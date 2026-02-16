Menstruace nemusí bolet. Pomoci může fyzioterapie

Hlavní je důkladné vyšetření, aby se vyloučila gynekologická onemocnění, myomy či cysty. Pak je možné hledat řešení. Například pomocí fyzioterapie.
„Děloha je speciální druh svaloviny, která se při menstruaci mírně stahuje, aby z těla vypudila starou děložní sliznici. Právě tyto stahy způsobují menstruační bolesti. Čím vyšší je děložní sliznice, tím mohou být bolesti intenzivnější. Ženy se silnějším menstruačním krvácením proto častěji trpí výraznějšími bolestmi,“ popisuje doktor Marcel Štelcl, vedoucí lékař reprodukční kliniky ReproGenesis.
Mírné pobolívání v podbřišku v prvních dnech menstruace je běžné a úplně normální. „Pokud se však křečovité bolesti objevují spíše ke konci menstruačního cyklu nebo intenzita bolesti s každou menstruací dlouhodobě roste, je potřeba vyhledat lékaře. Základem je gynekologické vyšetření, případně ultrazvuk,“ říká doktor Štěpán Machač, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.
Křeče, nevolnost i migréna
A co si představit pod pojmem bolestivá menstruace? Co je už ona hranice, kdy je to moc? Odborníci to popisují jako silné křeče v podbřišku a pulzující či ostrou bolest, která vystřeluje do třísel a páteře. Žena může také trpět nevolností, může dokonce i zvracet, mít pocit na omdlení nebo záchvat migrény. Tyhle problémy se přitom týkají 50 až 70 procent žen.
„U části z nich je bolest natolik silná, že výrazně ovlivňuje jejich každodenní fungování. Častější bývá u mladších žen, ale rozhodně se nevyhýbá ani ženám po porodech nebo ženám ve zralejším věku,“ uvedla pro Vitalia.cz fyzioterapeutka a zakladatelka kliniky MINT Terapie Pavla Ptáčková.
Ženy s bolestivou menstruací mají často mnohé společné. Podle Ptáčkové mají zvýšené svalové napětí v oblasti pánve a břicha, mají hůř pohyblivé tkáně, například kvůli jizvám nebo srůstům, a také citlivější nervový systém. „Významnou roli hraje také dlouhodobý stres, únava a nedostatek prostoru pro regeneraci. Ne vždy tedy jde o ženy s konkrétním gynekologickým onemocněním, ale velmi často jde o celkovou nerovnováhu v těle, která se následně promítá i do menstruačního cyklu,“ dodala fyzioterapeutka.
Není bolest, jako bolest
Přestože vyjmenované potíže mohou být velmi limitující, řada žen svůj problém zlehčuje a bere bolestivou menstruaci jako tzv. daň za ženství. Vezmou si prášek, zalezou do postele a nějak těch pár dní přečkají. K lékaři jdou až ve chvíli, kdy je bolest prakticky vyřadí ze života.
Podle odborníků má bolestivá menstruace (dysmenorea) dvě podoby. Tzv. primární souvisí s intenzivními děložními stahy a hormonálními změnami a objevuje se na začátku menstruace.
V těchto případech může pomoci například suché teplo, třeba nahřívací polštářek na oblast podbřišku nebo beder. „Ulevit může také jemný pohyb, relaxační jóga, dechová cvičení nebo úlevové polohy. Důležitá je i laskavost k sobě – uvědomění, že tělo není slabé, ale že si v danou chvíli říká o péči,“ radí fyzioterapeutka Ptáčková. Z dlouhodobého hlediska doporučuje pravidelný pohyb přizpůsobený menstruačnímu cyklu, práci s dechem, péči o pánevní oblast a střed těla a také dostatek spánku a regenerace.
A pochopitelně také fyzioterapii. „V terapii se zaměřujeme na uvolnění napětí v oblasti pánve a břicha, zlepšení pohyblivosti tkání a orgánů, práci s jizvami a srůsty. Pracujeme s harmonizací dechu a tím pádem nervového systému a zaměřujeme se na to, aby se žena naučila své tělo dobře vnímat. Cílem není pouze potlačení bolesti, ale především právě porozumění vlastnímu tělu a vytvoření lepších podmínek pro jeho fungování,“ popisuje.
Když je viníkem nemoc
Jinou věcí je sekundární dysmenorea, kterou doprovází silné bolesti v různých fázích menstruace a kterou způsobují jiné nemoci. Jedná se například o myomy, cysty na vaječnících, záněty malé pánve nebo endometriózu, chronické gynekologické onemocnění, při kterém se tkáň podobná děložní sliznici nachází mimo dutinu děložní.
„Endometriózou trpí přibližně 5 až 10 procent žen, řada z nich o tom ale neví. Pokud se nemoc neodhalí včas, může nadále komplikovat zdravotní stav ženy,“ popisuje doktor Štelcl. „Záleží na rozsahu endometriózy. Závažná forma způsobuje srůsty a vede k poklesu zásoby vajíček. Ženy, u kterých se prokáže, tak mohou mít problém s otěhotněním,“ doplňuje doktor Machač.
Těmto ženám bohužel nepomůže skoro nic. Mají velmi úporné a dlouhodobé bolesti a léčba má jen omezený efekt. „I v případech, kdy žena podstoupí chirurgické řešení, které může stav zlepšit, je důležité s tělem dál pracovat. Právě tady může fyzioterapie nebo jiná práce s tělem pomoci alespoň zmírnit obtíže a zlepšit kvalitu života,“ uzavírá Pavla Ptáčková.
Kdy navštívit fyzioterapeuta?
Odborníci doporučují fyzioterapii všem ženám, které řeší obtíže spojené s pánevní oblastí. Ať už jde o bolestivou menstruaci nebo ovulaci, bolestivý pohlavní styk, potíže s otěhotněním, období po vaginálním porodu nebo císařském řezu, stav po gynekologických či břišních operacích, nebo nejistotu v tom, zda pánevní dno funguje správně.
Časté jsou také obtíže jako únik moči, pocit tlaku nebo tíhy v pochvě, tedy příznaky poklesu pánevních orgánů. „Tyto potíže se týkají zhruba každé páté ženy a já bych si přála, aby ženské zdraví nebylo vnímáno jako okrajové téma, ale aby fyzioterapeutická péče byla v těchto případech běžnou součástí zdravotní péče. Velmi důležité je také naslouchat vlastní intuici – pocit, že „něco není úplně v pořádku“, bývá často dobrým signálem,“ říká fyzioterapeutka z Kliniky MINT Terapie Pavla Ptáčková.