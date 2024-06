Na nespavost dobře funguje přírodní léčba, vyzkoušet můžete melatonin, kozlík či homeopatii

Spánek je pro lidské tělo nezbytný a to nejen kvůli tomu, že bychom bez něj byli unavení. Kvalitní noční odpočinek může pomoci zlepšit schopnost učit se, paměť, soustředění, rozhodnost se a dokonce i kreativitu, což dokládá třeba tahle studie.

A naopak, nedostatek spánku zvyšuje riziko rozvoje obezity, srdečních chorob a cukrovky. Přesto mnoho lidí nespí dobře a dost dlouho, udává se asi jedna třetina. Pokud patříte mezi ně a nespíte proto, že se vám nedaří zabrat, můžete vyzkoušet přírodní medicínu a potravinové doplňky. Potíže se spánkem často souvisí s přemírou stresu, nervozitou a úzkostmi, některá přírodní medicína pomáhá zároveň i s těmito projevy.

Hormon melatonin si tělo dokáže vyrobit samo. Mimo jiné signalizuje vašemu mozku, že je čas spát, přičemž jeho produkce odráží denní dobu. Hladina melatoninu večer stoupá a ráno klesá.

Někteří lidé však mají s jeho tvorbou problémy, a proto sahají po potravinových doplňcích s melatoninem – existují studie, které jeho vliv na kvalitu a délku spánku potvrzují například u lidí s potřebou spát přes den, protože v noci pracují. A zdá se, že pomáhá i lidem s poruchami spánku, protože zkracuje dobu, kterou potřebují k usnutí a prodlužuje dobu, po kterou spí. Obvyklá dávka je 3 až 10 miligramů melatoninu před spaním.

Kozlík lékařský je bylina pocházející z Asie a Evropy. Jeho kořen se běžně používá jako přírodní léčba příznaků úzkosti, deprese a menopauzy. Kořen kozlíku lékařského je také jedním z nejčastěji používaných bylinných doplňků, pokud jde o potíže se spánkem.

Mnoho lidí je něj nedá dopustit, ačkoli výsledky studií zkoumajících jeho účinek nejsou zrovna jednotné. K dohledání je je více spíše menších studií, jejich účastníci potvrzují, že díky kozlík spali lépe, ale jejich spánek vesměs nezkoumali odborníci, šlo pouze o jejich subjektivní zhodnocení.

Nicméně, třeba podle této studie ženy v menopauze a po menopauze zaznamenaly zlepšení kvality spánku a symptomů poruch spánku díky užívání kozlíku lékařského. Doporučuje se 300 až 600 miligramů denně.

Možnost, jak si poradit s lehkými poruchami spánku představují homeopatické léky. Jejich výhodou je, že jsou bez známých nežádoucích účinků a dají se kombinovat s jinými léky či doplňky stravy. Vždy je dobré se o výběru homeopatického léku poradit s lékařem nebo lékárníkem proškoleným v homeopatii.

Devadesát procent homeopatické péče je o vyladění těla, aby fungovalo co nejlépe. Zdraví je veličina neustále proměnlivá v čase. Celkové zdraví je ovlivněno emocemi, které prožíváme – je potřeba s nimi dobře pracovat a správně je zpracovávat, říká lékařka homeopatka Ilona Ludvíková. Pokud jde o nespavost, úzkosti a nervozitu, můžete si koupit buď přímo homeopatický lék určený na tyto problémy, nebo volit účinné látky podle následující tabulky.

Zdroj: Svět homeopatie

Hořčík je minerál, který se podílí na stovkách procesů v lidském těle a je důležitý pro funkci mozku a zdraví srdce. Zároveň má uklidňující vliv a uvolňuje svaly, a proto usnadňuje usínání.

Studie ukazují, že relaxační účinek hořčíku může být částečně způsoben jeho schopností regulovat produkci melatoninu. K dispozici je mnoho forem doplňků hořčíku, včetně některých, které kombinují hořčík s dalšími složkami podporujícími spánek, jako je glycin nebo právě melatonin. Účinná bývá také kombinace hořčíku, melatoninu a vitamínu B.

Efekt užívání hořčíku bývá silnější u lidí středního věku a starších, kteří mají tohoto prvku přirozeně méně než mladší jedinci. Bez toho, aniž byste to probrali s lékařem, byste neměli užívat více 350 mg hořčíku denně.

Tady může některým lidem stačit i pouhá vůně, pokud jim nevadí její intenzita. Existuje několik studií, jako třeba tato, které dospěly k záběru, že už pouhé přivonění k levandulovému oleji krátce před spaním může zlepšit kvalitu spánku. Další studie potvrdily vliv levandulové aromaterapie na zmírnění pocitů úzkosti. Pozor ale na užívání levandule vnitřně, někteří lidé se po tom potýkají s nevolností, říháním a průjmem. Esenciální oleje se vnitřně rozhodně užívat nesmí.

Účinky mučenky na spánek byly prokázány ve studiích na zvířatech. U lidí studie naznačily, že efekt použití hodně závisí na tom, v jaké podobě člověk mučenku užívá. Mučenkový čaj nezabíral zdaleka tak dobře jako extrakt z této rostliny. Čaj měl při jednom výzkumném experimentu stejný efekt jako odvar z petržele. Extrakt naopak pomohl sledovaným lidem lépe usnout a zároveň spali déle. Co se mučenky týče, je rozhodně nutné provést více studií.

Kanabidiol neboli CBD je sloučenina z konopí, která je součástí mnoha produktů včetně olejů a kapslí- Obsahuje jen nízké množství tetrahydrokanabinolu (THC) – psychoaktivní sloučeniny, takže používání produktů obsahujících CBD nemá psy psychoaktivní účinky. Některé studie ale zjistily, že mohou zmírnit úzkost a působit jako přirozená pomoc s problematickým spánkem.

Na druhou stranu, přezkum odborné práce z roku 2020 dospěl k závěru, že je potřeba ještě dalších podrobných studií, než bude možné CBD běžně doporučovat pro léčbu poruch spánku.

K mání je mnoho dalších potravinových doplňků, jejichž výrobci slibují, že zlepšují spánek. Ale ne vždy je toto tvrzení podpořeno validním vědeckým výzkumem – k tomu je vesměs zapotřebí dalších studií.

Jde například o následující doplňky:

Tryptofan

Ze shrnutí několika studií se zdá, že užívání alespoň 1 g tryptofanu denně může pomoci zlepšit kvalitu spánku a snížit množství času, který lidé probdí uprostřed noci.

Ginkgo biloba

Podle starších studií může konzumace přibližně 240 mg ginkgo biloby 30 až 60 minut před spaním pomoci zmírnit stres, zlepšit relaxaci a podpořit spánek.

Kava

Rostlina, která byla v některých studiích spojována s účinky podporující spánek. Pochází z ostrovů jižního Pacifiku a jeho kořen se tradičně připravuje jako čaj. Nicméně užívání kavy se spojuje s rizikem vážného poškození jater v případě, že je kava nízké kvality nebo je něčím naředěna. Proto některé země, jako třeba Německo nebo USA, v minulosti dočasně užívání kavy zakázaly.

Zdroje:

WebMD.com: Natural Sleep Aids and Remedies

HealthLine.com: 10 Natural Sleep Aids for Better Sleep in 2024

Johns Hokpins Medicine: Natural Sleep Aids: Home Remedies to Help You Sleep