Nemoc, kterou trpí Bruce Willis, vede k totálnímu rozkladu osobnosti

Americký herec Bruce Willis je hvězdou mnoha akčních trháků a jednou z nezapomenutelných osobností filmového průmyslu několika posledních desetiletí. V loňském roce oznámil ukončení kariéry kvůli afázii, což je neurologická porucha, která ovlivňuje schopnost mluvit a porozumět slovům jiných osob.

Letos v únoru hercova rodina seznámila svět s tím, že někdejší akční hrdina trpí frontotemporální demencí (FTD), což vysvětluje jeho dříve ohlášené potíže. O co vlastně jde a čím si lidé s touto nemocí a jejich okolí procházejí?

Nemoc způsobuje atrofii částí mozku

Problémy s komunikací jsou jedním z příznaků tohoto onemocnění. Dříve ji často lékaři nesprávně diagnostikovali jako depresi, schizofrenii nebo Alzheimerovu chorobu. V případě frontotemporální demence ve skutečnosti nejde o jedno konkrétní onemocnění, ale o zastřešující termín pro skupinu mozkových poruch, které primárně postihují čelní a temporální (nacházejí se na obou stranách hlavy v blízkosti uší) laloky mozku.

Tyto oblasti jsou obecně spojeny s osobností, chováním a řečí. Při frontotemporální demenci se části těchto laloků zmenšují neboli atrofují. Známky a příznaky se liší v závislosti na tom, která část mozku je ovlivněna. Neznámější formou frontotemporální demence je Pickova choroba.

Často se objeví více příznaků naráz

Projevy FTD Frontotemporální demence nastupuje nenápadně v podobě plíživých změn v chování a charakteru člověka, v náladách či způsobu uvažování.

Ve srovnání s Alzheimerovou chorobou přichází v relativně nízkém věku, týká se padesátníků.

S postupem nemoci se pacienti stávají lehkomyslnými, ztrácí sebekontrolu a společenskou způsobilost.

Mezi typické emoce patří apatie, povznesená nálada, vypjatá emocionalita. Tyto rysy neodpovídají charakteru člověka před vypuknutím nemoci. Okolí může nabýt dojmu, že nemocný „to dělá naschvál“. Zdroj: Alzheimer.cz

Ne každá forma demence se projevuje zhoršením paměti, úsudku či dezorientací. Někteří lidé s frontotemporální demencí mají dramatické změny osobnosti a stanou se z nich například impulzivní nebo emocionálně lhostejní lidé, zatímco jiní ztrácejí schopnost správně používat jazyk.

Nemoc se často objevuje ve věku od 40 do 65 let, ale může se poprvé projevit i později v životě. Připomeňme si, že Bruci Willisovi je 67 let, s nemocí se zřejmě potýká už několik let. Frontotemporální demence stojí až za dvaceti procenty všech případů demence. Symptomy se mohou lišit od jednoho člověka ke druhému, avšak u všech lidí je společná progrese, tedy postupné zhoršování příznaků v průběhu let. Obvykle se u postižené osoby objevuje ne jeden, ale více symptomů najednou.

Projevují se ve více oblastech, jde třeba o změny chování, často mnohdy extrémní. Patří mezi ně stále nevhodnější sociální chování, ztráta empatie a dalších interpersonálních dovedností, nedostatek racionálního úsudku, zanedbávání osobní hygieny, apatie, změny ve stravovacích návycích (přejídání, preference sladkostí nebo sacharidů) či snaha jíst nepoživatelné předměty.





Pozor na potíže s řečí a pohybem u blízkých

U některých podtypů frontotemporální demence se vyskytují řečové problémy, které mohou vést až ke ztrátě schopnosti mluvit. Problémy způsobené těmito stavy zahrnují rostoucí obtížnost používání a porozumění psanému textu a mluvené řeči, například potíže s nalezením správného slova během komunikace nebo pro pojmenování objektů, zpomalená řeč, velmi jednoduché vyjadřování a chyby ve skladbě vět.

Jindy se mohou vyskytnout problémy s pohybem, které se podobají obtížím spojeným s Parkinsonovou chorobou nebo amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Jde například o třes, ztuhlost, svalové křeče nebo záškuby a špatnou pohybovou koordinaci. Přidat se může obtížné polykání, svalová slabost, pády a problémy s chůzí.

Jak se FTD diagnostikuje

Neexistuje jediný specifický text na frontotemporální demenci. Porucha může být na diagnostiku náročná, protože její symptomy se často překrývají s příznaky jiných onemocnění. Lékaři se proto snaží vyloučit další možné příčiny. Pacienti mohou absolvovat krevní testy, monitorování spánku, neurologické a psychologické, případně také psychiatrické vyšetření i diagnostiku pomocí zobrazovacích metod, jako je výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MRI). Stejně jako specifický test neexistuje ani specifická léčba frontotemporální demence.

Někdy se však používají ke zmírnění příznaků antidepresiva a antipsychotika a u lidí s řečovými problémy je doporučena péče logopeda. Se zhoršujícím se stavem je třeba se připravit na to, že pacient bude potřebovat neustálou péči dvacet čtyři hodin denně. Kvůli extrémním změnám osobnosti a problémům s chováním jde o náročnou a stresující záležitost, proto je pro rodinu vhodné dostatečně se seznámit s tím, co mohou u svého blízkého očekávat a zvážit pomoc domácích pečovatelů nebo centra odlehčovací péče pro dospělé.