Horečka u dětí? Nedávejte jim půlku léku pro dospělé

Vypadá to logicky. Když má dítě pětačtyřicet kilo a dětské stomiligramové žvýkací nebo cucací pilulky s ibuprofenem nejsou k dostání, tak mu rodič dá půlku růžového ibalginu čtyřstovky. Rozlámané na menší kousky nebo rozdrcené na prášek.

Léky dětem snadno zprotivíte

Rozdrcená tableta má pro děti výraznou pachuť, čímž snadno dojde k tomu, že děti prášek plivou. Následně rodič není schopen přesně říci, kolik účinné látky dítě již pozřelo, upozorňuje na jeden problém Pavla Horáková, lékárnice, která mimo jiné odpovídá na dotazy v poradně webu Lékárna.cz.

Malé děti mají často problém s užíváním tablet, kapslí i tobolek. Pokud mají s jejich polykáním navíc spojený hodně nepříjemný zážitek, příště se dost možná budou zpěčovat předem.

Léky s ibuprofenem pro dospělé mívají často růžovou nebo červenou barvu – potah usnadňuje polykání tablety a tlumí výraznou chuť použitých složek. Při rozpůlení tablety vznikne ostrý okraj, který bude v jícnu nepříjemně dřít a tableta bude hořká.

Co všechno není k dostání? Momentálně se nedají koupit sirupy ani čípky na bolest a horečku u malých obsahující účinnou látku ibuprofen – rodič neuspěje, pokud chce cucací nebo žvýkací tablety Nurofen, pomerančový sirup Nurofen Junior či čípky. Vitalia o tom psala už před několika dny ZDE.





Proč může jeden lék zabrat lépe?

Naštěstí je možné koupit v lékárně adekvátní náhradu za chybějící lék. Na bolest a horečku jsou účinné i léčivé přípravky s obsahem paracetamolu.

Nahrazování léků s ibuprofenem těmi s paracetamolem ale vždycky nemusí vést k tomu, že se dětem uleví. Je možné, že dítěti například zabírá lék s ibuprofenem lépe než s paracetamolem? Ano, možné to je. Ibuprofen má na rozdíl od paracetamolu i protizánětlivý efekt, proto může v některých případech, kdy je přítomen i zánět, zabírat lépe, potvrdila lékárnice.

Nedostatek léků s ibuprofenem navíc znemožňuje střídání léků s touto účinnou látkou s těmi na bázi paracetamolu po čtyřech hodinách, jak se doporučuje při vysoké horečce, kterou není snadné srazit. Pozor na nápad dávat o to více paracetamolu, vyšší dávky mohou poškodit játra. Lepší je srážet horečku pomocí obkladů a zábalů.

V případě, že najdete v domácí lékárničce zbytky léčiv pro děti, je důležité pečlivě zkontrolovat jejich expirační dobu i způsob skladování. Vyhněte se podávání léků s propadlou expirační dobou, které vám doma zbyly od poslední nemoci. Expirovaný lék nemusí být již účinný, upozorňuje lékárnice Pavla Horáková.

Podle informací z internetového obchodu Lékárna.cz by první léky pro děti s účinnou látkou ibuprofen měly být znovu dostupné v průběhu září a další druhy léků pro děti postupně do listopadu. Tento web rovněž nabízí poradenství ohledně volby léků, psát je možné na mail lekarnik@lekarna.cz, odpověď by měla dorazit do 24 hodin.