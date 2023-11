Kam přesně míří jídlo a drogerie z potravinové sbírky? Přispět můžete už tuto sobotu

Za deset let svého fungování se Sbírka potravin stala největší charitativní akcí v Česku a díky ochotným dárcům se podařilo vysbírat 4659 tun potravin, tedy v přepočtu 9,32 milionu porcí jídla, a 595 tun základních hygienických potřeb.

Současná role potravinových bank je v systému pomoci lidem v nouzi mnohem důležitější než kdykoli v minulosti. Je opravdu potěšující, že se nám podařilo vybudovat fungující systém pomoci pro spoluobčany v nouzi. Jejich počet bohužel každým rokem narůstá, podle statistik se v současné době nachází pod hranicí chudoby až 15 procent všech obyvatel České republiky, vyčíslil Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank, a dodal.

Často jde o matky samoživitelky, osamělé seniory či rodiny v krizi. Nejvíce pomůžete nákupem základních trvanlivých potravin a drogerie. Těchto produktů je v potravinových bankách stále nedostatek.





Kam putuje pomoc vybraná při potravinových sbírkách

Za důležité považuje, že se daří rozšířit možnosti darování, ať už počtem obchodů, nebo prodloužením možnosti darovat prostřednictvím on-line. Vedle spolupráce s velkými charitativními partnery spustily potravinové banky také distribuci potravin a drogerie formou přímého prodeje, respektive sítí vlastních výdejních míst. Web Vitalia o tom psal ZDE.





Galerie: Jak vypadá výdejna jídla a drogerie z potravinových bank

Aktuální podzimní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2023 ve více než 2000 prodejnách v rámci celé České republiky. Pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova.

Vše, co nakoupíte, můžete v zapojených obchodech předat dobrovolníkům v zelených zástěrách nebo do označených sběrných boxů, odtud bude nákup převezen do některého ze skladů potravinových bank.

Už od 7. až do 21. listopadu lze také darovat potraviny a drogerii prostřednictvím on-line obchodů Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco. Na darování drogistického zboží se v rámci sbírky soustředí drogistické řetězce dm drogerie, ROSSMANN a Teta drogerie. Do posledního kola Sbírky potravin letos na jaře se zapojilo více než 4000 dobrovolníků z řad zaměstnanců obchodních řetězců i neziskového sektoru.

Více informací na webu Potravinové sbírky

Podpora potravinových bank musí být stabilní, neboť v souvislosti s aktuální ekonomickou situací narůstá počet obyvatel ohrožených chudobou. Jenom letos jsme na podporu potravinových bank přispěli částkou přes 100 milionů korun, a to na jejich provoz i vybavení, vyčíslil ministr zemědělství Marek Výborný s tím, že důležitý aspekt Sbírky potravin představuje i omezování plýtvání potravinami.

Podle ministra je s ohledem na vysoký počet lidí v nouzi důležité rozšíření sbírek o darování nábytku či oděvů, s čímž souvisí i možná diskuze o výši DPH na darování tohoto typu zboží.