místo na trhu.

Co jsou to similiáry Biologická – někdy se rovněž označuje jako cílená – léčba je pro část pacientů s revmatoidní artritidou jedinou nadějí na zlepšení stavu. Má podobu kapacích infuzí nebo podkožních injekcí. Dávkování je velmi variabilní, některé léky se podávají dvakrát týdně, jiné jednou za osm týdnů. Vývoj a výroba biologických léků je velmi složitá a drahá. Alternativu představují biosimilární léky, označované někdy též jako similars, které jsou originálům co nejvíce podobné a mají také stejný léčebný efekt, ale jsou levnější.

Proč se u biologické léčby nepoužívá označení generika, ale similáry?

Existují konvenční, nebo chcete-li klasické syntetické léky a jejich generika, ale u biologické léčby to funguje jinak. Molekuly, které se tady používají, jsou mnohem větší než ty, které tvoří klasické léky. Pro představu, kdybychom molekulu chemicky vyrobeného klasického léků zvětšili na velikost třiceticentimetrového pravítka, molekula biologického léků by byla velká jako Eiffelovka.

Ani nejmodernější technologie momentálně nedokáží vyrobit úplně přesnou kopii biologického léku, ale umíme vyrobit lék, který mu je co nejvíce podobný a má srovnatelný nebo velmi podobný léčebný efekt.

Lék tedy nebude stejný, ale bude podobný, stejně účinný a rovněž bude bezpečný.

Předpokládám, že tohle je doloženo klinickými studiemi?

Samozřejmě. Vycházíme jednak z medicínských dat, navíc většinou má každý takový lék jednu velmi kvalitní studii, v níž se srovnává s referenčním originálním biologickým lékem. Similáry musí splňovat přísné podmínky, aby byly schváleny, což má v Evropě na starosti Evropská léková agentura.

Biosimiliární léky a orginální biologické léky se mohou při léčbě vzájemně zaměňovat, stejně jako se mohou zaměňovat biosimilární léky na revmatoidní artritidu mezi sebou – je jich momentálně na trhu pět. Efekt léčby bude stejný.

Říkal jste, že biologická léčba může prospět dvaceti procentům pacientů. Ostatní nemocní takovou léčbu nepotřebují, protože průběh onemocnění u nich není tak závažný?

Může to tak být. Jednak to onemocnění probíhá u každého pacienta jinak. U někoho se nemoc zhoršuje rychle, u někoho jen velmi pomalu či se zhoršování dokonce úplně zastaví.

Stává se, že po dvou, pěti, deseti letech léčby klasickými léky – říká se jim chorobu modifikující, je pacient v remisi a je možné dávky léků snižovat. Může se dokonce stát, že se dlouhodobá remise podaří a udrží i bez léčby. Pacient je může vysadit a onemocnění se nemusí už nikdy probudit. Ale týká se to menší části, většina pacientů potřebuje léčbu celoživotní.

Dostávají pacienti, kteří to potřebují, biologickou léčbu včas?

Dříve to tak někdy nebylo, ale revize úhrad ze strany pojišťoven vedla nedávno například k tomu, že biologické léky můžeme podávat i pacientům se středně vysokou aktivitou onemocnění, nikoli jako dříve jen těm s vysokou aktivitou. Tím se zase zvyšuje dostupnost léčby pro pacienty.

Je nicméně pravda, že dodávky biologických léků někdy mají výpadky, stejně jako se může negativně projevit, když některé lékárny tyto léky reexportují do jiných zemí.

Situaci někdy komplikuje i zdejší přísná cenová politika, kvůli níž farmacuetické firmy vstup na zdejší trh odloží nebo na něj nakonec ani nevstoupí. Jako odborníci si myslíme, že by cenové regulace na podobné léky neměly být až tak příkré.

Do hry vstupuje i střevní mikrobiom

Může k rozvoji nemoci přispět i nějaká infekce prodělaná v mládí?

Pravděpodobně ne. O roli infekce se spekuluje, ale jasné důkazy nikdy nebyly předloženy. Ale hledají se samozřejmě souvislosti mezi autoimunitní chorobami a jinými nemocemi a mezi lidským mikrobiomem. Tím se myslí soubory mikroorganismů, které kolonizují kůži, sliznice a především trávicí soustavu.

Existuje bakterie Porphyromonas gingivalis, která způsobuje zánět dásní zvaný paradontoza – tato bakterie je schopná chemické přeměny některých bílkovin, zvaných citruliny. Citrulinové bílkoviny imunitní systéme rozpoznává jako něco cizorodého, takže si proti nim může vytvořit určité protitlátky, které mohou být spuštěčem zánětlivého procesu, v tomto případě revmatoidní artritidy. Takže jistu roli tam infekce, nebo přesněji řečeno složení bakterií v mikrobiomu, hrát může.

Rizikovým faktorem je rovněž kouření. Je to jasně identifikovaný rizikový faktor. A opět to souvisí s citruliny, protože cigaretový kouř dokáže v našich plicích tvořit právě tyto modifikované bílkoviny.

Může člověk s diagnostikovanou revmatoidní artritidou olivnit další průběh nemoci svým životním stylem? Co třeba kouření?

To je rizikový faktor, pokud jde o vznik nemoci, ale už neexistují důkazy o tom, že by cigarety zhoršovaly už vzniklou nemoc, stejně jako není jednoznačné, jaký vliv na nemoc má alkohol.

Obecně se lidem se zánětlivým revmatickým onemocněním doporučuje zdravý životní styl, včetně přiměřené pohybové aktivity kvůli zachování svalové i kostní hmoty. Smysl má i racionální strava, jako optimální se jeví středomořská dieta, která má potenciální protizánětlivý efekt, protože je bohatá na omega-3 nenasycené mastné kyseliny.

Chodí lidé s příznaky revmatoidní artritidy k lékaři včas?

Pacient, který o nemoci nic netuší, samozřejmě nemusí příznaky vyhodnotit správně. Má sice typické symptomy – bolestivě oteklé klouby na ruce, ale návšěvu lékaře odkládá a spíše si koupí nějakou mastičku nebo si vezme tabletku na bolest, což může symptomy skutečně zmírnit. To pk vede ke zbytečnému odkladu léčby, stejně jako když jde člověk k lékaři a ten ho nepošle na revmatologii. Vypracovali jsme pro praktiky doporučné postupy, ale občas se jimi neřídí.

V ideálním případě by se člověk měl dostat na revmatologii do šesti týdnů a do tří měsíců by měl dostat adekvátní léčbu.





A jak tedy může laik poznat, že jeho potíže způsobuje revmatoidní artritida a bylo by dobré co nejdříve ji začít léčit?

U artrózy nebo u nezánětlivových procesů obecně bývá dominujícím příznakem bolest, kdežto u těch artritid neboli u zánětlivých procesů, bývá krom bolesti i otok kloubu a jeho výrazná ztuhlost.

Ta se nicméně může objevit i u artrózy, vždycky když se člověk po delší době začíná hýbat, takže po ránu, ale i třeba po tom, co si odpoledne lehne. Často jde ale jen o prvních pár minut, o první pohyby, o první kroky. Kdežto o revmatoidní artritidy trvají potíže se ztuhlostí kloubů déle a nejintezivnější jsou brzy ráno, v průběhu dne už se tolik neprojevují, bez ohledu na to, co člověk dělá.

Rozdíl je i v tom, kde přesně se potíže s klouby projevují. Pro revmatoidní artritidu je typické, že postihuje klouby v místech, kde prsty odstupují z dlaně nebo plosky nohou.