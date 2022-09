Šetřete čas při přípravě oslav: Koupit můžete připravené mísy sýrů, nakrájenou zeleninu i ovoce

Už jen dát dohromady seznam surovin, který potřebujeme na přípravu oslav, bývá často pěkně těžké. A pak nás čeká krájení veky, příprava pomazánek, zdobení chlebíčků , pečení dortů… Je to sice párkrát do roka, ale podobně náročné může být každodenní chystání jídla, na které někdy nezbývá dost času ani energie.

Tapas – jednohubky

Pod značkou Albert Excellent se letos na jaře objevila na prodejních pultech řetězce Albert řada tapas, což jsou malé chuťovky ve španělském stylu, kde můžete vybírat z několika desítek prémiových produktů a různě je kombinovat. Docela často bývají v akci 2 + 1 zdarma, takže si různé pomazánky, hummusy, tapenády, sýry nebo rybí produkty, ale i klobásky fuet nebo sušenou šunku serrano či olivy Kalamon a nakládanou zeleninu, rajčata s provensálskými bylinkami, bazalkové pesto a uleželou goudu můžete dopřát častěji.

Tapas – malé chuťovky ve španělském stylu Autor: Se svolením Albert

Stačí jen otevřít obal, který je mimochodem vyrobený z 80 procent z recyklovaného plastu (tzv. rPETu) a rovnou vyložit na tác mířící na slavnostně prostřenou tabuli.

Krájené lahůdky na tácu

Na sklonku roku 2021 uvedl do života trojici setů plných převážně vybraných sýrů tým specialistů z prodejny La Formaggeria. Na výběr máme tři druhy setů, a to v cenových relacích od čtyř do šesti set korun. V ceně jsou italské tyčinky Grissini na zakousnutí a až tři druhy ovocných želé (džemů). Nevýhodou je fakt, že je třeba set objednat přímo na prodejně, a to ideálně jeden den dopředu, aby byly sýry čerstvě připravené jen pro vás. Chcete-li sýry nakrájet, stačí to uvést při objednávce.





Ať už si vyberete jakýkoliv set, dostanete ho nazdobený na tácu z rozložitelného materiálu a dárkově balený v recyklované krabici.

Globus nabízí šest variant obložených míst na objednávku Autor: Se svolením hypermarketu Globus

Od začátku roku si obložené mísy s výrobky převážně vlastní výroby můžete objednat i v hypermarketu Globus. Objednávat lze, třeba po telefonu, ze šesti variant obložených mís. V nabídce jsou dvě velikosti mís v mixu sýrová, šunková, šunkovo-sýrová, uzeninová, uzenino-sýrová a řízková.

Nakrájené ovoce

Doplnit salát exotickou surovinou, do níž se nechcete dobývat (typicky jde o mango, které má spousta lidí ráda, ale ne každý se do něj umí dostat), nově můžete díky společnosti Titbit. Ta na trh dodává nakrájené exotické ovoce pod značkou Bite fresh. Na Rohlik.cz, Košík.cz nebo v Delmartu si tak můžete koupit vyloupané granátové jablko, plátky čerstvého loupaného kokosu, kostičky manga, anebo misku plnou ovoce: plátky zralého manga, kousky ananasu a kiwi spolu s pikantním physalisem. Vše prodáváno chlazené, uzavřené v plastové krabičce.

Na Rohlik.cz, Košík.cz nebo v Delmartu si tak můžete koupit vyloupané granátové jablko od společnosti Titbit Autor: Se svolením společnosti Titbit

Obdobné krabičky s čerstvým krájeným (exotickým či tuzemským) ovocem jsou k mání i v prodejnách Albert pod značkou Fresh Bistro. Krájený ananas v krabičce seženete i od firmy Vojkov na Rohlik.cz a různé druhy krájeného melounu tamtéž nabízí značka Pappudia (privátka značky Rohlik.cz).

Nakrájená zelenina k okamžité úpravě

Kdo si nechce zaslzet u krájení cibule, může si tu červenou, na kolečka krájenou, koupit na Košík.cz, jestli chcete žlutou a na kostičky, volte Rohlik.cz. Z výrobny Vojkov vyráží skrze uvedené prodejce online potravin i čerstvá, na kostičky krájená kořenová zelenina, na nudličky nakrájená mrkev nebo na kolečka krájený pór. Bez spousty odpadu se obejdete, když si koupíte na kostičky nakrájenou dýni, ideálně k použití na polévku či upečení v troubě.

Řada QUICK&EASY, která už je ochucená, čeká jen na to, až ji vložíte do trouby Autor: Vitalia.cz / Karel Choc

Skvělý způsob, jak si ušetřit v kuchyni práci, je nákup produktů od společnosti Titbit z řady QUICK&EASY. Jde o mixy zeleniny, která už je ochucená, a slouží tak jako ideální základ na vegetariánskou hostinu, případně jako příloha ke grilovanému masu.

Ve stejné řadě najdete i na hranolky nakrájené batáty či zeleninové hranolky do trouby. Kdo nechce špinit příliš mnoho nádobí, může zvolit nákup zeleninové směsi, která už má svoji vlastní hliníkovou vaničku, kterou pošlete do trouby na dvacet minut. A podáváte.

Bylinek jen tolik, kolik potřebujete

A teď už jen dozdobit bylinkami. Jenže nač kupovat celé balíčky nastříhaných bylin, nebo několik v květináčích zasázených rostlinek, když jich potřebuji jen trochu? Variantou je nákup bylinek na váhu. Pestrou nabídku má hypermarket Albert, ovšem jen v Praze v obchodním centru Westfield Chodov. Přiloženými nůžkami si ustřihnete potřebné množství, vložíte do sáčku, zvážíte, platíte, doma zdobíte.

Bylinky si zde můžete nastříhat podle potřeby Autor: Se svolením Albert

Mimochodem právě na Chodově už v září začnou pěstovat bylinky přímo na prodejní ploše prodejny Albert, a to pomocí hydroponie. Stane se tak ve spolupráci s českým startupem GreeenTech, kterého jsme vám nedávno představili jako inovátora v pěstování bylin.