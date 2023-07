Výdejny potravinových bank se chystají pomoci padesáti tisícům lidí

Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí spouští projekt Výdejen potravinové pomoci – vznikne jich sto padesát. Budou fungovat buď jako mobilní výdejní místa, půjde vlastně o pojízdné výdejny, nebo na statických místech ve větších městech, kde budou potraviny pravidelně vydávány potřebným.

Potravinové banky budují společnou síť 150 výdejních míst.

Pomoc se tak dostane do míst, kde byla složitě dostupná, nebo osobám, které pomoc potřebují a nedokázaly ji dosud čerpat.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Říčany dlouhodobě spolupracuje s Potravinovou bankou a využívá ji jako jednu z přímých a efektivních forem pomoci klientům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Díky projektu mobilních výdejen potravin se pomoc stane dostupnější. V tomto směru již Říčany jako obec s rozšířenou působností spolupracují s ostatními obcemi, chválí nový projekt například místostarostka středočeských Říčan Hana Špačková.

Za třicet let fungování potravinových bank v České republice vznikl poměrně efektivní systém, který distribuuje neprodejné potraviny a základní hygienické zboží široké skupině lidí v nouzi. Jejich počet rok od roku narůstá a některé sociální skupiny potřebných nebo některá složitě dostupná místa jsme stále nebyli schopni zabezpečit, uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank. Podle něj se dá předpokládat, že nový projekt pomůže více než 50 000 potřebných lidí. Už teď na začátku projektu jsme rozdali potravinovou pomoc 2900 osobám, doplnil Slavíček.

V České republice funguje síť 15 potravinových bank a jejich federace provozuje Logistické centrum pro velké dary. Ve velmi úzké spolupráci s obchodními řetězci, výrobci a pěstiteli jsou neprodejné potraviny distribuovány potřebným. Potravinová pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova, uvedla mluvčí federace potravinových bank Vendula Seifertová.

O tom, kdo má nárok čerpat potravinovou pomoc, rozhodují sociální pracovníci obcí a neziskových organizací, potravinové banky neurčují potřebnost lidí, ale starají se o efektivní distribuci pomoci. Pro osoby ze všech cílových skupin by měl projekt vytvořením sítě výdejních míst po celé zemi přinést zejména rychlé, efektivní, maximálně transparentní a bezpečné poskytnutí potravinové pomoci, a to aniž by k tomu museli využívat sociální služby.

Chtěl bych také vyzvat všechny, kdo pomoc potravinovým bankám třeba zvažují, aby určitě neváhali. Je to způsob, jak přímo podpořit ty nejpotřebnější, kteří se ocitnou ve složitých životních situacích. Zároveň patří velký dík všem, kdo do potravinových bank přispívají, ať už finančně, nebo materiálně, vyzval a zároveň poděkoval Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí.





Asi nejznámějším způsobem, jak se každý může zapojit do nákupu jídla pro potravinové banky, je jarní a podzimní sbírka potravin – v jejím rámci je například možné udělat nákup ve stovkách zapojených supermarketů a rovnou ho odevzdat přítomným dobrovolníkům. Zároveň je možné dělat i nákupy on-line. Další kolo této sbírky proběhne letos na podzim, přesné datum ještě známo není.

Galerie: Takhle se sbíraly potraviny například na jaře 2022