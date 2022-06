Proč pít ovesné mléko a co se z něj dá připravit?

V posledních letech se rostlinné alternativy mléka staly neuvěřitelně populárními. Pouhý pohled do regálů obchodů dává znát, že rozsah dostupných možností se neustále rozšiřuje. Patří mezi ně i ovesné mléko, které je například v USA druhým nejoblíbenějším po mandlovém mléce.

V ČR jej najdete obvykle pod označením ovesný nápoj, protože česká legislativa vyhrazuje při prodeji potravin výraz „mléko“ a jeho varianty pouze pro živočišné produkty.

Ovesné mléko je dobrou volbou pro lidi s některými potravinovými alergiemi a nesnášenlivostí, protože je přirozeně bez laktózy, ořechů a sóji a jeho bezlepkové verze jsou vhodné i pro osoby s problémy souvisejícími s lepkem.

Mnoho lidí začíná svůj den miskou ovesných vloček. Je to skvělá snídaně, dodávající tělu všechny potřebné živiny, není drahá, a navíc snadno kombinovatelná s dalšími zdravými přísadami, jako jsou banány, jablka nebo třeba ořechy.

Podle odborníků může pravidelná konzumace ovesných vloček a dalších ovesných produktů přispět ke snížení hladiny cholesterolu, zlepšení metabolismu cukru, zdravějšímu imunitnímu systému a vyváženějšímu střevnímu mikrobiomu.

Bylo také prokázáno, že snižuje riziko vzniku srdečních onemocnění, kožních problémů a některých forem rakoviny. Tyto zdraví prospěšné vlastnosti lze připsat řadě důležitých živin, které tato potravina obsahuje.

Oves je bohatý na komplexní sacharidy, bílkoviny a vlákninu, stejně jako mnoho vitamínů, minerálů a biologicky aktivních sloučenin, jako jsou beta-glukany a avenanthramidy. Beta-glukany jsou přírodní polysacharidy, u kterých bylo prokázáno, že zlepšují mnoho kardiovaskulárních, gastrointestinálních a metabolických procesů.

Avenanthramidy, typ fytonutrientů specifických pro oves, se můžou také pochlubit dlouhým seznamem potenciálních přínosů. Připisuje se jim kladné působení na snižování zánětů, zmírnění podráždění kůže, obrana proti volným radikálům a prevence tvorby a šíření některých typů rakoviny. Mohou také pomoci při hubnutí a regeneraci svalů.

Ale má pití ovesného mléka stejné výhody jako konzumace ovesných produktů? Není sice tak výživné, ale je často obohaceno o živiny, jako jsou vápník, draslík nebo železo, vitamíny B a D i některé další.

Ovesné mléko má také více kalorií, sacharidů a vlákniny než mandlové, sójové a kravské mléko. Poskytuje však méně bílkovin než sójové mléko a klasické mléko.

Ve srovnáním s oblíbeným mandlovým mlékem je podstatně hustší a krémovější, může mít také sladší a celkově bohatší chuť. Mandlové mléko je naproti tomu vodnatější a má silnější ořechovou příchuť.

I když se rostlinná mléka dobře uplatňují v čajích, kávách, proteinových koktejlech a ovocných smoothies, díky obsahu sacharidů může ovesné mléko lépe fungovat při pečení a výrobě dezertů.

Ovesnému mléku nelze upřít zdravotní výhody. Ve studii s cílem porovnat účinky ovesného, sójového a kravského mléka na plazmatické lipidy po čtyřech týdnech účastníci, kteří pili ovesné mléko, vykazovali v průměru 4% pokles hladiny celkového cholesterolu a 9% pokles LDL („špatného“) cholesterolu.

Přesto je třeba vzít v potaz další aspekty. Stejně jako u některých ostatních mlék, rostlinných i kravského, ovčího či kozího, mohou mít některé slazené nebo ochucené druhy vysoký obsah přidaného cukru, takže kdykoliv je to možné, volte neslazenou a neochucenou verzi.

Většina prodávaného ovesného mléka také není bezlepková. Kdo má problémy s trávením lepku, měl by vždy sáhnout po takovém ovesném mléku, které je označeno jako bezlepkové.

Ovesné mléko obsahuje výrazně méně bílkovin než mléko klasické a v důsledku toho může méně zasytit.

I když je obecně považováno za bezpečné pro kojence, není náhradou mateřského ani klasického mléka, protože postrádá živiny nezbytné pro optimální růst a vývoj dítěte. Vždy se poraďte s pediatrem, než začnete svému dítěti ovesné (či jakékoliv jiné rostlinné) mléko podávat.

