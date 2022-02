Funkce jater

Játra jsou největším vnitřním orgánem lidského těla. Mají v něm také za úkol mnoho důležitých funkcí, jako je například detoxikace organismu, výroba žluči, převádění živin ze stravy k buňkám, čištění krve od škodlivých látek. Játra vytvářejí důležité bílkoviny, jsou zásobárnou vitamínů a v neposlední řadě se podílí na rozkládání tuků a alkoholu.

„Pokud jsou játra nemocná, většinou to o sobě nedají dlouhou dobu vědět. Nemoc tak probíhá skrytě a může se projevit až ve chvíli, kdy je její léčba velmi složitá. I proto jsou játra druhým nejčastěji transplantovaným orgánem u nás,“ vysvětluje biochemička Kateřina Pinterová z laboratoří Synlab.

Proč játra tak často selhávají

Vzhledem k tomu, kolik funkcí musí játra v lidském organismu zastávat, jakákoli další zátěž nad rámec těchto nezbytných procesů je pro ně velmi náročná. Pokud se takových faktorů sejde více najednou, pravděpodobnost, že játra nátlak nevydrží, se zvyšuje.

Mezi nejčastější příčiny selhání tohoto orgánu patří častá konzumace alkoholu, nezdravé stravování či nadměrný kontakt s toxickými látkami. Způsobit ho mohou následky infekční žloutenky nebo dědičný sklon k onemocnění jater.

Pozor by si na svá játra měli dávat také sportovci, a to v souvislosti s konzumací vysokoenergetických potravin. Zejména sacharidové či proteinové nápoje, které se využívají pro naplnění energetických rezerv, mohou způsobit jejich ztukovatění.

Příznaky onemocnění jater: žluté zabarvení kůže,

žluté zabarvení očního bělma,

tmavý odstín moči,

nápadně světlá stolice,

výrazná únava,

zápach z úst,

hnědé skvrny na kůži. Více také v článku Zbarvení kůže i zápach z úst ukazují na poškození jater. Potvrdí je jaterní testy.

Zdraví svých jater prověříte jednoduše

„Pakliže jste se rozhodli pro držení měsíce bez alkoholu, vaše játra to určitě ocení. Pokud je to však to jediné, co pro jejich zdraví děláte, před případným rozvojem mnohdy i vážných onemocnění vás tento počin nespasí,“ říká MUDr. Pinterová.

Zda je vše v pořádku a vaše játra fungují správně, můžete zjistit z krevních testů. V rámci nich se testuje hladina tří enzymů, které odrážejí stav jaterních buněk či buněk žlučových cest – ALT, AST a GGT. Všechny tři enzymy se v krvi běžně vyskytují v malém množství. Naměří-li se vysoká hladina některého z nich, poukazuje to na poškození jater. To sice může být jen přechodné, ale raději výsledky konzultujte se svým lékařem.

Dalším základním parametrem, který je prověřovaný v rámci jaterních testů, je hladina bilirubinu, tedy žlučového barviva. Jeho zvýšené množství způsobuje žluté zbarvení kůže a může být signálem poškození jaterní tkáně, žlučových cest, nebo může být důsledkem nadměrného rozpadu červených krvinek.

Kde požádat o jaterní testy

O vyšetření jater můžete požádat svého praktického lékaře, nebo si na něj zajít sami. Na odběrových místech Synlabu je to možné kdykoli v pracovní době bez objednání, výsledky vyšetření obdržíte zpravidla do druhého pracovního dne.

V případě laboratorního nálezu zvýšených hodnot je pak pro předejití dalšího rozvoje onemocnění nutné navštívit lékaře a konzultovat s ním možnosti léčby.