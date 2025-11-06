Poslední tři týdny, kdy lze žádat o příspěvek na dentální hygienu, upozorňuje ČPZP

Kvůli vyplacení příspěvků se na zdravotní pojišťovny jde běžně obracet do konce roku. To platí i u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). S jednou výjimkou. Je jí příspěvek pro dospělé na dentální hygienu.
Na pojišťovnu se její klienti mohou obracet jen do 30. listopadu. Upozornila na to prostřednitcvím webu.
Po tomto datu nebudou žádné žádosti o čerpání příspěvku na dentální hygienu akceptovány, sděluje.
Podmínkou je prevence u praktika
Lhůtu o měsíc ČPZP zkrátila, aby stihla odbavit všechny zájemce, protože na konci roku se žádosti kumulují. Je to dáno i tím, že část klientů musí před jejím podáním absolvovat prevenci u praktického lékaře a může jim zabrat i týdny, než se na ni dostanou. Navíc, jak pojišťovna upozorňuje, proces vykázání prohlídky v systému může trvat i déle než měsíc.
Prevence u praktika je jednou z podmínek, které musí klient splnit, aby mu pojišťovna peníze vyplatila. Žádost lze podat přes aplikaci Zdraví v mobilu, elektronicky, osobně na pobočce, poštou nebo datovou schránkou. Doklad o zaplacení nesmí být starší tří měsíců.
Jak Vitalia.cz potvrdila mluvčí ČPZP Elenka Mazurová, sumu vyhrazenou na tento typ příspěvku letos zatím klienti nevyčerpali, a žádosti tedy pojišťovna stále přijímá.
Jak je to s příspěvkem u dětí
Příspěvek na dentální hygienu pro dospělé činí 500 korun. ČPZP jej letos vůbec poprvé zařadila mezi obvyklé preventivní programy (jejich soupis najdete zde). V letech minulých byl součástí programu Bonus Plus, jenž funguje na principu směňování bodů.
Z programu Bonus Plus pojišťovna ovšem letos nevyjmula příspěvek na dentální hygienu u dětí. Ten činí 250 Kč a je součástí bonusu určeného na péči o dutinu ústní.
U dětí o příspěvek mohou rodiče tedy žádat teoreticky až do konce letošního roku, protože na program Bonus Plus se zkrácení lhůty nevztahuje. Prakticky ale pojištěnci žádají do vyčerpání bodů či uplynutí jejich expirace, což může nastat dříve než s koncem prosince.