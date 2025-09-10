Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Vanilkové aroma se dá vyrobit i z plastového odpadu. Pomohou s tím bakterie

Vanilkové aroma se dá vyrobit i z plastového odpadu. Pomohou s tím bakterie

Kateřina Čepelíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vanilinové aroma
Autor: Shutterstock.com
Vanilin, vanilinový cukr
Historicky se v Česku k výrobě vanilinového cukru používá syntetický ethylvanilin, což je látka velmi intenzivní, byť umělé, vanilkové vůně. V budoucnu se možná vanilin bude vyrábět z plastového odpadu.

Aromata jsou určena k tomu, aby při přidání do potraviny dodávala potravině vůni nebo chuť. Není to jedna chemická látka, ale většinou jde o směs, proto se neřadí mezi aditiva. 

Asi tím nejznámějším aromatem je aroma rumové, hojně využívané do vánočního pečení, aroma kouřové, které se často objevuje v chipsech a barbecue omáčkách. Evropská unie ale čerstvě využití tohoto aroma zakázala, od července 2026 už se ve výrobcích nesmí nacházet. A jde též o aroma vanilinové, které se nejčastěji objevuje v cukrářských výrobcích a vanilinovém cukru. Jak se vyrábí dnes a z čeho ho už dnes dokáží vědci vyrobit? 

Vanilkový cukr, vanilkový lusk

Není vanilkový cukr jako vanilinový cukr.

Autor: Shutterstock.com

Z plastového odpadu aroma

Vědci z Edinburské univerzity vymysleli nový způsob, jak řešit rostoucí problém znečištění plasty – pomocí bakterií k přeměně plastového odpadu na vanilkové aroma. Primárním cílem vědců nebylo ani tak vymyslet nový způsob získávání vanilkové příchuti do vanilinového cukru, byť poptávka po vanilinu rychle roste a předpokládá se, že do roku 2025 celosvětově překročí 59 000 tun, ale enviromentální. 

Vánoční pečení: Jaký je rozdíl mezi vanilkovým a vanilínovým cukrem Přečtěte si také:

Vánoční pečení: Jaký je rozdíl mezi vanilkovým a vanilínovým cukrem

Každý rok se totiž vyprodukuje přibližně 50 milionů tun PET odpadu, což má vážné ekonomické a environmentální dopady. Recyklace PET je sice možná, ale stávající procesy vytvářejí produkty, které jsou méně hodnotné a nadále přispívají ke znečištění plasty po celém světě. 

Vanilinový cukr je…

cukr, který obsahuje umělou vonnou látku a ta může být dvojího druhu. 

  • Historicky se v Česku používá syntetický ethylvanilin, což je sice látka velmi intenzivní vanilkové vůně, ale v přírodní vanilce ji nenajdete. 
  • Druhou možností je uměle vyrobený vanilin, tedy ta samá substance, která voní i ve vanilkových luscích. 

Rozlišení obou druhů aroma není na obalech vanilinových cukrů příliš spolehlivé. Občas může dojít k záměně obou pojmů a někdy ve složení najdeme pouze obecné označení „aroma“. Vanilinový cukr se liší rovněž grafikou obalu. Nesmí se na něm objevit žádné vyobrazení vanilky.

Zdroj: dTest

Bakterie, která rozkládá plast

Odborníci tedy hledali alternativní řešení prostřednictvím syntetické biologie. Geneticky modifikovali běžnou laboratorní bakterii Escherichia coli tak, aby přeměňovala kyselinu tereftalovou, chemickou látku získanou rozkladem PET, na vanilin prostřednictvím řady chemických reakcí. Jde o přelomový objev, který byl následně publikován v časopise Green Chemistry

Výzkumný tým tvrdí, že vyrobený vanilin tímto způsobem by byl vhodný pro lidskou spotřebu, nicméně jedním dechem dodává, že jsou zapotřebí další experimentální testy. 

Krom toho je samozřejmě stále možné koupit vanilkový cukr s pravou vanilkou. 

Kvíz: Pamatujete si tyhle výrobky?

Možná jste výrobky, které byly a občas také nebyly k dostání na pultech obchodů před rokem 1989, na vlastní kůži nezažili. Nebo zažili, ale ani trochu se vám po většině z nich nestýská. V každém případě si však můžete udělat náš kvíz, abyste zjistili, jak se v nich vyznáte. 
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte, jak se vyznáte v jedovatých houbách. Poznejte je podle fotek
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).