Riziko rakoviny prostaty zvyšuje i špatný jídelníček. Nádor pomáhá odhalit test z krve

„Karcinom prostaty je skutečně co do počtu na prvním místě. Ročně v České republice přibývá zhruba osm tisíc nových případů. Proč tomu tak je, nevíme. Nemáme jednoznačné faktory, jež by byly s karcinomem prostaty jasně spojeny. Určitou roli hraje genetika a zřejmě životní prostředí i složení stravy,“ říká profesor Marek Babjuk, urolog a děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.