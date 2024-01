Haluxy a ploché nohy se dají vycvičit, sbírání ponožek nohou ale nemá smysl. Cvičení musí vypadat jinak

Pokud jde o to, s jakými patologiemi chodidel se fyzioterapeuti nejčastěji setkávají, je potřeba rozlišit, zda jde o děti, nebo o dospělé pacienty. U dospělých jsou nejčastější haluxy neboli vbočené palce, se kterými se pojí také kladívkové prsty, bolesti středu chodidla či patní ostruhy.

„S dětmi pak rodiče přicházejí nejčastěji proto, že jim laicky řečeno padají kotníky, což popisujeme jako valgozitu patní kosti. Dále pak proto, že jim bylo u lékaře řečeno, že mají plochou nohu, případně u dětí, které hodně sportují, řešíme bolesti v oblasti pat,“ přiblížila fyzioterapeutka Soňa Barvenčíková (Fyzionožka.cz) v dalším díle podcastu 120 na 80.





Diagnóza plochá noha je podle ní nadužívaná. „Po vyšetření plochonoží často nezjistíme a vidíme patologii v jiné části chodidla,“ řekla. Klasická diagnóza plochá noha však znamená, že talus, jedna ze zánártních kostí, doopravdy padá směrem dolů.

Fyzioterapeutka Soňa Barvenčíková Autor: Soňa Barvenčíková

„To v ordinaci často nevídáme. Bývá to zaměňováno právě se zvýšenou valgozitou kotníku, kdy vidíme, že patní kost je více vbočená a táhne vnitřní hranu chodidla. Na první pohled je tak vnitřní hrana jakoby blíž podlaze a může pak vznikat dojem ploché nohy,“ vysvětlila Barvenčíková s tím, že při následném vyšetření na podoskopu se klenba případně naznačí.

V potaz se při vyšetření musí brát i věk dítěte, protože až třeba do dvou let, ale i déle, je kolem středu chodidla tukový polštář. „Je zapotřebí hodnotit, jestli pohybový návyk a funkce chodidla odpovídá tomu, co by dítě mělo umět.“ Když už se tzv. plochá noha, nebo tedy valgózní kotníky, potvrdí, je na místě začít cvičit. Strčit do boty vložku není ideální, protože to neřeší samotnou příčinu problému.





Klasicky se jako cvik uvádí například sbírání ponožek nebo tužek ze země jen za pomoci prstů u nohou. Jenže tenhle cvik zrovna fyzioterapeutka úplně nedoporučuje. „Posilují se při něm jen krátké svaly nohy a funkce prstů, ale klenbu na noze tvoří dlouhé svaly. Sval začíná na lýtku a jeho šlacha se upíná až do chodidla. Pokud budu sbírat věci a krčit prsty, tak tyhle důležité svaly necvičíme,“ vysvětlila.

Při cvičení se tak máme spíše zaměřit na cvičení celého těla. „Inspirujeme se v psychomotorickém vývoji dítěte, takže využíváme různé pozice na čtyřech, v šikmém sedu, ve stoji, v nákroku… Třeba si s dětmi házíme, přetlačujeme se o různou věc, přitahujeme se. Vyberu nějakou pozici a vidím reakci celého toho těla až dole na té plosce,“ popsala Barvenčíková.

Fyzioterapeutka v podcastu 120 na 80 mluvila i o dalších vadách chodidla, ale například i o tom, jak o naše nohy pečovat nebo jaké pomůcky si domů pořídit.