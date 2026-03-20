Problémy s pánevním dnem prozradí zácpa či inkontinence, říká fyzioterapeutka

Pojem pánevní dno označuje skupinu svalů na spodině naší pánve. Celé to vypadá jako houpací síť, která podpírá trup. „Má celou řadu funkcí: sexuální, kontinenční, tedy že souvisí s vyprazdňováním, hraje důležitou roli i v dýchání, protože funguje v opozici vůči bránici. U žen má ještě velmi důležitou funkci v souvislosti s těhotenstvím a porody,“ řekl v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz fyzioterapeutka Pavla Ptáčková, zakladatelka kliniky Mint Terapie,
Pánevní dno mají všichni, ženy i muži, a dokud jim nezačne dělat potíže, většinou o něm ani nevědí a nijak ho neřeší. Když ale „není úplně ve formě“, brzy to poznáme. Problémy zahrnují třeba inkontinenci, kdy moč může až samovolně odcházet. „Takový nenápadnější příznak ale může být třeba to, že když dlouho sedíte v kanceláři, bolí vás najednou kostrč. A když se zvednete, musíte se trošku rozchodit,“ přiblížila Ptáčková.
Dalšími ukazateli jsou obecně bolesti v oblasti pánve, kyčlí, spodních zad. Typická je i chronická zácpa. Zvýšené napětí v pánevním dnu může způsobovat neoptimální průchod stolice střevy.
„Ženám pánevní dno ovlivňuje život více, ať už je to stran menstruačního cyklu, v období těhotenství, po porodu nebo v období menopauzy. Setkáváme se s ním spíš než muži, i když ani jim se problémy nevyhýbají. Typický pacient je člověk, který má problémy s prostatou, je třeba po rakovině prostaty,“ vysvětlila fyzioterapeutka.
Pokud chceme své pánevní dno začít jakkoliv řešit, vždycky je nejlepší nejdřív zajít k fyzioterapeutovi. „Tady bych udělala takový vykřičník. Pokud se někdo chce s vervou pustit do cvičení pánevního dna, nejdřív navštivte odborníka, ideálně právě fyzioterapii zaměřenou na pánevní dno. Nejdřív potřebujeme vědět, v jaké kondici to svalstvo je a na základě toho můžeme doporučit nějaké cílené cvičení. A možná můžeme i demitizovat jednu takovou věc, která se často v médiích objevuje, a to je to, že máme všichni pánevní dno posilovat. My velice často zjistíme, že pánevní dno jako takové, ty svaly, jsou vlivem stresu a různých zátěžových situací a operací až příliš napjaté. A my ho musíme nejdřív umět uvolnit, zrelaxovat,“ upozornila Pavla Ptáčková.
Jak pánevní dno správně cvičit, jak vypadá prohlídka na fyzioterapii, jak může stav pánevního dna ovlivnit porod a šestinedělí i jaké činnosti běžného života ho nejvíc namáhají? I o tom mluvila fyzioterapeutka Pavla Ptáčková v podcastu 120 na 80.