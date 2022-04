Sexuoložka Petra Vrzáčková se ve své praxi setkává s ženami, které trápí ztráta chutě na sex. Důvody, proč se nedokáží v náruči svého partnera uvolnit a užít si intimní chvíle, jsou různé. Někdy traumata z minulosti, dost často nedostatek sebelásky.

Někdo nemá chuť na sex odjakživa, a i to je v pořádku. Jinému se sexuální touha vytratí v průběhu života. Na začátku vztahu může žena stát o sex často, a když se pak dostane do určité normy, může být partner překvapen a ptát se, jak je možné, že dřív chtěla dvakrát denně a nyní jí to stačí jen jednou týdně? Podle lékařky je důležité o své touze, fantaziích, ale i obavách mluvit, a to ideálně právě s partnerem.

Co to vlastně je, to libido?

Jung považoval libido za životní energii, kterou vkládáme do různých sfér našeho života, ať už do vztahu, do práce, do dětí, nebo do sexu. V dnešní době používáme výraz libido ve smyslu sexuální touhy. To znamená, že máme chuť být s někým intimně, být s někým vzrušení a prožívat uspokojení.

Pokud tedy vkládáme libido, určitou energii, do něčeho jiného, tak nám v sexuální rovině bude chybět?

Řada mých klientek přichází v situaci, kdy vkládají velkou část své energie do dětí, do práce a do svých zájmů. Vlastně už nemají prostor na sexuální fantazírování. Přestávají vnímat svou ženskost a smyslnost.

Liší se v tom nějak od mužů?

Podle velkých studií zhruba dvě třetiny žen neprožívají spontánní sexuální touhu, jako to bývá u většiny mužů, kteří mají desetkrát víc testosteronu. To znamená, že ženy začnou být vzrušené až poté, co dostanou ty správné erotické impulsy. Pak se u nich sexuální touha a vzrušení probudí, chtějí pokračovat a chtějí dosáhnout svého uspokojení. Nemívají tak často spontánní touhu ve stylu: „Hele, já mám dnes chuť na sex.“ Většina žen (ale i mužů) potřebuje být před sexem v dobrém, uvolněném rozpoložení.

Co mohou být například ony erotické impulsy?

To je velmi důležitá otázka. U mužů to může být tak, že muž sáhne ženě na prsa nebo do klína a je vzrušený. Od svých klientek vím, že jejich erotické impulsy jsou zcela jiné. Například když se svým partnerem stráví hezké odpoledne nebo že si spolu povídají a on při tom nekouká do telefonu nebo na televizi. Zkrátka když ví, že má o ně muž zájem a není to prvoplánové: „Teď na tebe budu chvilku hodný a pak budeme mít sex.“ Žena ten zájem musí opravdu cítit. Tím se dokáže naladit a přemýšlet víc jako žena, a ne jako matka, manažerka domácnosti nebo uklízečka.

Velmi také pomáhá, když pár dělá věci společně. A tím, jak si vzájemně pomáhají a komunikují, se mohou dostat do takového rozpoložení, až se postupně ze zahrady nebo kuchyně přesunou plynule do ložnice.



Autor: Vitalia.cz / Karel Choc Ke ztrátě libida může dojít z různých důvodů. „Pokud ženu snížené libido trápí a chce s tím něco dělat, tak může, ale pozor! Ne kvůli společnosti nebo partnerovi, ale především kvůli sobě,“ říká sexuoložka Petra Vrzáčková

Jak velkou roli hraje, pokud se necítíme ve svém těle dobře?

Ve chvíli, kdy se žena sama se sebou necítí dobře, tak se nemá ráda; a když se nemá ráda, tak vlastně ani nedovolí ostatním lidem, aby ji měli rádi. Pokud se sama sebe nerada dotýká, tak si těžko bude užívat dotyky od někoho jiného. Stejně tak nebude věřit svému partnerovi, i když jí bude neustále opakovat, jak je krásná, pokud si to sama nemyslí. Mělo by to tedy začínat od nás samotných, že se sebou máme hezký vztah.

Což může být hned vedle hormonálních změn důvodem, proč se ztráta libida u některých žen objevuje po porodu, kdy se žena zkrátka necítí dostatečně hezká a přitažlivá?

Zpátky do „normálu“, na který byla žena zvyklá, se její tělo po porodu vrací postupně. Někdy to trvá dva roky, někdy se to už ani nepovede. Ale i v těchto případech lze něco udělat. Ve chvíli, kdy se ještě necítí úplně komfortně, že ještě není tak fit, jak by si přála, tak se pořád může svým způsobem sama pro sebe zkrášlit. Ať už tím, že se hezky nalíčí a použije příjemný parfém, použije na celé tělo příjemný krém, nebo si koupí prádlo, ve kterém se bude cítit sexy. Pak může i svému partnerovi tuto svoji sexualitu ukázat, bez ohledu na to, zda má po těhotenství stále vytahané břicho.

