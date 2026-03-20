Problémy s pánevním dnem prozradí zácpa či inkontinence, říká fyzioterapeutka

Anna Dvořáková
Dnes
Fyzioterapeutka Pavla Ptáčková
Autor: Jan Vaca, Internet Info
Pánevní dno většinou řeší ženy, mají ho ale i muži a i jim může působit potíže. Projeví se bolestmi celé oblasti pánve, kyčlí či zad. A nebo také zácpou či problémy s močením. Než se ale bezhlavě vrhnete do cvičení, nechte se vyšetřit. Možná se budete muset nejprve naučit ho uvolnit, řekla v podcastu 120 na 80 fyzioterapeutka Pavla Ptáčková.

Pojem pánevní dno označuje skupinu svalů na spodině naší pánve. Celé to vypadá jako houpací síť, která podpírá trup. „Má celou řadu funkcí: sexuální, kontinenční, tedy že souvisí s vyprazdňováním, hraje důležitou roli i v dýchání, protože funguje v opozici vůči bránici. U žen má ještě velmi důležitou funkci v souvislosti s těhotenstvím a porody,“ řekl v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz fyzioterapeutka Pavla Ptáčková, zakladatelka kliniky Mint Terapie,

Celý podcast si můžete poslechnout zde:

0:00/

Pánevní dno mají všichni, ženy i muži, a dokud jim nezačne dělat potíže, většinou o něm ani nevědí a nijak ho neřeší. Když ale „není úplně ve formě“, brzy to poznáme. Problémy zahrnují třeba inkontinenci, kdy moč může až samovolně odcházet. „Takový nenápadnější příznak ale může být třeba to, že když dlouho sedíte v kanceláři, bolí vás najednou kostrč. A když se zvednete, musíte se trošku rozchodit,“ přiblížila Ptáčková.

Dalšími ukazateli jsou obecně bolesti v oblasti pánve, kyčlí, spodních zad. Typická je i chronická zácpa. Zvýšené napětí v pánevním dnu může způsobovat neoptimální průchod stolice střevy.

„Ženám pánevní dno ovlivňuje život více, ať už je to stran menstruačního cyklu, v období těhotenství, po porodu nebo v období menopauzy. Setkáváme se s ním spíš než muži, i když ani jim se problémy nevyhýbají. Typický pacient je člověk, který má problémy s prostatou, je třeba po rakovině prostaty,“ vysvětlila fyzioterapeutka.

Pokud chceme své pánevní dno začít jakkoliv řešit, vždycky je nejlepší nejdřív zajít k fyzioterapeutovi. „Tady bych udělala takový vykřičník. Pokud se někdo chce s vervou pustit do cvičení pánevního dna, nejdřív navštivte odborníka, ideálně právě fyzioterapii zaměřenou na pánevní dno. Nejdřív potřebujeme vědět, v jaké kondici to svalstvo je a na základě toho můžeme doporučit nějaké cílené cvičení. A možná můžeme i demitizovat jednu takovou věc, která se často v médiích objevuje, a to je to, že máme všichni pánevní dno posilovat. My velice často zjistíme, že pánevní dno jako takové, ty svaly, jsou vlivem stresu a různých zátěžových situací a operací až příliš napjaté. A my ho musíme nejdřív umět uvolnit, zrelaxovat,“ upozornila Pavla Ptáčková.

Jak pánevní dno správně cvičit, jak vypadá prohlídka na fyzioterapii, jak může stav pánevního dna ovlivnit porod a šestinedělí i jaké činnosti běžného života ho nejvíc namáhají? I o tom mluvila fyzioterapeutka Pavla Ptáčková v podcastu 120 na 80.

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Související články



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Benefity z pohledu pracovněprávního a daňového

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Vrácení kauce s úroky může být sporné. Pomůže jasná smlouva

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Vlnařský „punk“ z Beskyd: Když se z dětského snu stane řemeslo

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nechoďte na internet
PODCAST
