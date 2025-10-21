Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  OZP stopla kvůli velkému zájmu jeden z příspěvků na dentální hygienu

OZP stopla kvůli velkému zájmu jeden z příspěvků na dentální hygienu

Hana Válková
Dnes
Autor: Depositphotos
Oborová zdravotní pojišťovna přestala dospělým vyplácet hlavní část příspěvku na dentální hygienu. Důvodem je zvýšený zájem a vyčerpání většiny peněz, které na něj měla pro letošek vyčleněné.

S koncem roku se tenčí rozpočty na příspěvky klientům zdravotních pojišťoven z fondů prevence. Z těch posílají pojištěncům peníze třeba na sport nebo nehrazená očkování. Podmínkou je, že si o ně musí lidé požádat. 

Mezi nejoblíbenější příspěvek u každé ze zdravotních pojišťoven patří ten na dentální hygienu, při které se lidé zbaví zubního kamene nebo pigmentací. Zájem o něj je tak velký, že třeba Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) stopla dospělým od července vyplácení tzv. Kupónu na dentální hygienu. Pro děti a dospívající do 18. narozenin tuto možnost zachovala do konce listopadu.

Kvůli výraznému meziročnímu nárůstu čerpání ze strany klientů byl celoroční rozpočet programu Dentální hygiena k 30. červnu 2025 oproti plánu hodně přečerpaný. Proto jsme museli včas zasáhnout a podmínky upravit, potvrdil Vitalia.cz mluvčí OZP František TlapákVíme, že to je řešení nepopulární, ale je nezbytné, dodává.

73 tisíc žádostí, přes 54 miliony vyplaceno

OZP pro rok 2025 na příspěvky na dentální hygienu vyčlenila 75 milionů, ke konci června bylo více než 54 milionů korun vyčerpaných. Do konce června pojišťovna schválila 73 tisíc žádostí.

Rozpočet na příspěvky na dentální hygienu u OZP letos spotřebovává téměř třetinu všech prostředků fondu prevence. Další peníze už pojišťovna do příspěvku na dentální hygienu podle Františka Tlapáka dát nemohla, protože i jiné programy klienti čerpají prakticky na nulu.

Pojišťovna ponechala příspěvek přes kredity

Benefit v podobě Kupónu spočívá v možnosti jednou do roka si požádat o zpětně proplacený příspěvek ve výši poloviny částky na paragonu vystaveném dentální hygienistkou. Ovšem maximálně do výše 1 000 Kč.

Po zrušení Kupónu dospělým zůstala ještě možnost použít na dentální hygienu kredity v aplikaci Vitakarta v kurzu 1:1, maximálně do výše 1 000 Kč. V tomto případě pojišťovna částku na účtence nepůlí, ale bere ji v potaz celou. I nadále platí, že kredity lze v rodině a mezi přáteli převádět, a to kdykoli a bez uvedení důvodů.

Příští rok chce OZP příspěvek na dentální hygienu zachovat. V jaké podobě, to ale zatím správní rada nerozhodla. 

Příspěvek zůstane, o Kupónu se teprve rozhodne

Příští rok zákon umožní zdravotním pojišťovnám teoreticky fondy prevence razantně navýšit – z půlprocenta veškerých příjmů na procenta tři. Pojišťovny ale už avizují, že víc peněz do prevence dávat nebudou moci.

Úhradová vyhláška pro rok 2026 je nakonec mnohem horší, než jsme očekávali. Všechny zdravotní pojišťovny tlačí do tak hlubokého deficitu, že bez pomoci státu (a navýšení plateb za státní pojištěnce) hrozí vážné problémy ve financování péče. Za této situace musíme všechny plány zcela přepočítat a přizpůsobit nové situaci, dodává František Tlapák.

Příspěvky z fondů prevence jsou nenárokové, pacient si proto jejich vyplacení nemůže vynucovat. Některé pojišťovny navíc avizují, že podmínky čerpání v průběhu roku mohou upravovat, omezovat nebo některý z programů mohou úplně zastavit.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