Pomáhá to obecně? Měly by se tedy ženy i doma upravovat a nechodit třeba v teplácích?

To je individuální. Pokud jsem si vědoma toho, že dokážu více sexuálně smýšlet ve chvíli, kdy cítím, že mi to sluší, kdy mám hezké vlasy nebo jsem hezky oblečená, tak není důvod, proč bych doma měla chodit jenom v teplácích. Někdo se ale může i v nich cítit dobře nebo se nepotřebuje pro probuzení své sexuální touhy hezky obléknout.

To samozřejmě platí i oboustranně. Třeba teď v době covidu, kdy mnozí zůstali doma, tedy přestali chodit do kanceláře, na obědy, na schůzky… A přestali proto o sebe pečovat.

Projevilo se to nějak na naší sexualitě?

Určitě je část párů, jejichž sexualita se zhoršila. Mluvím o těch, kteří byli zvyklí nabudit své libido tím, že si spolu někam vyšli, ať už do restaurace, nebo třeba na koncert. S tím právě souvisí i to, že se hezky upraví a obléknou. Pokud to dlouhodobě chybí, začínají strádat. Dalším problémem bylo, že pro sebe neměli tolik prostoru a přibyly další starosti, například péče o děti byla intenzivnější.

Pak je ale část párů, které naopak během covidu sexualitu využily, protože nemusely jezdit do práce nebo běhat po školkách, školách a kroužcích a měly víc čas na sebe vzájemně. Trávily víc času společně třeba v dílně nebo na zahradě. Některé páry opravdu nepotřebují stimulaci v podobě restaurace, aby se sexuálně nabudily.

Jak velký vliv má na libido naše pracovní vytížení? Liší se u mužů a u žen?

Hodně záleží na tom, zda sex bereme jako ventil. Tedy když hodně pracuji, tak potřebuji i hodně sexu, díky kterému se odreaguji a dostanu ze sebe stres.

Pak je skupina lidí, a to jak mužů, tak žen, kteří potřebují být na sex psychicky v klidu. Kde má žena, která od rána do večera pracuje, pak se stará o domácnost a o děti, sehnat nějakou sexuální fantazii? To je velmi obtížné. V mozku už pro to není kapacita.

Takhle to vypadá, jako by naše libido ovlivňovala víc psychika než hormony…

Ono je to propojené. Stresový hormon totiž dokáže udělat své. Stejně tak jako sexuální hormony ve fázi premenstruační tenze nebo po menopauze. Protože, ať chceme, nebo nechceme, estrogen, ale i testosteron, které máme i my ženy, jsou dost podstatné pro to, abychom cítily chuť na sex. Jsou-li tyto hormony ve velmi nízkých hladinách, tak je přirozené, že i sexuální touha klesá.

Hormony jsou navíc velmi důležité pro výživu naší sliznice na vulvě, která vlivem jejich nedostatku může být křehká a slabá, lubrikace přichází pomaleji, nebo k ní dokonce nedochází vůbec, naopak přichází bolest. V tu chvíli není sex příjemný. Pokud žena párkrát zažije při sexu bolest, tak pak už je pro ni těžší probudit znovu touhu.

S hormonálními problémy se ale přece dá něco dělat…

V první řadě je velmi důležitá diagnostika. Tedy nechat si nabrat hladinu hormonů a pak se bavit o tom, co je ženě nejbližší přirozeně. Protože jsou ženy, které na rovinu řeknou, že se hormonů bojí, a odmítnou je. Takovým ženám lze vysvětlit, že existují i lokální hormonální preparáty, jejichž používání není nijak rizikové, a naopak mají velmi dobrou schopnost vyživit sliznici. Hormony mohou být i kombinované, tedy celkové i lokální.

Je pravda, že pro mírné dysbalance, třeba po zánětech v pochvě, není důvod ihned aplikovat hormonální léčbu. Ženy mohou zkoušet různé bylinky, kyselinu hyaluronovou, léčebné konopí nebo řadu lubrikantů.

Na druhé straně ve chvíli, kdy dlouhodobě plně kojím nebo jsem po přechodu a můj zdroj estrogenů není nic moc, tak nemá smysl se roky trápit s kyselinou hyaluronovou nebo bylinkami, ale použít medikaci, která funguje a jejíž vedlejší účinky nejsou nijak znepokojivé a nemusíme se jich bát.

V souvislosti s libidem se hodně mluví o některých potravinách, které ho zvyšují. Vy sama jste zmínila bylinky. Opravdu to může fungovat?

