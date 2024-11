Ulcerózní kolitida může propuknout náhle a bez varování. Projevuje se průjmy i bolestí břicha

Kvíz: Co všechno víte o zdraví, lidském těle, virech a bakteriích?

Že na viry nejsou potřeba antibiotika a že spousta nakažlivých chorob se šíří skrz neumyté ruce, to nejspíše víte. Ale tušíte, která nemoc způsobená bakteriemi je na světě vůbec nejčastější, co jsou to adenoidy a jak se říká růstovému hormonu?