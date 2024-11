Poruchy erekce potkají polovinu mužů po padesátce. Kdy je to na doktora?

„Potíže s dosažením a udržením potřebného ztopoření mohou někdy pociťovat i muži, kteří netrpí erektilní dysfunkcí spojenou s některou ze zdravotních příčin. Je potřeba mít na mysli, že erekce je fyziologickou reakcí na sexuální vzrušení. A pokud je toto vzrušení něčím narušeno či znemožněno, logicky to ovlivňuje také erekci,“ vysvětluje Marek Broul, primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a lékař Urologického oddělení nemocnice Litoměřice.

Když je příčinou stres nebo stud

A jaké jsou nejčastější příčiny toho, že to nejde, a přitom k tomu není žádný zdravotní důvod? Většinou jde o únavu – tělesnou, velmi často ale také různé formy psychického vypětí.

Do hry mohou vstoupit i různé obavy, zda muž odvede dobrý výkon, nervozita, stud, nebo tréma. Takové situace většinou nevyžadují návštěvu lékaře. Nejsou-li potíže dlouhodobé nebo se neopakují příliš často, dokáže si většina mužů sama pomoci i bez léků. Na druhou stranu může být i v takových případech užitečným řešením krátkodobá medikace.

„Potíže s erekcí psychogenního původu vidíme nejčastěji u mladých mužů – dejme tomu ve věku 18 až 30 let. Běžně zažívají ranní erekce, masturbace jim taky nedělá potíže. Ale pokud se ještě dostatečně nenaladili na novou partnerku, na začátku selhávají, neboť nad tím moc přemýšlí. V takových případech může stačit rozhovor, který muže povzbudí k tomu si otevřeně s partnerkou promluvit o své nervozitě. Tím se uvolní,“ říká doktor Broul.





„Řešením také může být, že vybere třeba jedno balení léků a vrátí se mu jistota, že erekce funguje. Dál už pak léky nepotřebuje. Poruchy organického původu jsou nejčastější u padesátníků a starších, bývá to způsobeno hlavně úbytkem testosteronu, a to vyžaduje zase jiné léky,“ doplňuje.

Ne vždy za to může testosteron

U mužů po třicítce nebo čtyřicítce se Broul často setkává s tím, že mají z internetu načtené informace o příznacích úbytku testosteronu a následně mu připisují všechny svoje problémy včetně těch s erekcí. Stěžují si také na únavu a celkovou ztrátu chuti na sex – typicky tvrdí, že po práci už nemají sílu na nic.

„Je opravdu takový trend – hlídat testosteron a svalovat na pokles jeho hladiny různé problémy, kde je příčinou spíš nezdravý životní styl. Na rovinu, někdo je prostě líný od přírody a jeho testosteron je v pořádku. Hladina testosteronu se musí pečlivě vyšetřit, a pokud je opravdu nízká, není problém léčba náhradou hormonu. Ale nic se nemá přehánět. Pokud je hladina hormonu v normě, člověk by se měl zamyslet i nad tím, jak jí, spí, zda se hýbe, zda nemá nadváhu…,“ nabádá sexuolog.

Určitá věková hranice, kdy opravdu mužům dochází testosteron, je podle lékaře kolem padesátky, a je přitom velmi důležité, jak tuto situaci jedinec individuálně vnímá. Stejně jako pro někoho nemusí být snížená aktivita na obtíž, naopak může znamenat velký problém pro muže aktivního nejen sexuálně, ale i ve sportu či jiných koníčcích.

„Pak je samozřejmě potřeba testosteron dodat. Do ordinací chodí i mladí kluci žadonit o doplnění hormonu, protože ho užívá kamarád, rostou mu svaly a oni by chtěli taky… ale to opravdu není důvod k léčbě,“ směje se doktor Broul.

Někdy to bez léků nejde

Někdy je ale skutečně podání léků na místě. Kromě diagnostikovaného úbytku testosteronu může totiž za erektilní dysfunkcí stát hypertenze či jiné kardiovaskulární potíže, cukrovka, obezita, užívání některých léků a také návykových látek, včetně alkoholu a kouření. A v těchto případech už léčivé přípravky bývají nutné.

Příčinu by měl vždy stanovit lékař a Broul povzbuzuje muže, aby se nestyděli vyhledat sexuologa, když je něco trápí. „Je škoda, když začne chlap řešit problém se erekcí až třeba po pěti letech. A pak utrácí za různé léčitele, kupuje nefunkční nebo nebezpečné padělky Viagry na internetu… Přitom stačí třeba dvě vyšetření a naprosté většině mužů máme co nabídnout. Hlavně ať se vyhnou kupování jakýchkoliv pilulek s neznámým původem a složením,“ varuje.

Jak probíhá vyšetření erektilní dysfunkce Základem je důkladná anamnéza a fyzikální vyšetření.

Při fyzikálním vyšetření se lékař zaměřuje na oblast pánve a zevního genitálu.

Pro diagnostiku je dále potřeba vyšetření penisu v klidu i při erekci (vyvolané podáním vasoaktivní látky).

Nedílnou součástí diagnostiky erektilní dysfunkce je ultrazvukové vyšetření a měření cévních průtoků. Jde o bezbolestné a neinvazivní vyšetření.

Další vyšetřovací metody, jako např. rentgenová vyšetření s aplikací kontrastní látky, se provádí pouze výjimečně.

Co dalšího může pomoci?

A co dalšího může pomoci kromě léků? Možností je také injekční aplikace účinné látky přímo do topořivých těles. Nejde ale o nijak příjemný zákrok. A existují také chirurgická řešení, jako je trvalá implantace tzv. penilních protéz, které jsou buď částečně ohebné, nebo nafukovací. V neposlední řadě se pak nabízí i léčba rázovou vlnou.

Vhodným doplňkem léčby, ale také pomocí v situaci, kdy se dysfunkce objeví jako důsledek stresu, mohou být pomůcky volně dostupné v sexshopech. Nejčastěji jde o kombinaci vakuové pumpy, která pomůže dosáhnout potřebného prokrvení penisu, a erekčního kroužku, který pomáhá ztopoření udržet, popisuje Michal Večeřa z online sexshopu YOO.cz.

Je však důležité je používat správně a s ohledem na bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k poškození tkáně. Také by se o jejich použití měli poradit s lékařem kardiaci, lidé s poruchou srážlivosti krve nebo po operacích a ozařování v pánevní oblasti.

