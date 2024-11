Papírové letáky budou zpoplatněny, může jít o desetník za kus

Letáky se zmenšují, řetězce jich vydávají méně. Našly nové způsoby, jak informovat o slevách, psali jsme loni touto dobou. Řetězce se začaly soustředit kromě tištěné verze slev na distribuci letáků formou QR kódů nebo zasíláním skrze aplikaci WhatsApp.

Blíží se teď definitivní konec kroužkování v papírových letácích?

Čtvrtinu lidí letáky obtěžují

Ministerstvo životního prostředí si nechalo zpracovat průzkum veřejného mínění u agentury Ipsos. Podle něj dostávají letáky téměř tři čtvrtiny domácností, přibližně čtvrtina lidí považuje tištěné letáky za obtěžující. Necelá pětina Čechů přitom na schránku umístila upozornění, že o ně nemá zájem. Více než 80 procent lidí souhlasí, že by letáky měly cíleně chodit do schránek jen těm, kteří o ně stojí.





„Každá domácnost v Česku dostane ročně až 400 nevyžádaných letáků, které mnohdy končí rovnou v kontejnerech na papír. Dnes náklady na jejich odstranění nesou výhradně obce a výrobci na ně nijak nepřispívají. To je praxe, kterou chceme opustit, aby obce získaly příspěvek na nakládaní s odpady a v konečném důsledku ušetřily peníze občanům, kteří nevyžádanou reklamu platí,“ dodává David Surý, vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí. Podle ministerstva přitom odložené letáky v současné době tvoří 20 až 30 procent objemu modrých popelnic.

Cestou snížení odpadu je cílené oslovení těch, kteří o leták mají zájem, a zavedení recyklačního poplatku pro distribuční firmy, které reklamní materiály dodávají do schránek nebo obchodů.

Letáky nezrušíme, slibuje ministr

„Považujeme za správné, aby každý výrobce obalu a výrobku za recyklaci zaplatil tak, jako je to například u mobilních telefonů nebo pneumatik. Férovou cenu za letáky by měli platit distributoři a musí pokrýt skutečné náklady na jejich odvoz a zpracování,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík. V žádném případě ale nehodlá letáky zakázat, a to i kvůli seniorům.

„Bezmála polovina seniorů je offline, to znamená, že se v digitálním světě nepohybují a využívání slevových reklamních letáků v papírové podobě je pro ně zásadní. Z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat agenturou Nielsen, vyplývá, že papírové letáky jsou důležité pro 77 procent seniorských domácností,“ říká předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.

Obce se radují, obchodníci bouří

Obce nad návrhem Ministerstva životního prostředí jásají, ulevily by svému rozpočtu, kdo ale rozhodně rád není, je Svaz obchodu a cestovního ruchu. „Opomíjím teď skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě prokazuje totální neznalost tržního prostředí reklamních letáků. Nemohu však nechat bez povšimnutí, že pan ministr Hladík chce zdanit reklamní letáky, a ještě říká obchodníkům, jak by v budoucnu měli postupovat při jejich distribuci,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Podle Pavla Březiny, předsedy představenstva Asociace českého tradičního obchodu, dnes stojí doručení jednoho letáku zhruba 50 haléřů. V případě adresného doručení jde o částku 10 korun za kus nebo více. „To je zdražení o 2000 procent. Ministr Hladík dává jako příklad efektivnější cílení na seniory. Pokud by měly chodit letáky seniorům adresně, pravděpodobně si je budou muset předplácet jako nyní některé jiné tiskoviny. Opravdu chce pan ministr zatížit seniory dalším takto nesmyslným poplatkem?“ ptá se Březina.

Zdraží obchody kvůli letákům?

Už teď je ale jisté, že recyklační poplatek zdraží výrobu letáků, což pravděpodobně povede k omezení jejich distribuce. Je také možné, že obchodníci, kteří si letáky nechávají tisknout, tyto náklady promítnou do svých cen.

Výše poplatku za leták, kterou by distributoři, respektive obchodníci měli platit, aktuálně není v návrhu zákona uvedena, měla by být upřesněna později. Objevují se informace o tom, že by mělo jít o deset haléřů za leták, případně dva a půl až tři tisíce za tunu letáků.