Řada bylinek má dobrý vliv na náš organismus. Vždyť již od nepaměti žili lidé v souladu s bylinkami. Tady je ale důležité vybrat si opravdu dobrý zdroj. Obrátila bych se tedy na specialisty, kteří nabízejí bylinky s vysokou koncentrací látek v čisté formě. Spousta přípravků v lékárnách se sice pyšní tím, že v sobě mají třeba léčebné konopí, pupalku nebo ženšen, ale pokud se podíváte na složení, tak zjistíte, že je ho tam jen skutečně malé množství. Řekla bych, že pak mají spíš placebo efekt. Člověk tedy nemůže očekávat, že když si takový ženšen koupí, tak pak bude mít super sexuální život.

Další nehormonální možností je přírodní olejogel. Jak funguje a v jakém případě byste ho doporučila?

V současné době je na trhu novinka v podobě olejogelu s léčebným konopím a dalšími látkami, které podporují lubrikaci, prokrvení v oblasti vulvy a pochvy, relaxaci svalů pánevního dna. Je vhodný především v případě poruch vzrušivosti, nedostatku lubrikace a u bolestivých stavů (vaginismus, bolesti při styku).

Je chuť na sex, zejména v mladším věku, něco přirozeného a v případě, že chybí, tak by nás to mělo znepokojovat?

Sex skutečně patří mezi základní kvality života a ano, většina lidí má v určité míře chuť na sex. To ale neznamená, že je to pravidlo. Ve chvíli, kdy mladá zdravá holka nemá chuť na sex a netrápí ji to, tak je nejdůležitější jí říct, že je to zcela v pořádku. Skutečně jsou tu lidé, kteří nemají sexuální potřeby a není to vlivem partnerských konfliktů, nemocí nebo traumat. Mají to tak od přírody dané.

Bohužel je pak větší problém v okolí, které dívce předhazuje, že ještě nemá kluka, nebo jí pak partner nezájem o sex vyčítá. Zdrojem konfliktů může být i partnerský nesoulad. Ve chvíli, kdy muž chce sex třikrát do týdne a žena dvakrát za měsíc.

Z mé praxe bych řekla, že to v tomto věku často bývá způsobené negativní sexuální výchovou, když dívky v mládí slýchávaly: „Sex je špinavý, nedělej to! Je to jen pro potěšení chlapa,“ apod.

Nebo nějaká forma sexuálního zneužívání, což bohužel není nic vzácného. Pokud se to neošetří včas, musí žena absolvovat mnoho let psychoterapie, aby měla ráda své tělo, a teprve pak to začne fungovat.

Pokud ženu snížené libido trápí a chce s tím něco dělat, tak může, ale pozor! Ne kvůli společnosti nebo partnerovi, ale především kvůli sobě. Musí zjistit, co ji činí spokojenější, aby měla vůbec prostor sexuálně přemýšlet.

To znamená vyhledat odbornou pomoc sexuologa?

Ne nutně. Někdy pomůže i kamarádka. Spousta žen si dokáže najít dobrý zdroj literatury. Také je dnes řada podpůrných skupin v rámci rozvoje ženskosti, sebepéče a sexuality. Ženám hodně pomáhá, pokud se o tématu mluví. Říct partnerovi, že by s ním chtěla mít sex, ale potřebuje na to mít klid. Jak to udělat, aby je při tom nepřekvapily děti. Hezký sex mohou mít rodiče i dopoledne, kdy jsou děti ve škole nebo ve školce. Mluvit o situaci zcela otevřeně, protože tohle není vůbec vzácné. Využít zdroje hlídání o víkendech, aby ti dva spolu mohli být zase jako muž a žena, a ne jen jako rodiče.

Pokud ale vše zorganizují, a ono to stejně nezafunguje?

Samozřejmě to neznamená, že by pak měli být pod tlakem. „Teď jedem spolu na víkend a musí být sex hned třikrát…“ To nás může vyděsit.

Další cesta by měla být za gynekologem, pokud se s ním ale dá o sexu mluvit a žena mu důvěřuje. Minimálně však zjistí, zda je vše v pořádku po hormonální stránce a zda sliznice na vulvě nemá nějaký problém. Vliv na libido mohou mít i hormonální hladiny štítné žlázy nebo užívání antikoncepce. Což ale nechci paušalizovat, mnohé ženy užívají antikoncepci roky a nemají s libidem problémy, naopak. Pokud je vše ze zdravotního hlediska v pořádku, tak pak už je vhodné navštívit sexuologa a vše s ním probrat.

Pokud se totiž problém nepodchytí včas, tak se opravdu může stát, že za mnou přijdou páry, které nesouloží pět nebo šest let jen proto, že mají děti. To mi přijde jako velká škoda, protože je to řešitelné. Musejí ale opravdu chtít oba, být kreativní v tom, jak to zařídit, a také si uvědomit, že je v pořádku, když chvilku děti nejsou doma přítomné. Někteří rodiče dávají maximum své energie do dětí, ale to už jsme zpět na začátku u Junga.