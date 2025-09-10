Vanilkové aroma se dá vyrobit i z plastového odpadu. Pomohou s tím bakterie

Aromata jsou určena k tomu, aby při přidání do potraviny dodávala potravině vůni nebo chuť. Není to jedna chemická látka, ale většinou jde o směs, proto se neřadí mezi aditiva.
Asi tím nejznámějším aromatem je aroma rumové, hojně využívané do vánočního pečení, aroma kouřové, které se často objevuje v chipsech a barbecue omáčkách. Evropská unie ale čerstvě využití tohoto aroma zakázala, od července 2026 už se ve výrobcích nesmí nacházet. A jde též o aroma vanilinové, které se nejčastěji objevuje v cukrářských výrobcích a vanilinovém cukru. Jak se vyrábí dnes a z čeho ho už dnes dokáží vědci vyrobit?
Z plastového odpadu aroma
Vědci z Edinburské univerzity vymysleli nový způsob, jak řešit rostoucí problém znečištění plasty – pomocí bakterií k přeměně plastového odpadu na vanilkové aroma. Primárním cílem vědců nebylo ani tak vymyslet nový způsob získávání vanilkové příchuti do vanilinového cukru, byť poptávka po vanilinu rychle roste a předpokládá se, že do roku 2025 celosvětově překročí 59 000 tun, ale enviromentální.
Každý rok se totiž vyprodukuje přibližně 50 milionů tun PET odpadu, což má vážné ekonomické a environmentální dopady. Recyklace PET je sice možná, ale stávající procesy vytvářejí produkty, které jsou méně hodnotné a nadále přispívají ke znečištění plasty po celém světě.
Vanilinový cukr je…
cukr, který obsahuje umělou vonnou látku a ta může být dvojího druhu.
- Historicky se v Česku používá syntetický ethylvanilin, což je sice látka velmi intenzivní vanilkové vůně, ale v přírodní vanilce ji nenajdete.
- Druhou možností je uměle vyrobený vanilin, tedy ta samá substance, která voní i ve vanilkových luscích.
Rozlišení obou druhů aroma není na obalech vanilinových cukrů příliš spolehlivé. Občas může dojít k záměně obou pojmů a někdy ve složení najdeme pouze obecné označení „aroma“. Vanilinový cukr se liší rovněž grafikou obalu. Nesmí se na něm objevit žádné vyobrazení vanilky.
Zdroj: dTest
Bakterie, která rozkládá plast
Odborníci tedy hledali alternativní řešení prostřednictvím syntetické biologie. Geneticky modifikovali běžnou laboratorní bakterii Escherichia coli tak, aby přeměňovala kyselinu tereftalovou, chemickou látku získanou rozkladem PET, na vanilin prostřednictvím řady chemických reakcí. Jde o přelomový objev, který byl následně publikován v časopise Green Chemistry.
Výzkumný tým tvrdí, že vyrobený vanilin tímto způsobem by byl vhodný pro lidskou spotřebu, nicméně jedním dechem dodává, že jsou zapotřebí další experimentální testy.
Krom toho je samozřejmě stále možné koupit vanilkový cukr s pravou vanilkou.