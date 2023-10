Na covid i chřipku se můžete očkovat najednou. Právě teď je ideální čas

Na prahu sezóny respiračních nemocí odborníci jako každoročně apelují, aby se lidé nechali očkovat proti chřipce a covidu. Druhá polovina října je pro to podle nich nejlepším obdobím. Obě vakcíny je možné dostat v jednu chvíli, každou do jiného ramene. Vakcíny by měli mít k dispozici praktici, případně se mohou pacienti obracet na očkovací centra.