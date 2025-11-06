Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Poslední tři týdny, kdy lze žádat o příspěvek na dentální hygienu, upozorňuje ČPZP

Poslední tři týdny, kdy lze žádat o příspěvek na dentální hygienu, upozorňuje ČPZP

Hana Válková
Dnes
Dentální hygiena
Autor: Shutterstock/Anna Andrii
Lidé pojištění u České průmyslové zdravotní pojišťovny, kteří letos ještě nečerpali příspěvek na dentální hygienu a mají o něj zájem, by měli zpozornět. Žádost lze podat jen do konce listopadu. Podmínkou je preventivní prohlídka u praktického lékaře.

Kvůli vyplacení příspěvků se na zdravotní pojišťovny jde běžně obracet do konce roku. To platí i u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP). S jednou výjimkou. Je jí příspěvek pro dospělé na dentální hygienu. 

Na pojišťovnu se její klienti mohou obracet jen do 30. listopadu. Upozornila na to prostřednitcvím webu. Po tomto datu nebudou žádné žádosti o čerpání příspěvku na dentální hygienu akceptovány, sděluje.

Podmínkou je prevence u praktika

Lhůtu o měsíc ČPZP zkrátila, aby stihla odbavit všechny zájemce, protože na konci roku se žádosti kumulují. Je to dáno i tím, že část klientů musí před jejím podáním absolvovat prevenci u praktického lékaře a může jim zabrat i týdny, než se na ni dostanou. Navíc, jak pojišťovna upozorňuje, proces vykázání prohlídky v systému může trvat i déle než měsíc. 

Prevence u praktika je jednou z podmínek, které musí klient splnit, aby mu pojišťovna peníze vyplatila. Žádost lze podat přes aplikaci Zdraví v mobilu, elektronicky, osobně na pobočce, poštou nebo datovou schránkou. Doklad o zaplacení nesmí být starší tří měsíců

Jak Vitalia.cz potvrdila mluvčí ČPZP Elenka Mazurová, sumu vyhrazenou na tento typ příspěvku letos zatím klienti nevyčerpali, a žádosti tedy pojišťovna stále přijímá.

Běžné medicínské omyly: Jak to je s lupáním kloubů, vejci či dětskou hyperaktivitou?

Pokud se jen trochu zajímáte o zdraví – a to byste měli – logicky musíte narážet i na spoustu nesmyslných doporučení a rad. A to jak těch, které se tváří zásadně, tak různých maličkostí, jako je třeba varování ohledně zadržování kýchání. Otestuje si, zda je snadné vás nachytat. 
Jak je to s příspěvkem u dětí

Příspěvek na dentální hygienu pro dospělé činí 500 korun. ČPZP jej letos vůbec poprvé zařadila mezi obvyklé preventivní programy (jejich soupis najdete zde). V letech minulých byl součástí programu Bonus Plus, jenž funguje na principu směňování bodů. 

Z programu Bonus Plus pojišťovna ovšem letos nevyjmula příspěvek na dentální hygienu u dětí. Ten činí 250 Kč a je součástí bonusu určeného na péči o dutinu ústní. 

U dětí o příspěvek mohou rodiče tedy žádat teoreticky až do konce letošního roku, protože na program Bonus Plus se zkrácení lhůty nevztahuje. Prakticky ale pojištěnci žádají do vyčerpání bodů či uplynutí jejich expirace, což může nastat dříve než s koncem prosince.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

