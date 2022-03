Prostata je mužská pohlavní žláza. Pokud zbytní, tedy zvětší svůj objem, objeví se potíže. Hlavními příznaky je pocit, že se nelze úplně vymočit, slabý nebo nestejnoměrný proud moči, časté či bolestivé močení nebo „nekonečné“ čekání na samotné vyprázdnění měchýře.

Velikost prostaty ovlivňují zřejmě hormony, tudíž situace se s věkem mění. U mladých mužů má prostata velikost zhruba kaštanu, později už může připomínat spíše mandarinku. A to je problém. Takto zvětšená prostata tlačí na močovou trubici a tím snižuje, či dokonce zcela zastaví průtok moči.

Co je zvětšená prostata Prostata je mužský pohlavní orgán uložený pod močovým měchýřem.

Produkuje 15–30 % objemu tekutiny ejakulátu, jejímž úkolem je zvyšovat životaschopnost spermií.

Obvyklá hmotnost prostaty se u mladého muže pohybuje kolem 15–20 gramů, při zvětšení může její hmotnost dosáhnout 100–200 gramů.

Zvětšení prostaty, tzv. benigní hyperplazie prostaty (BPH), se v ČR týká statisíců mužů.

Příčiny zvětšené prostaty urologové neznají. Podle dostupných dat usuzují na změny hladin hormonů, jejichž přesné mechanizmy však dosud nejsou objasněny. Podle lékařů tak ani není možná prevence.

Zvětšená prostata, přesněji benigní hyperplazie prostaty, se řeší léky nebo operačně. Nyní mají urologové novou metodu léčby prostaty vodní párou. „Tato metoda má nesporné výhody, současně je třeba říci, že není jedinou možnou léčbou,“ říká profesor Marek Babjuk, děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

První zákroky moderní metodou pro léčbu nezhoubného zbytnění prostaty byly v ČR provedeny v roce 2019. Tehdy technologii Rezum používalo pouze jedno pracoviště u nás. Je dnes již více rozšířená? Co všechno se od té doby změnilo?

Metoda zatím sice není široce dostupná, nabízí ji zhruba do deseti pracovišť v České republice, ale máme ji již více vyzkoušenou. Léčbu u nás podstoupilo už přibližně 300 nemocných, což pro získání zkušeností není málo. Jednotlivá centra, která se této metodě věnují, už nashromáždila dostatečný počet pacientů, aby měla dostatečnou zkušenost, to je myslím podstatné.

Zpočátku jste byli opatrní, proč?

Jde o to, že se jedná o jednu z miniinvazivních metod, které vedou k postupnému zmenšování prostaty. Efekt tedy nenastává okamžitě. Uvádí se, že maximum se projeví až za několik měsíců – což potvrzují i naše zkušenosti. Na základě výkonů u prvních pacientů hodnotíme zejména to, jestli je tato metoda vůbec účinná. V minulosti se již objevila řada méně invazivních metod, které se však nakonec přestaly používat, protože jejich účinek nebyl dostatečný. Anebo se ukázalo, že šlo o metody, které nebyly až tak málo invazivní ve smyslu následných komplikací a problémů.

Tento opatrný přístup je jedním z důvodů počtu dosavadních pacientů, který zatím není nijak dramatický. Druhý důvod je samozřejmě ekonomický.

Pacienti si léčbu musí hradit sami…

Je to tak, metoda léčby vodní párou nemá v tuto chvíli úhradu od zdravotních pojišťoven. To znamená, že pacienti musí jít cestou přímé úhrady. Což je pro někoho obtížné. Také pracoviště musí tuto metodu zakomponovat do své strategie a organizace práce.

Samozřejmě v léčbě benigní hyperplazie prostaty vždy existuje více způsobů. Pacientům nabídneme spektrum možností a ne každý zvolí zrovna tuto metodu.



Autor: Vitalia.cz/Karel Choc „Léčba zvětšené prostaty vodní párou je nadějná metoda, ale není jediná možná,“ říká prof. Marek Babjuk

Na základě dosavadních zkušeností se vám metoda léčby vodní párou osvědčila?

Ve srovnání s dříve používanými metodami je to technika skutečně málo invazivní. Lze ji provést jenom v místním znecitlivění, tedy bez nutnosti hospitalizace.

Každé pracoviště má však svoji strategii. Některé si nechává pacienty přes noc, jiné je jenom kontroluje. Protože samozřejmě i tato metoda, jako každá, může mít nějakou komplikaci. Ale lze ji provést i v ambulantním režimu, bez nutnosti narkózy, tedy jinými slovy v nějakém místním umrtvení, případně v lehkém inhalačním znecitlivění. Je to tedy metoda, která splňuje podmínky, aby byla málo invazivní, a podle zkušeností pacientů se jeví jako účinná. U velké části pacientů, kteří dříve museli mít cévku a nemohli sami močit, se podařilo spontánní mikce (močení) dosáhnout. Pacienti sami uvádějí s odstupem zlepšení symptomů.

Takže byť jsme tedy byli zpočátku opatrní, náš náhled na tuto metodu se na základě výsledků velmi zlepšuje.

Je šance, že by léčba zvětšené prostaty vodní párou byla hrazena ze zdravotního pojištění?

Odborná společnost již udělala kroky v tomto směru, ale obecně proces získání úhrady pro určitý výkon trvá v České republice strašně dlouho.

Kolik zhruba stojí pacienta léčba vodní párou, pokud se rozhodne pro tuto metodu?

Liší se to podle pracoviště, jde o desítky tisíc, řekněme pod sto tisíc korun. Je třeba vědět, že podstatnou část tvoří instrumentárium; pracoviště musí mít přístroj, který generuje páru, a také jednorázový nástroj, kterým se pára aplikuje, což pohltí drtivou většinu nákladů.

Metodu vnímáme jako přínosné rozšíření spektra metod, které máme k dispozici a můžeme je pacientům nabízet. Zejména v případech, kde už nepomáhá medikamentózní léčba, je to určitě metoda nejšetrnější s evidentním efektem. Jde jistě o pozitivní krok dopředu, ale není to jediné možné řešení ani unikátní zázrak. Umíme pomoci i jinými způsoby.