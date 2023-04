Šéf drůbežárny: Když jdou vejce zdražit, zdražíme. Je to existenční nutnost

„Chovatel není ten subjekt, který určuje cenu finálního produktu. Musí se přizpůsobit situaci na českém nebo evropském trhu. Když je vajíček málo, je poptávka větší než nabídka, tak cena vajíček stoupá, když je přetlak vajec, tak se situaci musíme přizpůsobit a musíme vajíčka zlevňovat, jinak se stávají neprodejným artiklem,“ vysvětluje kolísání cen vajec v posledních měsících Jan Pozdílek, ředitel podniku pro výrobu vajec, Vejce Kosičky.

Proč loni vejce tak hodně zdražila?

Od září 2022, kvůli ptačí chřipce a snižování stavů nosnic i kvůli rostoucím nákladům, které drůbežáři nebyli schopni promítnout do ceny vajec, nastal zlom. Vajíček bylo málo, byla větší poptávka než nabídka a cena stoupala až do Vánoc.

V lednu a únoru se ceny držely vysoko, což se změnilo v březnu, kdy se k nám začala vozit vajíčka ze zahraničí. Největším konkurentem českých producentů je přitom Polsko, kde mají zemědělci jiné podmínky pro hospodaření – například neplatí sociální a zdravotní pojištění a mají nulové DPH na potraviny. Konkurovat těmto cenám je prakticky nemožné.

Uplatnění na celoevropském trhu je tedy velmi komplikované, k tomu se přidává další komplikace, a sice že 1. 1. 2027 budou ukončeny klecové chovy drůbeže. „Myšlenka v očích laiků dobrá, ale nikdo už neřekl chovatelům, kde na přestavby systémů mají vzít peníze. Proto mnoho chovatelů řeklo, že nejsou ochotni na trhu dále zůstat, maximálně do posledního dne roku 2026,“ varuje Jan Pozdílek.

Hala s výběhem za 60 milionů korun

„My jsme farma z východních Čech, rozvážíme vajíčka po celé republice a zatím se tváříme, že patříme k té druhé skupině, která na trhu zůstane po roce 2027, a přestavujeme klecové chovy na bezklecové, ale jde to velmi pomalu,“ říká Jan Pozdílek.

Jedna snášková hala, kterou před čtrnácti dny slavnostně otevřeli, vyšla na šedesát milionů. Tyto peníze společnost neměla a musela si je půjčit. Už teď ale ví, že si na další halu dlouho nesáhnou, přestože na ni získali dotaci 15 milionů korun.

„Vydělat i na přestavby na bezklecové chovy vlastní činností je téměř nereálné,“ dodává Jan Pozdílek.

Potravinář roku 2022 má strach o svou existenci, kvůli zahraničním dovozům Autor: Vejce Kosičky

Má smysl podpora chovatelů?

„My tu práci máme rádi, zaměstnáváme z okolí Chlumce nad Cidlinou šedesát dva lidí, kteří by jinak skončili na Úřadu práce, naše slepice žerou krmivo, které vyrostlo v rostlinné výrobě na sousedních polích, naše slepice produkují trus, který pole zase zpátky pohnojí. Rostlinná a živočišná výroba žije v symbióze, pokud jeden z článků řetězce vypadne, tak se zemědělství rozpadne. V rukách to ale mají zákazníci, kteří mohou rozhodnout o tom, od koho a jaká vejce si koupí,“ dozvídáme se od Jana Pozdílka.

Kolik by mělo stát vejce?

Celoročně by vejce měla stát lehce nad pět korun, zní od drůbežářů, to aby se chovateli vyplatilo vejce dál produkovat, prodávat a generovat zisk. „Chov nosnic je totiž rentabilní asi jen půl roku, od září do Velikonoc. Letos jsou ale Velikonoce jiné než v jiných letech. Jsme zvyklí na to, že polovinu roku peníze proděláváme, ale nejsme zvyklí na to, že vajíčka prodáváme se ztrátou v polovině března, kdy je po nich největší poptávka,“ vysvětluje letošní nepříznivý stav Jan Pozdílek.





Podle něj cena obvykle klesá v úterý po Velikonocích, letos ale padla tři týdny před Velikonocemi, kdy má být naopak nejvyšší. Tzv. letní sezona, kdy se vejce tolik nekupují, vlastně začala o zmiňované tři týdny dřív než v jiných letech. Za březen jsou tak Vejce Kosičky namísto v černých číslech v červených.

Zákazník jde po ceně

Drůbežáři podle některých informací zneužívají situace na trhu a zdražují vejce. „Je to existenční nutnost, když jdou zdražit, tak je zdražíme, když totiž cenu nenavýšíme, tak velkoobchod, který se zabývá rozvozem potravin, by vejce vzal po paletách a zisk by generoval on. My potřebujeme, aby zisk šel za prvovýrobcem, abychom v zimě vydělali na dlouhou letní sezonu,“ vysvětluje Jan Pozdílek.

Jan Pozdílek, ředitel podniku pro výrobu vajec, Vejce Kosičky Autor: Vejce Kosičky

Zmiňuje i situace, kdy prodejce s cílem nalákat zákazníky do svých obchodů prodává vejce za podnákladové ceny. Zákazník totiž v obchodě nakoupí i řadu i jiných potravin. „I ztráta v případě velkého řetězce je zisk.“

I proto ve Vejce Kosičky hledali i vlastní distribuční kanály, aby dokázali cestu vajec k zákazníkovi zkrátit, nabídnout za co nejnižší cenu. Proto mají kamenné prodejny, zavedli prodejnu pojízdnou a v Brně mají automat na vejce.