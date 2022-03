I když jsou ředkvičky široce rozšířeny po celém světě, nejsou k dispozici téměř žádné záznamy, které by přinášely více informací o jejich rané historii a domestikaci. Vědci však orientačně lokalizovali původ ředkviček v jihovýchodní Asii, protože je to jediná oblast, kde byly v přírodě objeveny jejich divoké formy.

V historických materiálech se začínají vyskytovat ve třetím století před naším letopočtem. Starověcí zemědělci v antickém Římě a Řecku v prvním století našeho letopočtu uvádějí ve svých záznamech podrobnosti o ředkvičkách různých odrůd a podle všeho byla ředkev také jednou z prvních evropských plodin přivezených do Ameriky.

Kuriozitou je dokument, kde německý botanik v roce 1544 popisuje exempláře o váze 45 kilogramů a délce 90 centimetrů, ačkoliv jedinou odrůdou této velikosti je dnes japonská ředkev sakurajima.

I když jsou ředkvičky zdravé, kvůli specifické štiplavé chuti a nepříliš příjemnému odéru nepatří k nejoblíbenějším. Obojí mají na svědomí hořčičné oleje, kterým jsou připisovány mnohé zdravotní benefity, kromě jiného například antimikrobiální účinky. Tato podceňovaná zelenina je plná i dalších živin, které také mohou mít velmi pozitivní vliv na zdraví.

V ájurvédské a tradiční čínské medicíně se používají například k léčbě horečky, problémů s produkcí žluči, bolestí v krku a zánětů. Půl šálku ředkviček nabízí asi 15 procent doporučené denní dávky vitamínu C, dále obsahují menší množství draslíku, niacinu, vápníku, hořčíku, zinku, fosforu, mědi, manganu nebo sodíku, kyseliny listové a také vitamínů skupiny B anebo vitamínu K.

Protože obsahuje velmi málo kalorií, je ředkvička vhodnou zeleninou při redukčních dietách.

Obsahují rovněž vlákninu, která pomáhá ke zdravé funkci střev a zlepšuje trávicí funkce. Jsou také považovány za přírodní antimykotikum. Obsahují protiplísňový protein RsAFP2, který podle výsledků studií účinkuje proti některým druhům kvasinek Candida, zejména pak proti Candida albicans.

Ředkvičky obsahují chemické sloučeniny jako glukosinolát a isothiokyanát, které mohou pomoci regulovat hladinu cukru v krvi.

Konzumace ředkviček také zvyšuje přirozenou produkci adiponektinu v těle. Vyšší hladiny tohoto hormonu pomáhají chránit před inzulinovou rezistencí. Obsahují také látky, které pomáhají játrům k detoxikaci a ledvinám k vyplavování toxinů.

Ředkvičky se nejčastěji konzumují syrové, chutné jsou například do salátů anebo k chlebu s máslem či pomazánkou. Uplatní se však i v teplé kuchyni, kde jsou velmi chutné jako dušená příloha k masovým pokrmům, dají se také péct i grilovat.

Ozvláštní polévky a lze je také připravit jako nakládané a fermentované, například jako součást zeleninových směsí.

Ke konzumaci jsou vhodné i mladé lístky ředkviček, vhodné jsou hlavně do salátů, starší listy lze upravit podobně jako špenát.

Nejprve oloupeme cuketu a rozkrájíme ji na malé kostičky, které podusíme do měkka a necháme vychladnout. Pozor jen, aby si udržely tvar a zcela se nerozpadly. Čerstvé ředkvičky nakrájíme také na malé kostičky a smícháme s cuketou. Směs dochutíme šťávou z citronu, solí a pepřem. Zakápneme olivovým olejem a přidáme nasekané kapary a bylinky (může být pažitka, petržel i bazalka).

V menším kastrolu si smícháme vinný ocet, cukr, sůl a vodu. Přivedeme k varu a odstavíme z ohně. Ředkvičky si nakrájíme na tenké plátky a zalijeme je ještě horkým (ne vroucím) lákem z vinného octa. Dáme do lednice až do servírování.

Ředkvičky různých druhů jsou v některých částech světa součástí tamní kultury. Například v Japonsku a Koreji byly z velkých ředkviček vyráběny dětské panenky, tento zvyk se v některých regionech udržel do dnešních dnů jako zajímavá tradice.

Ředkvička odrůdy daikon (ředkev setá bílá) je také jednou z rostlin, která se krátce po novém roce oslavuje v rámci japonské Slavnosti sedmi bylin (Nanakusa-no-sekku). V mexickém městě Oaxaca se 23. prosince slaví Noc ředkviček (Noche de los rábanos) v rámci vánočních oslav. Vyřezávají se z nich náboženské postavy, figurky z moderní kultury, budovy a další. Velmi zajímavé jsou celé betlémy z ředkviček.

Ředkvičky si můžete snadno vypěstovat i vlastními silami. Jejich výhodou je to, že od výsevu do sklizně uplyne poměrně krátká doba.

Pokud máte k dispozici skleník nebo hnojem či kompostem vyhřívané pařeniště, lze je vysévat už v únoru a na prvních plodech si pak můžete pochutnat na konci března.

Semena se vkládají do půdy asi 0,5 až 1 centimetr hluboko ve vzdálenosti minimálně 3 centimetry od sebe. Rostlinky poté potřebují ochranu před mrazem, takže je v případě chladného počasí vhodné použít netkanou bílou textilii anebo bublinkovou fólii. Je třeba také dbát na pravidelnou zálivku.

Existují rané odolné odrůdy ředkviček, které můžete vysévat přímo na venkovní záhon už na konci února, jestliže je k tomu vhodné počasí. Půda by však měla mít více než 5 stupňů Celsia. Opět je účelné chránit záhony netkanou bílou textilií. Na výsev letních odrůd je správný čas v druhé půlce jara.

Pokud se rozhodnete pro pěstování ředkviček na okenním parapetu, potřebujete nádobu s hloubkou okolo 25 centimetrů, kterou naplníte substrátem pro pěstování zeleniny. Asi centimetr hluboko vysévejte semena ředkviček, po zahrnutí substrátem zalijte vodou a pravidelně zavlažujte, aby půda nevyschla. Ale všeho s mírou: příliš vody také škodí.

Za necelý měsíc si pochutnáte na prvních plodech ze své úrody.

