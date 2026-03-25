Řada obchodníků od papírových letáků upouští. Penny naopak rozšiřuje distribuci

Kateřina Čepelíková
25. 3. 2026
Penny leták - titulní strana
Autor: Vitalia.cz
Penny leták
Letákům mohlo odzvonit, řetězce za ně totiž měly distributorům platit víc peněz. Nakonec ale recyklační poplatky zavedeny nebudou, a to mění situaci. Například Penny se rozhodlo rozšířit jejich distribuci.

Vláda zhruba před rokem a půl řešila a následně i schválila novelu obalového zákona. Týkala se zálohování PET lahví i plechovek a zavedení recyklačního poplatku na papírové reklamní letáky. Ty měly platit distribuční firmy, které reklamní materiály dodávají do schránek nebo obchodů, finálně by však poplatek šel za zadavatelem poptávky, tedy řetězci samotnými. Nakonec ale padlo jak zálohování PET lahví a plechovek, tak i recyklační poplatky. 

Obchodní řetězce se přitom na zdražení distribuce dlouhodobě připravovaly a své letáky začaly svým zákazníkům častěji nabízet v elektronické podobě. Lidl například v prodejnách umístil QR kódy pro stahování letáků do mobilu, spolu s Kauflandem pak po nastavení zasílá letáky i do mobilu prostřednictvím aplikace WhatsApp. 

Letáky se zmenšují, řetězce jich vydávají méně. Našly nové způsoby, jak informovat o slevách

Penny jde proti proudu

A protože se recyklační poplatky nakonec nezavedly, začalo Penny pracovat na rozšíření distribuce svých akčních letáků o 20 procent. Reaguje tak prý na dlouhodobé nákupní chování zákazníků, kteří při plánování nákupů vycházejí především z tištěných letáků. 

„Jde o změnu, která se dotýká celé struktury akčního týdne, včetně plánování letáků, komunikace i spolupráce s dodavateli. Přípravy proto probíhaly několik měsíců, aby bylo možné sladit logistiku, tisk, dodavatelské plánování i interní procesy napříč sítí prodejen,“ řekl serveru Vitalia.cz Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny.

Více letáků, dřívější akce

Rozšíření distribuce zároveň podporuje nový začátek akčního týdne, který Penny před časem představilo. Akční nabídky tedy nezačínají ve čtvrtek, jako řadu let, ale nově za akční ceny můžeme nakupovat už ve středu. 

„Akční leták zůstává jedním z hlavních zdrojů informací, podle kterého se zákazníci při nákupu rozhodují. Rozšíření jeho distribuce a dřívější začátek akčního týdne jednoznačně podporují dostupnost akčních nabídek,“ uvedl Vít Vojtěch.

Klamali o slevách, dostali pokuty. Nejvíc zaplatí Penny, Billa a Lidl

Pokud ale nakupujete výhradně zboží v akci, buďte ostražití. Ne vše, co se jako sleva tváří, totiž slevou opravdu je. Právě Penny opakovaně dostává nejvyšší pokuty za nesprávné uvádění slev. V roce 2024 šlo o cca 5 milionů, v roce 2025 dostalo Penny devět pokut ve výši skoro 17 milionů.

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

